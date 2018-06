«Lykke til, du står for turneringens verste avgjørelse.»

Kåringen ble foretatt av The Irish Times, og vinneren var Esfandiar Baharmast.

Den 23. juni 1998 dømte han VM-thrilleren Norge - Brasil i Marseille. I sluttminuttene tildelte han Norge det kontroversielle straffesparket som sendte Norge til himmels og som sørget for en sensasjonell seier over den regjerende verdensmesteren.

Brasilianske Junior Baiano hadde dratt Tore André Flo i trøya. Ifølge dommeren var det en soleklar straffe.

Men det var det få andre som mente. Morgenen etter kampen så Baharmast avisoverskriftene. Det var ingen oppmuntrende lesning.

«Norge reddet av dommeren» «Kan vi bli spart for udugelige dommere?», spurte USA Today i en artikkel. «Norge reddet av dommeren», skrev de i Marokko, mens The Irish Times utlovte et trofé til Baharmast for «turneringens verste avgjørelse». Også i danske aviser var kritikken nådeløs.

Baharmast så godt at det ikke så bra ut.

– Jeg ble angrepet av medier fra alle deler av verden, sier den amerikanske dommerne til Danmarks Radio i dag.

Det har gått nøyaktig 20 år, men 64-åringen husker det som om det skulle vært i går.

– Jeg ble kalt inkompetent og bedt om å reise hjem fra VM. Enkelte TV-kanaler hadde reportere som holdt opp røde kort foran kameraet og sa at de burde blitt gitt til denne amerikanske dommeren.

Alle i VM hadde fått med seg kampen mellom Brasil og Norge. En kamp som ble filmet av ikke mindre enn 16 kameraer. Ikke ett av dem fanget opp at Baiano dro i trøya.

Det var ikke bare Brasil Baharmasts avgjørelse gikk ut over. Straffesparket var avgjørende for at Marokko slukøret måtte forlate sluttspillet i Frankrike, for med 2-1-scoringen og seier gikk Norge foran på tabellen og videre i VM.

Det reduserte ikke motstanden mot Baharmast. Han var det døgnets mest forhatte, omtalte og utskjelte menneske. Likevel var ikke Baharmast selv i tvil.

Kamera eller øyne? Under sommerens VM-sluttspill i Russland får dommerne for første gang i VM-historien hjelp av videodommere, det såkalte Video Assistant Referee-systemet (VAR). VAR gir dommerne mulighet til å se avgjørende hendelser på video på sidelinjen, og deretter korrigere eventuelle feilavgjørelser.

Hadde Baharmast hatt VAR til rådighet under kampen i 1998, hadde han kanskje ikke blitt utropt til VMs største skurk.

Kanskje ville han ha omgjort straffeavgjørelsen og sluppet alle avisoverskriftene hvis han hadde hatt mulighet til å trykke på pauseknappen noen sekunder, se igjennom opptakene, og innse at ingen andre enn ham hadde sett noen bli dratt i trøya.

Men på den annen side … Hva nå om dommerens skjønn viser seg å være bedre enn selv det kameraene kan fange opp? Vinkler kan lure en. Noen eller noe kan stå i veien for kameraet, for eksempel et flagg som portugisisk toppfotball opplevde for bare noen måneder siden, ifølge The Guardian.

Slike spørsmål ble diskutert da VAR gjorde sitt inntog i fotballverdenen. Debatten er ikke over, men nå brukes VAR for fullt i VM.

Overrasket Den junikvelden på Stade Vélodrome i Marseille opplevde ikke Baharmast større protester fra de brasilianske spillerne enn han var vant til når han dømte straffe. Gjerningsmannen, Junior Baiano, listet seg bort fra åstedet uten å klage. Derfor ble Baharmast så overrasket over reaksjonene i pressen. Det hjalp ikke Baharmast at Tore André Flo, mannen som fikk tildelt straffesparket, så tydelig viste at han var helt enig i avgjørelsen. Jeg er helt sikkert på at det var straffe. Jeg ble dratt så hardt i trøya at det var vanskelig å bli stående. – Tore André Flo

Men var han et troverdig vitne? Skulle han være uenig i en avgjørelse som sikret Norge den kanskje største seieren i landets idrettshistorie?

Neppe.

