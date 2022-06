Zverev ut i rullestol – Nadal kan møte Ruud i finalen

Spanjolen ledet finalen mot den tyske OL-vinneren Alexander Zverev med 1–0 ni sett etter en tett batalje på Philippe Chartier-anlegget i Paris.

Men på samme ball som Rafael Nadal sikret tiebreak på i andre sett, på stillingen 6–6, tråkket tyskeren stygt over. Smertehylet kunne høres utenfor stadion og de 15.000 mennesken på tribunen ble musestille.

På daværende tidspunkt var det helt jevnspilt og åpent hvem som skulle ta seg til finale for et møte med Casper Ruud eller Marin Cilic.

GIKK RETT I BAKKEN: Alexander Zverev holdt seg til ankelen etter skaden. Foto: Michel Euler / AP

Zverev hadde en gyllen mulighet til å dra i land første sett da han ledet 6–2 og fikk fire settballer. Men Nadal varter opp med glitrende tennis og tok det til slutt.

Det andre setter ble smått absurd. Zverev mislyktes da han skulle serve for settet. Nadal trengte fem servegame før han klarte å holde sin egen serve. På ballen der Nadal sikret tiebreak så det ut til at Zverev tråkket over – før han ble fraktet ut for behandling av foten.

Pausen i spillet kom på 7–6, 6–6 i Nadals favør.

– Han var veldig uheldig

Noen minutter senere kom Zverev ut på banen på krykker for å takke dommeren og Nadal for kampen.

– Jeg er veldig trist på hans vegne. Han spilte en utrolig turnering og er en veldig god kollega. Jeg vet hvor mye han kjemper for å vinne en Grand Slam, men han var veldig uheldig. Jeg er sikker på at han vil vinne mer enn bare en i fremtiden, sier Nadal etter kampen som varte i mer enn tre timer.

TAKK FOR KAMPEN: Alexander Zverev gir Rafael Nadal en klem på banen. Foto: YVES HERMAN / Reuters

– Det var veldig tøft å se ham gråte. Jeg ønsker ham alt det beste, sier Nadal.

På pressekonferansen etterpå snakket han også om motsanderens skade.

– Det er ikke lett å snakke etter det som skjedde. Jeg håper det ikke er så ille, forhåpentligvis et overtråkk og ikke et brudd, sier Nadal.

Kun tre tap i Roland Garros

– Det var en veldig tøff match. Han startet utrolig bra. Jeg vet hvor mye det betyr for ham å vinne sin første Grand Slam. Jeg var med ham og han ble undersøkt. Han ble sjekket og jeg var der for å besøke, men jeg skal ikke si noe.

Rafael Nadal har vunnet samtlige av sine 13 finaler i den franske storturneringen. Han har rekorden for antall Grand Slam-triumfer: 21.

Kun to spillere har slått ham i turneringen tidligere: Robin Söderling (2009) og Novak Djokovic (2015 og 2021).