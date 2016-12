Zlatan var dømt til å slå tilbake

De siste månedene har Zlatan Ibrahimović vært et slags statistisk fotballeksperiment på forholdet mellom det som burde skje på banen og det som faktisk skjer.

Svensken har scoret syv mål på seks ligakamper, men før det hadde han seks kamper uten mål.

Enkelte kommentatorer var kritiske da målene uteble, noe som var forståelig. Spisser sliter ofte med å vende seg til Premier League, og Manchester United-stjernen hadde tilbrakt de siste fire årene i Paris Saint-Germain (PSG) i franske Ligue 1, hvor nivået er lavere.

I en alder av 35 år var det ingen selvfølge at han skulle glitre i England.

Men samtidig fantes det andre trender som sa at måltørken var et lite mirakel i seg selv. Faktisk virket det nærmest uunngåelig at Ibrahimović snart skulle finne storformen.

Mest målfarlig i Europa

Disse trendene handler om hans statistiske profil, som har vært formidabel de siste årene. Man må nesten gni seg i øynene for å sjekke at man leser tallene riktig.

Forrige sesong i PSG hamret Ibrahimović inn 38 mål på 31 ligakamper. Blant Europas fem store ligaer – Spania, Italia, England, Frankrike, Tyskland – hadde kun Luis Suárez flere (40 mål).

Teller man mål per kamp, tronet Ibrahimović øverst med et snitt på utrolige 1,23.

Dette hadde vært umulig uten å få mange sjanser. I snitt fyrte Ibrahimović av hele fem skudd per kamp, kun overgått av Cristiano Ronaldo (6,31) og Gonzalo Higuaín (5,20).

Dette var vanvittige tall. Så var spørsmålet: Kunne dette overføres til United?

Mourinho-effekten

Vel, svaret etter 10 ligakamper var et rungende nei.

Ibrahimović scoret først fire mål på fire kamper, men så kom måltørken på seks runder. På et vis ga dette mening: Premier League er tøffere enn Ligue 1, og United er ikke like dominerende som PSG.

Men på et annet statistisk nivå var svaret ja; Ibrahimović var like farlig som før.

For mens måltørken varte, strukturerte José Mourinho laget slik at Ibrahimović skulle score så mye som mulig. Den eneste sesongen de to hadde jobbet sammen før, i Inter i 2008/09, hadde laget vunnet ligaen og spissen blitt toppscorer i Serie A.

Nå prøvde Mourinho å gjenta prosessen – og det syntes.

Planet Zlatan

De første 10 rundene var Ibrahimović nemlig fus i alt. Han spilte hvert minutt som alenespiss, tok frispark og straffer, og ble foret med stikkere, innlegg og langpasninger.

Naturligvis kom sjansene. Han prøvde vanvittige 57 skudd, som gir et snitt (5,7 per kamp) som faktisk er høyere enn det i PSG forrige sesong.

Innenfor Premier Leagues statistiske galakse satte dette Ibrahimović på en egen planet.

Spissene med nest flest skudd var Sergio Agüero (36) og Diego Costa (31). Det var ikke slik at Ibrahimović drev med optimistiske langskudd heller: 38 av forsøkene var innenfor feltet, 11 mer enn noen annen spiller.

Ingen spiller i ligaen hadde bedre forutsetninger for å score mål enn Ibrahimović.

Burde vært toppscorer

For å gi enda bedre uttrykk for størrelsen på disse sjansene, er det verdt å nevne et statistisk instrument som er populært blant mange analytikere, men som vekker skepsis blant andre.

På norsk heter det «forventede mål». Modellen beregner sannsynligheten for at et skudd går i mål, basert på faktorer som distanse fra mål, vinkel, spillernes posisjonering og lignende. Sannsynligheten uttrykkes som et tall mellom 0 og 1.

En stor sjanse kan for eksempel være 0,6. Et skudd som garantert går i mål gir 1,0.

Over tid bygger disse målingene opp et snitt over hvor mange mål en spiller realistisk sett burde ha scoret. Dette kan deretter sammenlignes med antallet faktiske mål, og gi uttrykk for hvorvidt spilleren har vært effektiv eller sløst med sjansene.

Det finnes ulike slike modeller, så tallene kan variere en del. Men etter 10 ligakamper var de fleste enige om én ting: Ibrahimović burde ha scoret flest.

For å ta et eksempel, beregnet én analytiker, Paul Riley, at han allerede burde ha scoret opp mot seks mål – og det var utenom straffespark og frispark. Den nærmeste på listen var Costa, som lå like under fire. Andre målinger mente at Ibrahimović burde ha scoret opp mot syv.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tar man med at Ibrahimović hadde scoret en straffe og tatt fire skudd på frispark, havnet den «forventede» beregningen fort nærmere åtte mål.

De 12 skuddene

Dette var altså dobbelt så mange som han faktisk hadde scoret. Det at han hadde klart å gå seks kamper uten mål med slike tall, var knapt til å tro.

I siste kamp hjemme mot Burnley hadde han fyrt av 12 skudd, noe som fortsatt er det høyeste antallet en spiller har prøvd i en og samme kamp denne sesongen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det var på dette stadiet at «Ibrahimović-eksperimentet» virkelig ble interessant. Statistisk sett var det sannsynlig at forholdet mellom forventede mål og faktiske mål ville jevnes ut. Hvis man fyrer av seks skudd per kamp fra god posisjon, er de nesten nødt til å gå inn før eller siden.

Det var heller ikke slik at Ibrahimović plutselig hadde blitt en dårlig spiller, alderen og byttet av liga til tross.

Spørsmålet var da heller hvor lenge denne ujevnheten ville vare.

Mål, sjanser, prosess

Svaret ble: Ikke lenge. I neste kamp scoret han to mål og United slo Swansea 3–1.

Interessant nok hadde Mourinho sagt før kampen at han hadde spilt bra hele tiden. Målene manglet, men bevegelsen, pasningene og innstillingen var upåklagelig.

Etter kampen ble Ibrahimović selv spurt om han hadde vært bekymret i løpet av måltørken.

– Nei, ikke så lenge man skaper sjanser, noe jeg har gjort, sa han.

Og nettopp dette var poenget: Så lenge prosessen bak produksjonen av sjansene fungerte, var målene dømt til å komme. Ibrahimović visste at det ikke var snakk om en måltørke basert på tannløse angrep og svakt spissarbeid.

Systemet fungerte hele tiden. Problemene handlet mer om flyt, flaks og selvtillit.

Fortsatt livsfarlig

Siden Swansea-kampen har slusene åpnet seg. Ibrahimović har nå 11 ligamål og ligger kun to bak ligaens toppscorer Costa.

Forholdet mellom forventede mål og mål har blitt jevnere.

Dette gjenspeiler ikke bare forbedret effektivitet, men også at Ibrahimović har tatt færre skudd i det siste. Men la deg ikke lure: Han har fortsatt flest forsøk i ligaen (74 totalt), og den lille nedgangen har sannsynligvis handlet mer om at fire av hans siste seks ligakamper har vært på bortebane.

Dette bør øke igjen snart, da Uniteds to neste kamper er hjemme mot Sunderland og Middlesbrough.

Med andre ord vil Ibrahimović sannsynligvis fortsette å få fete sjanser, med mindre hele laget mister rytmen totalt. Sjansene virker gode for at storformen fortsetter.