Da Esfandiar Baharmast morgenen etter hadde fordøyd artiklene om den kontroversielle avgjørelsen, hadde han møte med formannen i dommerkomiteen. Baharmast forklarte hvordan han hadde opplevd situasjonen og forsikret formannen om at avgjørelsen var korrekt.

De kritiske artiklene tok ikke slutt av den grunn.

Kona ringte midt på natten

Men så skjedde det noe. Midt på natten ble Baharmast vekket av telefonen. Det var kona.

På en norsk hjemmeside hadde hun funnet et bilde og en video som viste at Baiano dro Flo i trøya, kunne hun fortelle. Han hadde hatt rett. Straffen var soleklar.

Esfandiar Baharmast kom seg raskt ut av sengen og ned i hotell-lobbyen for å få lånt en datamaskin. Han fant en, slo den på og tastet seg inn på nettsidene til NRK.

Der var bildet. Det kunne ikke vært tydeligere. Baianos høyre hånd hadde et godt tak i trøya til nordmannen.

– Baiano drar i trøya til Flo. Den står som et seil, minnes Esfandiar Baharmast.

Litt senere kom den danske dommeren Kim Milton Nielsen ned i lobbyen som førstemann etter Baharmast. Den utskjelte amerikaneren dro dansken med bort til datamaskinen. Kim Milton ble den første som så bildene sammen med Baharmast.

– Den største gleden var å se Baharmasts ansiktsuttrykk da vi fant bildene på den norske nettsiden. Han lyste opp. Inntil da hadde han jo vært skurken, forteller Nielsen.

Baharmast minnes at Nielsen gikk for å være en mann med det som ble ansett som god IT-kunnskap i 1998. Han kunne blant annet noe Baharmast ikke kunne: Endre skjermspareren.

– Kim sa derfor «la meg endre skjermspareren på alle pc-ene i hotellresepsjonen». Dermed var bildet av trøyeholdingen det første som møtte VM-dommerne da de satte seg ned for å sjekke eposten den morgenen.

Reddet av svensk fotograf

De oppsiktsvekkende bildene på NRKs hjemmeside ble levert av en svensk fotograf.

Stig Carlsson var på stadion for SVT for å ta reportasjebilder. Han var egentlig ikke opptatt av kampen og fokuserte derfor mer på tilskuerne.

Likevel hadde han fra sin presseplass nr. 13 bak det ene målet valgt å filme da Erik Mykland la inn i feltet mot slutten av kampen.

Først etter kampen oppdaget Stig Carlsson hva han egentlig hadde filmet.

– Jeg sa til reporteren som var med på kampen: «Jeg tror jeg har noe interessant her».

Bildene gikk via satellitt fra Frankrike til SVT i Sverige, som igjen sendte dem videre til NRK.

Tilfeldigvis stod Stig Carlsson på rett sted til rett tid. Uten ham ville Baharmast fortsatt vært skurken.

– På et døgn endret alle mening. 24. juni var jeg verdens verste dommer, 25. juni den beste i VM, sier Baharmast.

«Alle» har et kamera

Det har skjedd mye siden den tid. I 2018 er nesten alle i publikum utstyrt med mobilkamera, og det går ikke mange sekunder før kontroversielle situasjoner deles med fotballfans over hele verden.

Oppmerksomheten er enorm, og det er vanskelig å tenke seg en situasjon som den Esfandiar Baharmast havnet i. I dag ville utallige tilskuere ha filmet situasjonen fra riktig vinkel.

Jo flere kameraer det er, jo større er sjansen for å få korrekte vurderinger, mener Esfandiar Baharmast. Derfor mener han også at det er en god idé at Fifa prøver ut videodømming under årets sluttspill.

For mens Esfandiar Baharmast så noe som 16 kameraer ikke så, kunne jo også det omvendte være tenkelig. At 16 kameraer så noe dommeren ikke så.

64 år gamle Esfandiar Baharmast er i dag Fifa-instruktør og arbeider med dommerutdannelse i USA.

Tilfeldigvis havnet han i søkelyset, men det er ikke noe han unner neste generasjons dommere. For som han sier:

– Hensikten med fotball er ikke å bringe dommeren i fokus. Vi er der bare for å sikre at rettferdigheten seirer, og har fått de beste plassen på hele stadion til å nyte kampen.