Dansk avis: Så mye tjener Bendtner

Nicklas Bendtner får en årslønn på rundt fem millioner kroner i Rosenborg, hevder den danske avisen Ekstra Bladet. Det skal inkludere engangssummen Bendtner får for å skrive under. Avtalen gjør Bendtner til den best betalte spilleren i klubben, ifølge NTB.