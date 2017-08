Zlatan fortsetter i United

Manchester United bekrefter på sin hjemmeside at 35-åringen har signert en ettårskontrakt med klubben.

– Jeg kommer tilbake for å fullføre det jeg startet, sier Ibrahimovic i en pressemelding.

Svensken scoret 28 mål på 46 kamper for Manchester United forrige sesong, før han pådro seg en alvorlig kneskade som kostet ham siste del av sesongen.

Zlatan får draktnummer ti som ble ledig da Wayne Rooney forlot United før sesongen.

Ikke spilleklar

– Jeg kan ikke vente med å komme ut igjen på gresset på Old Trafford, men jeg vet også at jeg må ta tiden til hjelp for å være sikker på at jeg er klar. Jeg har jobbet hardt og skal fortsette med det for å være sikker på å være i best mulig form når jeg kommer tilbake på banen, sier Zlatan.

For tre dager siden la svensken ut denne videoen på Instagram med kommentaren «Hvilket kne?», trolig for å vise at restitueringen av kneskaden går bra.

Zlatan Ibrahimovic har vært uten kontrakt med klubben etter at den forrige ettårskontrakten gikk ut etter sesongslutt. Han har kunnet gått til andre klubber, men valgte altså å bli værende.

– Han fortjener tillit

Dét er manager José Mourinho glad for.

– Etter innsatsen forrige sesongen fortjener han tillit og vi kommer til å være tålmodige mens vi venter på at han blir spilleklar. Jeg er ikke i tvil om at han kommer til å bli viktig for oss i siste halvdel av sesongen, sier United-manageren i en pressemelding.

– Vi er svært glade for at Zlatan restituerer seg bra og vi er minst like glad for å ha hans erfaring og ambisjoner tilbake hos oss, legger den mektige manageren til.

Svensken var Uniteds suverene toppscorer forrige sesong og bidro sterkt til at klubben gikk til topps i Europaligaen - før han ble skadet.

Det har vært knyttet stor spenning til om Zlatan kom til å fortsette i den engelske storklubben.