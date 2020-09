Zlatan er snart 39 år. Det er dårlig nytt for Bodø/Glimt

Mandag kveld spilte AC Milan sin første ligakamp for sesongen, hjemme mot Bologna. I første omgang skrudde venstrebacken Theo Hernández en ball inn i boksen.

Spissen som jaktet innlegget, var en mann som fyller 39 år om ni dager, og som strengt tatt burde ligget på en solseng i de karibiske øyer og nytt en velfortjent pensjonisttilværelse etter en lang og suksessrik karriere.

Men Zlatan Ibrahimović virker ikke interessert i slikt. Ikke ennå. Han steg til værs, banket to spillere i lufta og headet inn 1–0.

Stopperen Danilo ble så knust i duellen at han havnet på bakken, og slo neven i gresset.

Senere la Zlatan på til 2–0 fra krittmerket. Bolognas trener Siniša Mihajlović var ikke i tvil om hvorfor hans lag tapte.

– De har Zlatan, vi har ham ikke.

Selv hadde Zlatan sitt å si om prestasjonen.

– Hvis jeg hadde vært 20 år, hadde jeg scoret to til.

Det var lett å si seg enig: Tenk hvor mange mål en ung Zlatan hadde scoret. Men på Twitter fant noen fort statistikken fra sesongen da han faktisk var 20 år.

Da var han i Ajax. Han spilte 24 ligakamper ... og scoret seks mål.

Zlatan og Brad Pitt

Kanskje hadde ikke Zlatan rett likevel. Det lå utvilsomt mer sannhet bak en annen påstand han leverte den kvelden.

– Jeg er ikke gammel. Jeg er som Benjamin Button: Jeg begynner som gammel og dør ung.

Benjamin Button er en filmkarakter, spilt av Brad Pitt, som blir født gammel og dør ung. Og Zlatan er litt slik.

BRAD PITT: – Jeg begynner som gammel og dør ung, sier Zlatan Ibrahimovic, og sikter til Brad Pitts filmkarakter Benjamin Button Foto: Toru Hanai / Reuters

Gjennom sin karriere har han sanket troféer med lag som Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain og Manchester United. Men det er i 30-årene at han har scoret flest mål.

Da han var 30, banket han inn 28 mål på 32 kamper for Milan i Serie A. Så dro han til PSG, hvor han scoret omtrent ett mål per kamp over fire år.

I United bidro han til klubbens mest suksessrike periode siden Alex Fergusons tid. Deretter scoret han 52 mål på 56 ligakamper for LA Galaxy.

Og nå er han tilbake i Milan som lagets ubestridte stjerne.

Dårlig film

På mange måter er det dette siste kapittelet som forbauser mest.

Da Milan ville hente Zlatan tilbake forrige vinter, spilte han i en amerikansk liga som har blitt et slags gamlehjem for Europas falmende stjerner. Signeringen virket mer som et PR-trekk for å kjøpe styret litt ekstra tid.

Milans gullalder under Silvio Berlusconi virket fjernere enn noen gang. Klubben som har nest flest mesterligatitler gjennom tidene (syv), har ikke engang spilt i turneringen siden 2014.

Starten på forrige sesong viste hvorfor. Da Zlatan spilte sin første kamp 6. januar, lå Milan på 12. plass, 21 poeng bak toppen.

NEDTRYKT: Her depper Krzysztof Piatek etter en uavgjortkamp hjemme mot Lecce i fjor høst, og en plass langt nede på tabellen. Men det var før Zlatan kom tilbake Foto: Luca Bruno / AP

Hva kunne Zlatan bidra med? Stort sett er det kun keepere og noen få forsvarere som spiller opp mot 40-årene. Offensive spillere blir enten skadet eller mister for mye fart til å kunne være gode.

Så det at Zlatan skulle forvandle Milan i en alder av 38 år, virket som en dårlig film.

Men Zlatan ser ikke ut til å spøke når han hevder at han ikke er gammel. Han har sagt at det er hodet som bestemmer, og at kroppen følger etter. Og kanskje ligger det noe i det.

I april 2017, da Zlatan spilte for United, ødela han korsbåndet i kneet. Det er en skade som pleier å sette spillere ut av spill i minst ni måneder, og det var snakk om hvorvidt Zlatan kom til å spille fotball igjen.

Men i stedet for å legge opp, jobbet Zlatan visstnok seks timer om dagen for å bli skadefri. Han vendte tilbake etter syv måneder.

– Om folk visste hvor alvorlig skaden var, hadde de vært overrasket over at jeg fortsatt spiller, sa han.

Kunne vunnet Serie A

Nå som han var tilbake i Milan, overrasket han igjen. Han tok umiddelbart plass som midtspiss og ble et referansepunkt for resten av laget.

Selv om han er mer statisk enn før, er Zlatan fortsatt kjapp i beina og sterk i kroppen. Inne i boksen er han et mareritt å markere. Han har kreativiteten og teknikken til å regissere angrep.

Zlatan endte sesongen med 10 mål og fem målgivende på 18 ligakamper.

Milan havnet på 6. plass, som ga billett til Europaligaen.

LØFTET LAGET: Zlatans 10 mål var med på å heve Milan fra 12. til 6.-plass i Serie A Foto: Spada / AP

Zlatan hevdet at Milan hadde vunnet Serie A om han hadde vært der fra starten av. Det virket som et drøyt utspill fra mannen som har beskrevet seg selv som en løve, en konge og gud: Ingen har klart å slå Juventus i tittelkampen siden Zlatan selv førte Milan til topps i 2011.

Men med Zlatan i klubben hadde faktisk Milan tatt 44 poeng på 20 ligakamper, som var mest av alle sammen med Atalanta.

Så verdifull har Zlatan vist seg, at han har fått Milan til å endre planer. I sommer skulle de egentlig ansette den tyske treneren Ralf Rangnick.

Men Rangnick var kritisk til signeringen av Zlatan, og siden laget spilte så bra med svensken, kansellerte klubben avtalen med Rangnick og beholdt treneren Stefano Pioli.

De ga også Zlatan en ny ettårskontrakt.

Zlatan bestemmer

Nå lurer hele Italia på hvor langt Zlatan kan føre Milan. Og ikke minst: Hvor lenge han kan holde på.

I 2016 sa Zlatans agent, Mino Raiola, at om Zlatan vurderte å gi seg, kom han til å låse ham inne på en celle helt til han ombestemte seg. Raiola hevdet at Zlatan er en skatt for sporten, og at han vil frarøve folket noe spesielt om han gir seg.

– Om han la opp, ville det vært som om noen stjal Mona Lisa, sa Raiola.

Men det er Zlatan selv som bestemmer. Han har sagt at han kan spille på dette nivået til han er 50, noe som er urealistisk – men om noen skal klare det, så er det kanskje ham.

I kveld venter altså den suverene, norske serielederen på San Siro.

Det som uansett er sikkert, er at tiden ennå ikke er inne for at Benjamin Button skal legge opp.

Til det er han fortsatt altfor ung.