Zucca får kritikk for hjemme-trøbbel

– Vår beste rekke er fjerderekka. Toppspillerne våre må spille bedre. De spiller ikke godt nok for øyeblikket, sier hovedtrener Alain Vignault til New York Daily News.

Vignault sikter til spillerne med høyest forventningspress, som Mats Zuccarello i førsterekka. Samme rekke har fått skryt for sterkt spill i grunnserien, men ser ut til å slite når det kommer til sluttspillet.

Stjernene i New York Rangers har nå tapt seks strake sluttspillkamper på hjemmebane i Madison Square Garden, skriver New York Daily News.

På disse kampene har blåtrøyene kun scoret fire og sluppet inn hele 21 mål.

Tre av baklengsmålene kom i nattas kamp mot Andreas Martinsens Montreal Canadiens.

Zuccarello beklager etter utvisning

Canadiens leder dermed 2–1 i oppgjøret som spilles som best av sju. I stedet for å markere seg offensivt med scoring eller assist, satt norske Mats Zuccarello i utvisningsboksen da Canadiens gikk opp til 2–0 ved Shea Weber etter snaut åtte minutter av den siste perioden. Dit var han forvist i fire minutter for høy kølleføring mot Andrej Markov.

– Jeg prøver ikke å slå ham i trynet. Jeg ser at han kommer, så jeg prøver å takle ham først. Jeg skal egentlig bare forsvare meg, men så kommer kølla høyt. Det er beklagelig. Jeg får ta på meg den, sier en tydelig skuffet Zuccarello til Nettavisen etter kampen.

– Jeg setter gutta i en dårlig posisjon. Vi ligger under 0–1 og må drepe fire minutter powerplay. Det er dumt av meg. Det er tøft å sitte der, selvfølgelig, men det er ikke sånn at jeg prøver å få en utvisning, sier han.

Mats Zuccarellos utvisning kostet Rangers dyrt i sluttspillmøtet med Canadiens. Foto: BRUCE BENNETT / AFP

Martinsen vraket

Sent i den foregående perioden hadde Artturi Lehkonen lagt grunnlaget for Montreal med kampens første scoring etter drøyt 37 målløse minutter i New York.

Etter Weber la Alexander Radulov på til 3-0, og med snaut tre minutter igjen på klokken reduserte Brady Skjei for hjemmelaget.

Det ble ikke noe mer enn et trøstemål for Rangers, som nå ligger under i den første sluttspillrunden. Men laget har en hjemmemulighet til på tirsdag, før det igjen er Canadiens som har fordelen av å spille på egen is, i egen by og ikke minst foran sitt eget publikum.

Zuccarello fikk nesten 22 minutter på isen denne gangen. Andreas Martinsen spilte ikke denne kampen for Canadiens.