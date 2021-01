Yngve og Idas ekstreme bryllupsreise: Skal løpe fra Oslo til Bergen

– Man er aldri så nær hverandre som når man er ute og løper. Da kommer tårer og kjefting, smil og latter om hverandre. Vi har snakket om det, men er overhodet ikke redde for at det skal bli en prøvelse for forholdet, sier Kaltof.

Hun og forloveden sitter foran et utstyrsbord med flere kart, en GPS, drikkeflasker, stillongser og andre ting man forbinder med en tur i skog og mark. Av vanlig turutstyr er det spesielt tre ting som mangler: Sovepose, liggeunderlag og telt.

– Det er for folk som skal sove behagelig, sier den fremtidige bruden.

Dette må de ha med i sekken Ekspandér faktaboks Håndholdt GPS

Papirkart og fysisk kompass

Utlevert GPS-tracker fra arrangør

Vindsekk/bivouac

Førstehjelpsutstyr (bandasjer, plaster, kniv, magetabletter osv.)

Lue og buff i ull

Vind- og vanntett jakke, bukse og hansker

Tykk ulltrøye

Stillongs ull

Heldekkende bukse

Hodelykt og reservebatteri

Laken- eller sovepose

Mobiltelefon

Strømbank

Drikkebeholder

Nødteppe

Kopp

Solkrem

Betalingskort

Staver

Insektsmiddel

Solbriller

DNT-nøkkel

Vannfilter

Diverse mat og drikke

– Har ikke gjort dette før

Tirevoll og Kaltof er ikke nødvendigvis opptatt av hva som er behagelig.

I august skal de endelig få gjennomført det koronautsatte bryllupet sitt, men allerede i juli skal paret begi seg ut på et ultraløp som strekker seg ca. 515 kilometer fra Voksenkollen i Oslo til Meyermarken i Bergen. I tillegg skal til sammen 18.500 høydemeter bestiges.

BRUD: Ida Elise Kaltof Foto: Vibeke Undhjem / NRK

Kaltof er klar på hva som blir det viktigste før løpet starter.

– Planlegging, planlegging, planlegging, sier hun taktfast før hun utdyper:

– Studere kart, vite hvilke bakker som kommer, hvilke butikker vi kan stoppe å kjøpe cola på. Det gjelder hele veien å være forberedt, sier hun med en selvsikkerhet som forsvinner litt når hun får tenkt seg om.

– Tror vi i hvert fall. Vi har jo ikke gjort dette før.

Paret bryter ut i lett latter når hun tar seg selv i å være litt overmodig.

Trosset legenes råd

Når man skal løpe 14–15 timer hver dag, som paret planlegger, kreves det en del mat underveis. I tillegg spiser paret plantebasert, noe som gjør at det ikke alltid er like lettvint å raske med seg noe kjapt på veien.

– Det er ikke bare å stoppe på et gatekjøkken og satse på at de har noe å spise midt på Hardangervidda. Det er ikke helt sånn det funker, forklarer Kaltof.

BRUDGOM: Yngve Johan Tirevoll Foto: Vibeke Undhjem / NRK

Den fremtidige brudgommen er likevel optimist i forkant av den ambisiøse bryllupsreisen.

– Så lenge ingen knekker et bein, så skal nok dette gå bra.

Det har nemlig den spreke vestlendingen gjort før. Han knakk begge beina i en fallulykke, og fikk beskjed om at han aldri kunne løpe som normalt igjen.

– Da tenkte jeg at da skal jeg i hvert fall løpe. Trene riktig og trosse de rådene fra medisinsk hold og heller lytte til kroppen, erkjenner Tirevoll.

– Jeg merker det fortsatt hver dag. Men alle ultraløpere sliter med en eller annen skader, så det må man bare leve med, legger han til.

Uforglemmelig

Helt siden de to møttes, har løpeturer vært en stor del av parforholdet. Nå tas det imidlertid et skritt videre, og de planlegger for hvordan de skal takle tunge perioder underveis.

– Nøkkelen blir vel å vite når man skal være stille. Å vite når motparten trenger å få litt ro eller være litt alene, tror brudgommen.

Og uansett hvordan det skulle gå til slutt, er de begge sikre på at det er noe de kommer til å huske for resten av livet.

– Sånn sett er dette det beste man kan gjøre som bryllupsreise, for det er noe du ikke glemmer, avslutter Tirevoll.