Ydmykende Real-smell – taper «alltid» uten forsvarssjefen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var naturlig nok ingen tilskuere da Real Madrid tok imot ukrainske Sjakhtar Donetsk på hjemmebane i mesterligaen i kveld.

Men hadde det vært det, hadde garantert mange av dem gnidd seg i øynene, kløpet seg i armen og gjort andre ting som markerer stor overraskelse.

Det var nemlig ingen som hadde regnet med at Sjakhtar – som har ti spillere i karantene på grunn av koronasmitte i laget – skulle ha noen som helst sjanse.

Men de svartoransje fra Donetsk rundspilte Real Madrid til tider i den første omgangen.

0–1 ble til 0–2, som ble til 0–3.

Og hadde det ikke vært for at Thibaus Courtois hadde hatt en ganske så god kveld på arbeid, kunne det stått enda mer.

0-2: Her har akkurat Raphael Varane scoret selvmål for Real Madrid. Sjakhtar-spillerne jubler, mens Thibaut Courtois bare kan se langt etter ballen. Foto: Juan Medina / Reuters

Historisk svak 1. omgang

Da pausen kom, kunne statistikkleverandøren Opta kjapt fortelle hvor mange år det er siden Real Madrid lå under med tre til pause hjemme i en mesterligakamp:

20.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Man kan sikkert finne mange grunner til hvorfor Real Madrid skulle komme til å tape hjemme mot et koronapreget Sjakhtar, men én kunne man allerede tenkt seg på forhånd:

Klubbkaptein og forsvarssjef Sergio Ramos spilte ikke på grunn av skade. Og når ikke den enormt innflytelsesrike midstopperen spiller, pleier det nemlig å gå dårlig.

EKSTREMT VIKTIG: Det er vanskelig å overdrive hvor viktig Sergio Ramos er for Real Madrid. Foto: Shaun Botterill / AFP

Ramos-innflytelsen

Viasat-ekspert Petter Veland tvitret under oppgjøret de siste sju resultatene til Real Madrid uten Sergio Ramos i mesterligaen:

Real Madrid-Juventus 1–3.

CSKA-Real Madrid 1–0.

Real Madrid-CSKA 0–3.

Real Madrid-Ajax 1–4.

PSG-Real Madrid 3–0.

Club Brugge-Real Madrid 1–3.

City-Real Madrid 2–1.

De hvitkledde, uten en skadet Martin Ødegaard, kom seg etter pause, men en perle av et langskudd fra Luka Modric og en klasseavslutning av Vinicius Jr hjalp lite for Zinedine Zidanes gutter.

De kom nemlig aldri nærmere enn 2–3. Real trodde de utlignet til 3–3 halvannet minutt på overtid, men scoringen ble annullert etter at dommeren så en offside da han benyttet seg av VAR.

PRESSET: Zinedine Zidane er under press etter en tøff innledning på sesongen. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Real Madrid-sjef Zinedine Zidane hadde allerede et visst press på seg etter det ydmykende 0–1-tapet hjemme for lille Cadiz lørdag.

2–3 hjemme for nok et lag som bør slås på alle årets dager hjelper ikke på for franskmannen.

Og til helgen venter Barcelona på Nou Camp...