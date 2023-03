Zlatans Qatar-utspill skaper sterke reaksjoner: – Han gikk rett i fella

Der valgte superstjernen å gi Qatar-VM «ti poeng» på de fleste barometere.

Den uventede sekvensen startet da Zlatan fikk spørsmål om hvordan det var å besøke Qatar i anledning finalen mellom Argentina og Frankrike.

– Fantastisk. Det var så flott som det kan bli, sa Zlatan om turen.

– Organisasjonen: ti poeng. Opplevelsen: ti poeng. Kampen: ti poeng. Publikum: ti poeng. Maten: ti poeng. Reisen: ti poeng. VM: ti poeng. Alt var ti poeng, sa Ibrahimovic.

Han så noe undrende bort på journalisten som stilte spørsmålet, før han fulgte opp med:

– Hva ville du høre? Noe annet?

Svensk kommentator med kraftsalve

Journalisten svarte med å trekke frem den massive fordømmelsen VM-landet har fått før, under og etter VM for deres behandling av migrantarbeiderne i landet.

– Ti poeng, gjentok Zlatan da.

Han svarte videre at han ikke kjente til forholdene til migrantarbeiderne.

– Jeg tror man har gitt muligheter for arbeid. Men hvordan de har behandlet dem, så har jeg ikke vært der og sett, så det kan jeg ikke bedømme, sier Ibrahimovic.

I QATAR: Zlatan Ibrahimovic var til stede under VM-finalen i Qatar. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Man skal ha bodd under en stein om man ikke vet at de (migrantarbeidere) har blitt systematisk diskriminert, svarer prosjektleder i Amnesty Frank Conde Tangberg til NRK.

Utspillene får nemlig flere til å reagere sterkt. Sverige har vært blant nasjonene som har vært kritiske til VM-arrangøren.

Den profilerte Aftonbladet-kommentatoren Johanna Frändén er blant dem som går hardest ut mot nasjonens største idrettshelt.

«Du gikk rett i fella, Zlatan – du som ikke liker å bli lurt» er tittelen på hennes kronikk om det som raskt er blitt en stor snakkis i Sverige.

I teksten sparer hun ikke på kruttet. Hun beskriver kombinasjonen av Qatar og Zlatan som en giftig cocktail og reagerer på at svensken gir ti av ti poeng på mange barometre for mesterskapet.

– Siden Qatar fikk en rekke tipoengere av Ibrahimovic, tror jeg vi må legge på enda en: Ti poeng for «sportsvasking av et svensk fotballidol», skriver hun.

MYE OMTALT: Forholdene til migrantarbeiderne ble mer og mer belyst jo nærmere VM kom. Foto: MARWAN NAAMANI / AFP

Expressen-kommentator Therese Strömberg følger opp med mer kritikk av den vanligvis Sverige-populære superstjernen.

– Zlatan Ibrahimović bryr seg ikke om hva du mener. Han legger inn det giret han synes er passende og kjører. Men denne gangen endte han opp med å gå Qatars viktigste ærend, skriver hun.

– Hverken Qatar eller Fifa tok hensyn

Blant dem som reagerer i Norge er altså Tangberg i Amnesty. Han legger spesielt merke til at Milan-spissen sier at organiseringen var ti poeng.

– Vi har avslørt at hverken Qatar eller Fifa tok hensyn til menneskerettigheter i forbindelse med VM. Mesterskapet hadde ikke vært mulig uten enormt mange migrantarbeidere for å bygge infrastruktur, transport, sikkerhet og alle servicejobbene som ble betjent, sier Tangberg til NRK.

KRITISK: Amnestys Frank Conde Tangberg. Foto: Tom Balgaard / NRK

Han fortsetter:

– Disse menneskene har i mange tilfeller blitt frastjålet lønningene sine, de har ikke kunnet fagorganisere seg og mange har mistet livet uten at vi vet årsaken, fordi dødsfallene ikke har blitt etterforsket. Veldig mange migrantarbeidere sliter med gjeld, ubetalte lønninger og yrkesskader. Et ukjent antall mennesker har mistet livet. Dette er ikke et VM jeg ville gitt ti på organisering, for å si det mildt.

Overrasket over utspillet

Amnesty har i mange år slått alarm om forholdene til migrantarbeiderne i land som Qatar. Likevel ble mesterskapet gjennomført, men de kritiske stemmene var mange og i Norge foregikk det avstemning om landslaget skulle boikotte mesterskapet dersom de kom seg dit.

Tangberg er overrasket over utspillet til Ibrahimovic.

– Ja, jeg er det. Selv om han bor i Italia, så har dette vært så mye oppe og blitt belyst i så stort omfang i mange medier, at dette burde han fått med seg, sier han.

Han påpeker at ikke utøverne er ansvarlige eller at det er opp til dem å fikse problemene i landet, men han mener Ibrahimovic skjønnmaler situasjonen.

– Jeg synes det er viktig at man anerkjenner alvoret, selv om mye knyttet til organisering av kampene, sikkerhet og transport gikk fint for seg. Det gjorde det på grunn av arbeidskraften.