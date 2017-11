Zlatan uten Guldbollen for første gang på 10 år

– Som alle vet har jeg startet å spille igjen. Et stort takk for prisen, den betyr veldig mye for meg, sa den svenske superstjernen i en videohilsen som ble vist under gallaen.

– Og gratulerer med VM-plass, sa den tidligere landslagsspilleren til det svenske landslaget, som nylig sikret VM-plass etter å ha slått ut Italia.

Zlatan er vant med å få priser under den svenske Fotbollsgalan, men for første gang på ti år fikk han ikke den gjeve Guldbollen under den svenske Fotbollsgalan.

Guldbollen gikk til Andreas Granqvist. Foto: Antonio Calanni / AP

– Utrolig takknemlig

I år gikk Guldbollen til landslagskaptein Granqvist, som til daglig spiller i den russiske klubben FK Krasnodar.

– Jeg er utrolig takknemlig, sa Granqvist (32) i etterkant.

Granqvist har ført det svenske landslaget til VM og har storspilt for klubblaget. Fra scenen takket han nesten alt og alle, inkludert familien.

– Jeg vil også takke alle klubber jeg har spilt i. Til sist vil jeg takke det svenske folket for støtten dere har vist meg og landslaget det siste året. Sammen skal vi spille VM neste år, sa den stolte vinneren av Guldbollen.

Navne-flause

Under gallaen hadde også konferansier Fredrik Berling ett av sine mindre stolte øyeblikk. Det er riktignok ikke alltid like lett å huske hva folk heter, men når man deler ut en pris bør navnet sitte på første forsøk.

Men under utdelingen av årets kvinnelige midtbanespiller, Kosovare Asllani, gikk det i ball for Berling.

Les også: Flause på svensk prisutdeling: Visste ikke navnet til årets spiller