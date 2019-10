Zlatan med ramsalt kritikk av svenskenes landslagssjef

Det kommer frem i et intervju med den svenske avisen Expressen.

Bakgrunnen for kritikken er at Janne Andersson ikke hadde en eneste spiller med utenlandsk opprinnelse med i troppen på sin første landslagssamling.

– Hvor mange med en annen bakgrunn var med? Ingen. Senere fikk han spørsmål om det. Da «bæsjet» han på leggen. På den andre samlingen tok han med spillere med en annen bakgrunn for at det skulle bli politisk korrekt, sier Ibrahimovic til avisen.

Den svenske superstjernen, som i dag spiller for den amerikanske klubben Los Angeles Galaxy, mener Andersson har ødelagt mye av det Zlatan bygget opp i løpet av sin tid på landslaget.

– Du skal være med på landslaget fordi du fortjener å være med og fordi du er en god fotballspiller. Men da jeg så den første samlingen var det som om noen sendte en beskjed: Det Zlatan har gjort, det Zlatan står for, det er ikke OK her, sier han i intervjuet med den svenske avisen.

Avviser kritikken

Andersson avfeier kritikken fra Zlatan.

– Det er så utrolig langt fra hva jeg står for både som leder og person, sier han til Expressen.

Da NRK møtte Zlatan i 2018 benyttet han anledningen til å ta opp det han kalte svensk «snikrasisme» i intervjuet.

– Jeg hadde fått flere sjanser om jeg hadde hatt et annet etternavn. Om jeg hadde vært en Svensson hadde jeg vært mer beskyttet, sa Ibrahimovic, som har bosnisk far og kroatisk mor.

– Gjennom hele karrieren har jeg merket at når Ibrahimovic gjør en feil, da er det katastrofe. Når Larsson, Svensson og Andersson gjør en feil, skal vi være snille med dem, sa han til NRK.

– Blir irritert

Landslagssjef Janne Andersson sier i Expressen-intervjuet at han tror Zlatan har måttet ta mange fighter.

– Og at han og mange andre har støtt på fordommer og blitt urettferdig behandlet.

– Men jeg blir irritert når man insinuerer at jeg skulle ha basert mine uttak på hvor man kommer fra, kommenterer han.