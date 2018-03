Zlatan: – At Sverige kommer til VM er ingen bragd

Zlatan Ibrahimovic har gitt en ny betydning til langfredag. Grytidlig fredag morgen norsk tid ble han møtt av hysteriske fans på direkten, seinere på dagen første trening med nye lagkamerater, og på tampen av kvelden en pressekonferanse foran medier fra hele verden.

Der var han klar på hva han syntes om det svenske landslaget. Sverige har kommet seg til sluttspillet helt uten Ibrahimovic, men det er ingen tvil om at 37-åringen er landets suverent mest meritterte spiller, og Zlatan mener selv han kan spille for landslaget om han selv vil.

– Jeg holder dem på tærne. De snakker fram og tilbake om jeg skal til VM eller ikke, for nå har de det bra. Men de har ikke vunnet ennå, og jeg vet hvordan man vinner, sa han på engelsk til det frammøtte pressefolket.

– Å være i VM er en selvfølge

Den svenske avisa Expressen ville ha en klarere melding fra 37-åringen. Hva var Zlatans beskjed til Janne Andersson, landslagssjef for svenskene, om sommeren?

– Han bør fokusere på laget, ikke på meg. Taper du to matcher på rad, skal du fokusere på lagetr, selv om du får spørsmål om meg. Andersson har lykkes i å ta Sverige til VM. De kaller det en bragd. For meg er det ikke det. For meg er en bragd å vinne VM. Å være i VM er en selvfølge. Det er nå presset begynner, det er nå moroa begynner og det den store scenen. Alt fram til nå er oppvarming. Det er det det handler om, sier han.

– Men om han trenger deg, stiller du opp for Sverige da?

– Jeg tilhører Sverige, jeg er stolt over å være svensk. Jeg er det nye Sverige. Folk vet hva Sverige er takket være meg. Om han trenger meg, og om jeg får gjøre det jeg vil gjøre, så er døren åpen, sier han.

«Løven er sulten»

Dagens pressekonferanse inneholdt alt det man ellers skulle vente: Lovprising av egen spiller fra klubbpresident og –eier pluss trener, spillerens forsikring om klubbens fortreffelighet og lovnader om topp innsats, lojalitet og leveranser.

Men Zlatan er Zlatan, og det betyr også en tett rekke med kjepphøye sitater – nå på flere språk – som mer enn én gang hadde rommet i knestående.

Som: