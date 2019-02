Mindre enn 24 timar etter at han blei seld frå New York Rangers var han på isen i førsterekkja for Dallas Stars i bortekampen mot Chicago Blackhawks, og fekk fire skot og 13 minutt på isen i Stars 4-3-siger.

Det tok berre 11.35 minutt. Så assisterte han Radek Faksas 1-0-mål.

Snaue seks minutt etterpå dobla Alexander Radulov Dallas' leiing. Då var ikkje Zuccarello innblanda, men det var han til gagns ved 3–0.

Då var det gått berre 1.44 av 2. periode. Zuccarello fekk pucken av Esa Lindell og dundra han i mål frå høgrekanten.

Uvisst skadeomfang

Så blei han skadd. Heilt mot slutten av andre periode blokkerte han eit skot, og kunne ikkje spele meir.

Skaden er definert som «upper body injury», og det er usikkert kor alvorleg den er. Han kunne ikkje fullføre kampen, var ikkje på isen i siste periode.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også rekkekamerat Jamie Benn måtte ut med ein liknande skade.

For Dallas heldt ikkje kampen fram like godt. Før siste pause hadde Chicago redusert to gonger, og tidleg i siste periode stod det 3–3 til enorm jubel for heimepublikum.

Men det enda godt for gjestene likevel. Knapt halvveges i 3. periode sette Jason Spezza inn 4–3 for Zuccarellos nye klubb, som dermed kunne bokføre to nye poeng i kampen om sluttspelplass. Årsaka var ikkje minst at målvakt Anton Khudobin redda 44 skot frå heimelaget.

Laurdag kveld var han til stades på New York Rangers' kamp mot New Jersey Devils, ein kamp Rangers vann 5–2. Zucca spela ikkje, men gjekk rundt og takka spelarar og støtteapparat for laget.

Gråtkvalt Henrik Lundqvist

Etter ni sesongar er nordmannen svært populær i Rangers. Hans svenske lagkamerat, målvakta Henrik Lundqvist, greidde ikkje å snakke om at Zucca ikkje lenger er i klubben.

Gråtkvalt Lundqvist greier ikkje å snakke om at Zucca forlèt klubben:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dallas er nummer sju i Western Conference og har dermed sjanse til å nå sluttspelet når grunnserien er slutt første veka i april. 20 kampar står att.

5. mars skal Dallas og Zucca møte New York Rangers.