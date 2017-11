Young med utsøkt frispark-perle

Ashley Young har lagt bak seg noen tunge sesonger i Manchester United, men nå er 32-åringen virkelig i slaget. Tirsdag fulgte backen opp med to (!) scoringer i 4-2-seieren borte mot Watford, og 2-0-scoringen på frispark fra 25 meter var av ypperste klasse. Watford slo tilbake fra 3-0 til 3-2, men Jesse Lingard sikret 4-2 for gjestene like før slutt.