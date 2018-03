Zlatan-hysteri på direkten i USA: – Fansen kommer til å elske ham

Fredag morgen norsk tid startet Zlatan-sirkuset for alvor i USA. Svensken landet på flyplassen i Los Angeles, og rundt hundre supportere ventet på å få en glimt av den svenske 36-åringen.

Ifølge Aftonbladet landet han rundt klokken 21 amerikansk tid, og like etter steg han ut av en sort varebil. Han steg ut av bilen, strakk litt på beina og applauderte til de oppmøtte supporterne. En ivrig supporter var snar med å legge et LA Galaxy-skjerf rundt halsen på den 36 år gamle svensken.

– Fansen kommer til å elske ham, sier klubbpresident i LA Galaxy Chris Klein til Aftonbladet.

ZLATAN-SHOW: Zlatan Ibrahimovic poserer sammen med et par supportere etter ankomst i Los Angeles. Foto: Mark Ralston / AFP

Debut på lørdag?

Pressen fikk ikke anledning til å stille spørsmål på flyplassen, men senere fredag har LA Galaxy innkalt til pressekonferanse. I tillegg er det en lett trening som venter Ibrahimovic fredag. Det blir også hans første møte med lagkameratene, blant andre Ola Kamara og Jørgen Skjelvik.

– Jeg gleder meg veldig. Det er en legende som kommer over, sier Kamara til Expressen.

– Han er en fantastisk spille og en fantastisk person: Det blir fint med en ny skandinav på laget, sier Jørgen Skjelvik til samme avis.

Lørdag kan Zlatan få sin debut for LA Galaxy. Da venter lokaloppgjør mot den nyoppstartede klubben Los Angeles FC.

Satt ut av kneskade

NY KLUBB: LA Galaxy er Zlatans niende klubb i karrieren. Foto: Jon Shard / AP

Det er nå en uke siden svensken ble presentert for LA Galaxy. Overgangen ble naturligvis annonsert på ekte Zlatan-vis. På en helsides annonse i lokalavisen Los Angeles Times skrev han: «Kjære Los Angeles. Vår så god.».

Han er med i lørdagens kamptropp, men det er ingen hemmelighet at Zlatan har hatt knetrøbbel det siste året. Klubbpresident Chris Klein er usikker på om svensken blir klar, mens Zlatan tidligere har uttalt:

– Jeg er klar for å kjøre på. Jeg er her for å spille fotball, og det er mitt første mål, sier han til LA Times.

I april 2017 landet han feil og skadet det høyre kneet. Han fikk kun fem kamper for Manchester United denne sesongen før han flyttet vestover.