Zahid ønsker ikke å forlenge kontrakten med Oslo-klubben, og har flere ganger uttalt at han håper å bli solgt denne sommeren. Den mulige avskjeden med norsk fotball er neppe noe 22-åringen kommer til å huske som en herlig opplevelse.

– Skuffende. Vi burde fått mer ut av denne kampen, men. Jeg tror aldri jeg har sett et lag slå flere lange baller. Det er så mye piss at det er helt sykt. Det blir bare mer og mer av det i Norge nå, sier Zahid til Eurosport.

22-åringen var meget kritisk til Kristiansunds spillestil, og svarte følgende på spørsmål om for mange lag er mer opptatt av å ødelegge for motstanderens spill enn å spille sitt eget:

– Jeg vil ikke si de bare ødelegger for oss, men for seg selv også. Jeg skjønner ikke at folk vil spille for et slikt lag. Jeg skjønner ikke hva de får ut av det. Enten vil de ligge i bunnen eller rykke ned. Da skjønner jeg ikke hva de får ut av bare å dunke baller opp i lufta. Det ødelegger norsk fotball. Jeg skjønner meg ikke på sånt.

KBK-trener Christian Michelsen sier til Eurosport at han ønsker å ha fokus på eget lag konfrontert med Zahid-kritikken.

– Vi har et lag med mange spisskompetanser. I dag gikk vi for en kontringsvariant, og jeg syns vi i perioder klarte det bra og produserte store sjanser.

Også før pause gjorde Zahid seg bemerket. Etter 12 minutter ble han spilt alene gjennom, men keeper Sean McDermott stoppet den store sjansen med en god redning. Målvakten stoppet også Bård Finne og nevnte Zahid nikket utenfor før KBK kontret og slo i bakrom.

Marcus Sandberg nølte, og Jonas Rønningen gikk i bakken utenfor boksen. Christoffer Aasbak utnyttet muligheten på best mulig måte og skrudde ballen i keeperhjørnet.

– Jeg fikk en god følelse da vi fikk frisparket. Heldigvis traff jeg godt, sier Aasbak til Eurosport.

Ti minutter før pause