Zlatko Tripic forlenger med Viking

Tyskland innkalte den tyrkiske ambassadøren til møte etter Demirals «ulvefeiring»

Tyrkias ambassadør i Tyskland ble torsdag morgen innkalt til et møte i Berlin på grunn av Merih Demirals ulvefeiring i seieren over Østerrike i fotball-EM.

Det opplyser en talsperson for det tyske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP.

Dagen før ble den tyske ambassadøren i Tyrkia kalt inn på teppet etter den kontroversielle målfeiringen. Les mer om saken her.

Onsdag ble det også klart at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) etterforsker Demiral etter gesten.

Etter å ha scoret 2-0-målet mot Østerrike valgte Tyrkia-spilleren å heve peke- og lillefingeren på begge hendene, slik at det skulle etterligne en ulv. Dette håndsymbolet regnes som både nasjonalistisk, høyreorientert og ekstremistisk, skriver tyske Der Spiegel.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for å ha scoret to mål. Jeg hadde en spesifikk feiring i tankene, og det er den jeg gjorde. Det har å gjøre med min tyrkiske identitet, for jeg er veldig stolt over å være tyrker, sa Demiral etter kampen, ifølge NRK.

NTB/NRK