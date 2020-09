Zlatan Ibrahimovic har testet positivt for korona. Det melder den italienske klubben på sine egne nettsider.

Dermed mister 39-åringen kveldens Europaliga-kvalifisering mot Bodø/Glimt.

Superspissen er satt i hjemmekarantene etter den positive prøven.

Zlatans koronaprøve kommer fra ekstra tester gjort etter at det onsdag ble kjent at Milan-forsvarer Leo Duarte hadde avlagt en positiv prøve. Alle andre Milan-spillere og støtteapparat har testet negativt på den andre koronatesten.

Uvisst kamputslag

Det er foreløpig usikkert om de positive prøvene til Duarte og Ibrahimovic vil ha noe å si for om kveldens kamp spilles som planlagt.

– Vi har akkurat fått beskjed om dette. Daglig leder og arrangementansvarlig jobber med saken, sier pressekontakt i Bodø/Glimt, Regine Boym, til NRK på telefon fra Milano.

– Vi vet ingenting utover det som står på AC Milans nettsider. Vi tar det som det kommer. Det foregår mye bak kulissene med kampdelegat, UEFA og AC Milan. Vi avventer situasjonen, sier pressekontakten.

–Hvordan er stemningen i Milano nå?

– Nei, vi er godt forberedt og klare. Dette har vi gledet oss til, sier Boym.

Overfor NRK bekrefter UEFA at kampen spilles som planlagt.

Hadde ikke lagt Zlatan-plan

Svensken vendte noe overraskende tilbake til Milan og italiensk fotball i vinter, etter et par sesonger i LA Galaxy.

Overgangen var en stor suksess både for Milan og Zlatan Ibrahimovic. Etter sesongen startet opp igjen var Milan det store formlaget i Serie A, og laget har ikke tapt en kamp siden mars.

Tidligere i dag, før Zlatan-prøven ble kjent, sa Bodø/Glimts keepertrener Jonas Kolstad at de ikke hadde lagt en spesiell plan for å stoppe Milans stjerneangriper.

– Jeg tror at hvis man begynner å prate for mye om hvor god motstanderen er, er det en dempende ting. Det er klart, de aller fleste spillerne våre har vokst opp med Zlatan som en av verdens aller beste spillere, og er klar over hvilke kvaliteter han har. Jeg tror alle gleder seg til å møte ham, sier Kolstad.

Slik blir det ikke. Uten publikum på tribunene og uten Zlatan på banen skader trolig ikke Glimts sjanse til avansementet.