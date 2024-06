– Det er en veldig tragisk hendelse, og mine tanker går først og fremst til alle de pårørende, sier Oslos politimester Ida Melbo Øystese.

Sist uke døde en 16 år gammel gutt etter at han ble knivstukket ved Oslo S.

En jevnaldrende gutt er siktet for drap og varetektsfengsel ut juni.

Den siktede gutten erkjenner ikke straffskyld.

Det siste året har Oslo-politiet sett en økning i ungdomskriminaliteten.

– Vi har sett at de stadig blir yngre og at det er lavere terskel for bruk av vold.

– Dette har vi vært redde for. At noen faktisk ble drept, sier Øystese.

En uke etter knivstikkingen lå det blomster ved Oslo S der hendelsen skjedde. Foto: Bjørnar Brechan / NRK

Ungdommer er lei seg

Kirkens Bymisjon driver oppsøkende arbeid på Oslo S: Sporet.

De opplever at mange ungdommer på stasjonen oppsøker dem og trenger dem i disse dager.

– De forteller at de er lei seg fordi de har mistet en venn. Og at de synes dette er forferdelig trist, sier avdelingsleder for Sporet i Kirkens Bymisjon, Marte Borkenhagen.

Målet deres er å fremme trivsel, trygghet og helse for alle som ferdes på Oslo S.

Hva kan dere hjelpe ungdommene med i denne situasjonen?

– Det vi bidrar med, er å være voksne mennesker som møter dem i sorgen, og som støtter dem i det, sier Borkenhagen.

Flere barn utsettes for kriminalitet

Tall fra Kripos viser at de siste elleve årene har sju personer mellom 15 og 17 år blitt dømt eller siktet for drap.

Politimesteren er bekymret for økningen i kriminalitet, økt grov vold og økt bruk av kniv blant barn og unge i Oslo.

Ifølge politiet begår barn stort sett kriminalitet mot andre barn, og antallet som opplever dette i Oslo er økende.

Ved utgangen av mai hadde 1497 barn blitt utsatt for kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Det er drøyt 14 prosent flere enn i fjor.

– Vår aller viktigste oppgave både som politi og samfunn er å ta vare på de mest sårbare og de mest sårbare er barn og unge i politidistriktet vårt.

– Når vi ser at de stadig blir utsatt for mer kriminalitet, så tenker jeg at vi må gjøre det vi kan for å prøve å hindre det.

Oslos politimester er opptatt av å forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Sammensatt årsak

Politimesteren tror årsaken til utviklingen er veldig sammensatt.

– Dette må vi få mer kunnskap om.

Men ifølge politimesteren er det noen fellesnevnere blant de som begår mye kriminalitet.

– En av dem er at de selv er blitt utsatt for vold. Enten i hjemmet eller blant jevnaldrende.

Oslo-politiet har gått gjennom sakene til personer under 18 år med flere enn ti forhold i 2023.

De fleste er gutter i alderen 15–18. Noen er under 15.

– Vi ser at mange er født og oppvokst i Norge, men har minoritetsbakgrunn.

Ønsker kniv på agendaen

Hun tror påvirkning fra sosiale medier spiller inn når ungdom i dag oftere bærer kniv.

– Vi er litt bekymret for at de unge kanskje ikke helt forstår hvor farlig det er å gå med kniv. Og hvor fort gjort det er at du bruker den hvis du kommer i en presset situasjon.

For at barn og unge skal forstå dette, mener Oslos politimester at det må settes agendaen.

At vi må snakke om det som samfunn. På skolen og andre arenaer.

– Når skaden har skjedd og politiet kommer inn i bildet, så er det allerede for sent.

– Sett i ettertid. Kunne politiet gjort noen ting for å hindre knivstikkingen ved Oslo S som endte med dødsfall?

– Det må vi se nærmere på. Nå jobber vi jo med den saken. Og vi må gå gjennom og se det er noe vi kunne har gjort tidligere, sier Ida Melbo Øystese.