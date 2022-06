Zeid hadde ansvaret for 70 jentespillere – orket ikke mer

– Det er ikke enkelt å forlate noe man har jobba med i to og et halvt år, både trenere og spillere. Det har vært veldig spesielt å komme tilbake, forteller Saleh da NRK tar han med tilbake på trening med ungdomsavdelingen til Øvrevoll Hosle.

Det er første gang han er tilbake etter at han sluttet i jobben som utviklingssjef 31. mars.

Undersøkelsene som NRK publiserte søndag viser at trenertettheten er langt lavere hos jentene enn hos guttene. Der hver trener for guttelag i aldersgruppen 13–19 år i snitt har ansvaret for åtte spillere, har hver trener for jentelag i samme alder ansvaret for 17 spillere i snitt.

Det førte til en stor arbeidsbelastning der Saleh hadde ansvaret for å følge opp 70 jenter med ambisjoner på fotballbanen. Han hadde hovedansvaret for treningshverdagen til hver av jentene og å kvalitetssikre hver spillers program.

– Det har vært «heavy». Det var mange, mange spillere å sørge for at det (tilbudet) er godt nok for, forteller han.

Vond følelse

Stillingen hans var finansiert av Norges Fotballforbund (NFF) og Toppfotball kvinner (TFK), men det er også den eneste hundre prosent stillingen i klubbens utviklingsavdeling.

Han valgte å trekke seg fra stillingen da han ikke følte at han fikk gjort jobben sin ordentlig.

– Følelsen man sitter igjen med er at man ikke når frem med tid og alt, sier Saleh.

Saleh kjente på dette hver dag i jobben i Øvrevoll Hosle.

– Jeg ønsket at vi, både jeg som utviklingssjef og trenerne mine skulle levere kvalitet. Det å føle iblant at man ikke helt har tid til å nå frem til alle var litt krevende, sier han.

KREVENDE: Saleh forteller om en tung og krevende hverdag i ungdomsfotballen. Foto: Anne Rognerud / NRK

Han mener den personlige oppfølgingen for hver enkelt spiller er ekstremt viktig og at det er helt avgjørende med folk tett på for at spillerne skal lykkes. Noe som ble vanskelig for han.

– Kan du da beskrive hvordan det føltes å ikke ha de ressursene tilgjengelig som du trengte?

– Det var litt frustrerende må jeg si. Veldig enkelt fortalt er det ekstremt frustrerende når man vet hvor man bør være og hvordan det bør se ut, og så føler man gjerne at man selv burde gjort enda mer for å komme dit, forteller Saleh og utdyper:

– Jeg er redd for at det blir for mye belastning på trenerne, og da prøver man gjerne å gjøre så mye som mulig selv, og over tid er heller ikke det gunstig.

Det har nå gått tre måneder siden han forlot Øvrevoll Hosle. For Saleh er det veldig viktig å understreke at han ikke er kritisk mot klubben og at han alt i alt hadde en fin tid, men at han poengterer et problem i kvinnefotballen generelt.

– Det er ikke bare fotballspillere vi skal utvikle, men vi skal også være med på å være der for mennesket. Og da må du ha tid – da er det ikke bare å møte opp. Noen har utfordringer med det ene og noen med det andre, og har du ikke tiden til å se de så kan det gå utover utviklingen. Trygghet må til for at både gutter og jenter skal utvikle seg, mener han.

Tårevåt avskjed

1. april begynte han i ny jobb, og i Bærumsklubben er Saleh sårt savnet blant sine tidligere undersåtter.

– Det var veldig trist da han slutta. Det ble noen tårer her på siste trening. Det var ikke noe gøy, forteller Ingvild Tilrem Ørjavik (15) som spiller på Øhils J19-lag.

GODT LIKT: Hans tidligere spillere liker Saleh svært godt. Foto: Anne Rognerud / NRK

Hun forteller om en trener og utviklingssjef hun ble veldig glad i.

– Zeid var en ekstremt dyktig trener. Han fulgte oss opp nøye, hver enkelt og var veldig tett innpå hver enkelt spiller. Det var synd at han forsvant, mener hun.

Sammen med lagvenninne Karianne Nyhus (15) er hun klar på hva det betyr å få oppfølging fra dyktige folk som Saleh.

– Det er viktig å ha flere for da får du mer personlig oppfølging og kan jobbe mot målene og få litt oppfølging på målene. Jeg synes i hvert fall det er ekstremt viktig, sier hun og får støtte fra Nyhus:

– Hvis man får konkrete og enkle tilbakemeldinger er det mye enklere å utvikle seg og vite hva man skal jobbe med for å nå så langt man vil.

Vil få til endring

Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner mener at norsk fotball er avhengig av en ny fordelingspolitikk, for å utjevne forskjellene.

Det er nå på trappene, kan NRK avsløre.

I en ny samarbeidsavtale mellom Toppfotball Kvinner, Norsk Toppfotball og fotballforbundet har de tre organisasjonene blitt «enige om å inngå et forpliktende samarbeid i perioden 2023–2028 for å skape like muligheter, for begge kjønn i norsk toppfotball».

Fotballforbundet skal sørge for like godt utviklingstilbud til begge kjønn i kretsene og sentralt, samtidig som Norsk Toppfotball (NTF) vil sikre at toppklubbene på herresiden tilbyr samme utviklingsmodell til begge kjønn.

– Hovedmålet er at vi sammen skal løfte norsk fotball. Vi kan ikke sitte på hver vår tue. Vi skal løfte både kvinne- og herresiden, sier Leif Øverland, administrerende direktør i NTF.

TRENGER ENDRING: Leif Øverland om skjevfordelingen i norsk fotball. Foto: Anne Rognerud / NRK

Som toppsjefen til herreklubbene mener han det er mye enklere og billigere at kvinneklubbene får tilgang til herreklubbenes kompetanse, enn at kvinnene skal bygge opp noe nytt alene.

– Det viktigste er at de får tilgang til de samme anleggene og den samme kompetansen. Vi driver med toppidrett og det er små marginer. Det går på helse, restitusjon, tilgang på fysioterapeut og tilgang på de flinkeste folka på feltet. Du trenger tilgang til dyktige lærere, og gjennom denne trepartsavtalen har vi forpliktet oss til at kompetansen skal være lik om det er en jente eller gutt, forteller Øverland.

Jørgensen i Toppfotball Kvinner er veldig glad for avtalen som nå er på plass.

– Det betyr utrolig mye. Det at herreklubbene innlemmer jentene i sine akademier vil bety utrolig mye. Så handler det om å finne et godt samspill mellom etablerte miljøer på kvinnesiden og herresiden og optimalisere utviklingsstigen sammen, sier hun.