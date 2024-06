– Jeg gruer meg til stengningen, sier Eirik Lae Solberg (H).

– Dette kommer til å bli tøft og utfordrende for oss som bor i Oslo og ferdes i Oslo, sier byrådslederen.

Stengt i tre år

Mandag stenger Ring 1, hovedveien gjennom Oslo sentrum, i tre år. Det vil prege bybildet og skape trøbbel for mange.

Nytt regjeringskvartal

Bakgrunnen for stengningen er bygging av nytt regjeringskvartal. Ring 1 går i tunnel rett under regjeringsbygningene.

Terrorfrykt gjorde at staten besluttet å senke riksveien ti meter. Ombyggingen tar tre år.

I den tiden må Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen holde helt stengt.

– Dette har staten bestemt, men nå gjør vi det vi kan for å gjøre skadevirkningene og belastningen så liten som mulig, sier Eirik Lae Solberg.

BLIR TØFT: Byrådsleder Eirik Lae Solberg gruer seg til Ring 1 stenger og ulempene det vil påføre folk som bor og ferdes i byen. Foto: Olav Juven / NRK

– Vil bli økt trafikk

Han viser til alt Bymiljøetaten har gjort for å skjerme boligstrøk og gjøre det lettere å gå, sykle og reise kollektivt.

120 millioner er brukt på dette type tiltak, noe Eirik Lae Solberg i likhet med sin forgjenger Raymond Johansen (Ap) mener staten burde ha punget ut for.

Men har Oslo gjort nok?

– Vi har gjort veldig mye. Og så blir det spennende å se hvordan dette utvikler seg. Det vil bli økt trafikk på Ring 2, på Ring 3 og i boliggatene.

Gruer seg til skolestart

– Hva gruer du deg mest til?

– Skolestart. Når folk kommer tilbake fra ferie og oppdager at Ring 1 er stengt. Dette er noe vi ennå ikke har tatt inn over oss. Det kommer til å bli en veldig krevende trafikksituasjon. Da er det viktig at folk er forberedt, sier Lae Solberg.

NYE REGJERINGSBYGG: Ombyggingen av Ring 1 er ifølge staten nødvendig på grunn av terrorsikring av regjeringsbyggene. Foto: Olav Juven / NRK

Byrådslederen ber alle tenke gjennom om de kan velge å gå, sykle eller reise kollektivt.

– De som er avhengig av bil og nyttetransporten vil få bedre forhold hvis vi andre forsøker å unngå å bruke den, sier han.

– Godt utgangspunkt

NRK møter byrådslederen og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea der Universitetsgata møter Pilestredet og Ring 1.

Fortsatt suser biler og busser forbi inn mot Hammersborgtunnelen. Men om få dager er det stopp.

Her blir det riggområde og anleggsgjerder, men det skal fortsatt være mulig å krysse Pilestredet til fots.

SPENTE: Marit Kristine Vea (V) og Eirik Lae Solberg (H) er mest bekymret for hva som skjer ved skolestart. Foto: Olav Juven / NRK

– Min sterke oppfordring er at vi må gjøre det beste ut av det, sier Marit Vea (V).

– I Oslo har vi et godt utgangspunkt. Vi har et veldig godt kollektivsystem. Det blir stadig bedre å sykle og gå i byen. Det må enda flere gjøre.

– Hva frykter du mest?

– Jeg frykter at flere biler ut i boliggatene kan redusere trafikksikkerheten for skolebarn. Det er der kommunen har satt inn støtet for å gjøre det så trygt som mulig.

Billigere billetter

Samferdselsbyråden sier at hennes klare budskap er at alle bør være tålmodige i begynnelsen.

Men kunne ikke også hun gjort mer? For eksempel å senke kollektivprisene enda mer enn de 150 kronene månedskortet går ned i september?

– Nå er jo det den største reduksjonen i pris som Oslo-folk har hatt på over 15 år. Og jeg er veldig glad for timingen.

– Nå blir det billigere å reise kollektivt fra 1. september. Det syns jeg Oslo-folk fortjener når de skal inn i denne krevende perioden, avslutter Marit Vea.