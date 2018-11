Johannes Thingnes Bø skjøt feilfritt og gikk inn til sprintseier under skiskytternes sesongstart på Sjusjøen. Han slo Lars Helge Birkeland med 23,6 sekunder.

Thingnes Bø ledet med 16,1 sekunder etter å ha vært innom standplass første gang, og med feilfri skyting var det kun en sprekk på sisterunden som kunne frarøve ham seieren.

Sprekken kom ikke, men det liknet. For over siste bakkekammen var Thingnes Bø svært, svært sliten. Så sliten som han ifølge seg selv bare hadde vært en eller to ganger tidligere.

Johannes Thingnes Bø skjøt feilfritt på sprinten og stakk av med førsteplassen. Du trenger javascript for å se video. Johannes Thingnes Bø skjøt feilfritt på sprinten og stakk av med førsteplassen.

– Jeg tror det var en flau opplevelse for NRKs seere å se den farta der, sier Johannes Thingnes Bø etter sin første seier for sesongen, på Sjusjøen.

Han hadde gått svært godt i ni kilometer da han fikk en smell. Fram til da hadde han gått helt feilfritt, og hadde ifølge seg selv «en god opplevelse», han skjøt godt og koste seg. Før det smalt.

– Det var en smerte av en annen verden. Jeg var skikkelig flau på egne vegne, sier Bø.

– Rufsete oppkjøring

Oppkjøringen til årets sesong har vært tøff, og Bø har mistet mye hardtrening inn mot sesongen. Han har giftet seg i år, med alt det medfører, han har slitt med sykdom, og i forrige måned låste ryggen seg på trening.

Da tåler ikke kroppen like godt å gå renn, men Bø er best når det begynner å telle.

Det er godt mulig Bø er flau og beskjeden på egne vegne, men han får ingen støtte av landslagstrener Egil Kristiansen. Kristiansen ville i forkant av rennet ikke at man skulle forvente for mye av yngste bror Bø i dag.

– Han overraska meg i dag, det hadde jeg ikke trodd. Han har hatt mye rufs i oppkjøringen, men han viser at han kommer tilbake, sier Kristiansen.

Lyktes med ny drill

Før sesongen har Thingnes Bø jobbet med en ny drill på sin liggende skyting, altså en ny måte å gjøre seg klar for skyting. NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde:

– Det er veldig viktig at han lykkes så godt på liggende, og at han gjør det så bra i konkurranse med den nye drillen, sier Ola Lunde.

– Hva er annerledes i dag?

– Han har konsentrasjonen og evnen til å gå i seg selv og jobbe knallhardt. Det er hans varemerke.

Fourcade manglet

Nærmest til å slå Thingnes Bø i dag var Lars Helge Birkeland. Han hadde også feilfri skyting, men han greide ikke å matche Thingnes Bøs fart i sporet. Vetle Sjåstad Christiansen ble treer etter å ha bommet én gang på siste skyting. Han var 1.02 minutter bak vinnertiden.

Tarjei Bø kjempet i toppen etter liggendeskytingen, men med tre bomskudd på stående falt han nedover resultatlista. Han endte til slutt på 14.-plass og var 1.59,6 minutter bak lillebroren.

Den franske skiskytterstjernen Martin Fourcade var ikke på plass på Sjusjøen lørdag. Av de utenlandske favorittene var det kun de tyske som valgte å stille i den norske sesongstarten.