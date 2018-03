Zlatan-diskusjon raser i Sverige: – Patetisk

Island tapte også for Peru

Island tapte 3-1 for Peru i sin andre treningskamp i Latin-Amerika i natt. Det stod 1-1 ved pause etter at Jòn Gudni Fjòluson utlikna Perus tidlege leiing. Men to Peru-mål i andre omgang senka Island.

VM-klare Island tapte laurdag 3-0 for Mexico.