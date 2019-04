Zuccarello hylles etter ny praktkamp: – Deilig

Det står nå 1–1 i kvartfinaleserien i NHL-sluttspillet.

Zuccarello viste hvorfor han er og har vært en viktig brikke for Dallas. Nå står han med seks målpoeng på åtte kamper i sluttspillet denne sesongen.

Han spilte i rekke med finnene Roope Hintz og Miro Heiskanen. Etter drøyt sju minutter av første periode fikk han pucken bak mål. Zuccarello tok noen kjappe høyre-venstre-finter med kølla før han sendte pucken til Hintz foran mål, og dermed sto det 1–0 for Dallas.

– Han er en veldig bra playmaker og veldig flink med pasninger, så det er lett å spille med ham, sier Hintz på klubbens nettsted når han blir spurt om hva Zuccarello bringer til laget.

Zuccarello hadde også assist da Heiskanen gjorde 2–0. I spill fire mot fire brøt han en pasning i egen sone. Han sendte pucken kjapt til Hintz, som igjen fant Heiskanen foran mål.

– Det er mye fart i Hintz og Heiskanen. Og for en pasning fra Zuccarello. Fire mot fire er bra for oss når du har slike spillere, sa Dallas-trener Jim Montgomery da han beskrev 2–0-scoringen.

Slo tilbake

Hjemmelaget slo derimot kjapt tilbake og reduserte til ved Colton Parayko på et dekket skudd fra blålinjen.

Bare 26 sekunder senere var Stars igjen i føringen med to mål da svenske Mattias Janmark satte 3–1 etter en effektiv spillevending.

I annen periode ble det veldig mye undertallsspill for Dallas, men hjemmelaget klarte ikke å utnyttet den fordelen.

– Vi fikk noen tidligere mål. Det var deilig. Så var det bare å ri av etter det, sier Zuccarello til NRK.

– Hvor vanskelig var det å stå imot trykket?

– Keeperen vår var god og vi spilte bra defensivt, men vi hadde litt flaks også. Det må man ha hvis man skal vinne i sluttspillet.

Scoret i tomt bur

Jaden Schwartz skapte ny spenning da han satte inn 2–3-målet før det var spilt to minutter av den siste perioden.

Stars lot seg ikke prege og var det dominerende laget i siste periode, med 18–10-overtak i skuddstatistikken som totalt ble vunnet 35–34.

Det så skummelt ut da Hintz 2.45 minutter før slutt pådro seg to minutters utvisning for ved vilje å sende pucken over pleksiglasset, men Stars kom seg gjennom sitt femte undertallsspill uten baklengsmål.

Tre sekunder før slutt var det Hintz, som vel tilbake på isen satte 4–2 i tomt bur.

– Det er alltid deilig å få en seier på bortebane. Nå gjelder det å gjøre jobben hjemme. Å vinne borte hjelper ikke hvis vi vinner hjemme, sier Zuccarello til NRK.