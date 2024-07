Det er fullstappet i turnarenaen Bercy nede ved elven Seinen øst i Paris, til tross for at det bare er en kvalifisering. Flagg, T-skjorter, hatter og heiarop tyder på at de aller fleste på plass er amerikanske.

Det jubles når speakeren ønsker velkommen til gruppe to, og når kvinnen som alle har ventet på kommer inn, høres det mer ut som tenåringer på en konsert enn et sportsarrangement. På første rad står Snoop Dogg og klapper entusiastisk, det samme gjør Tom Cruise og Ariana Grande fra VIP-boksen.

Alle er her for å se på Simone Biles. Hun er en av OLs aller største stjerner, selv om hun bare måler 142 centimeter. Hun smiler og vinker inn i kamera. Dette er hennes tredje OL, som gjør at 27-åringen er historisk bare ved å være her.

Men den største konkurrenten er henne selv.

SKINNENDE STJERNE: Simone Biles tok imot jubelen fra publikum med store smil. Foto: AP

På det høyre kragebeinet gjemt under den mørke amerikanske drakta som glinser i krystallstjerner har hun en tatovering, et sitat fra Maya Angelous dikt: «And still I rise». Det er svært beskrivende for det som har skjedd – og forhåpentligvis skal skje den neste uka i Frankrike. Simone Biles vil og skal reise seg igjen.

– Jeg har jobbet med det i tre år, men ja, folk vil se meg feile. Jeg tror at med alt jeg har gått igjennom, så vil jeg pushe grenser, jeg vil se hvor langt jeg kan nå, sa Biles da hun kvalifiserte seg ifølge AP, og siktet til kritikerne.

Kjendisene strømmet til under turnkvalifiseringen i Paris-OL. Her koser Snoop Dogg seg på tribunen. Foto: AP Hollywood-skuespiller Tom Cruise stilte opp for fansen på tribunen. Foto: AP Popstjernen Ariana Grande var også på plass. Vouge-redaktør Anna Wintour beholdt solbrillene på. Foto: Reuters Artist John Legend kom sammen med barna og kona Chrissy Teigen. Foto: AP

Den store nedturen

For omtrent nøyaktig tre år siden var forventningene til den amerikanske yndlingen enorme før OL i Tokyo. I Rio i 2016 hadde hun tatt tre individuelle gull og en bronse, og det var ikke noe spørsmål om hun kunne vinne gull, bare om hvor mange. I ettertid har hun sagt at hun følte hun bar verden på skuldrene sine, og allerede under kvalifiseringen kunne man ane at noe var galt.

Hun som alltid var så overlegen gjorde plutselig flere feil, flere ganger. Likevel gikk Biles som den eneste kvinnen videre i alle de individuelle øvelser.

To dager senere var hun klar for å kjempe om gull sammen med laget. Det var nesten tomt i den store hallen grunnet strenge Covid-restriksjoner, og man kunne omtrent høre pusten til utøverne nede på matta.

Første øvelse var hopp, men allerede under oppvarmingen gjorde Biles noe annet enn det såkalte Amanar-hoppet hun skulle ta. I stedet for to og en halv salto, nøyde hun seg med en og en halv. Hun så utilpass og ukomfortabel ut.

TRAKK SEG: Simone Biles var ustødig i hopplandingen i lagfinalen i Tokyo-OL. Foto: AP

På plass som dommer i nettopp hopp, var norske Anne Torill Nordli.

– Vi så at det var noe allerede på innturningen før konkurransestart. Hun var ikke seg selv og fikk ikke til det vanlige hun alltid gjør. Vi så at hun hadde dialog med trener, og da hun ikke gjorde det hun skulle, så var det likevel veldig overraskende, forteller den erfarne turndommeren til NRK.

Så skjedde det samme i konkurransehoppet, og i landingen var hun ustødig. TV-kameraene plukket opp bildene av en fortvilet Biles, som forlot den halvtomme arenaen. Ikke lenge etter ble det klart: USAs superstjerne har trukket seg fra lagfinalen.

– Jeg setter mentalt helse først. For hvis du ikke gjør det, så kommer du ikke til å ha glede av idretten og du kommer ikke til å lykkes så mye som du ønsker, forklarte Biles på pressekonferansen.

I TÅRER: OL i Tokyo ble Simone Biles' verste opplevelse i en turnkonkurranse. Foto: AFP

– USA kommer til å hate meg

Men den verste følelsen var at hun skammet seg.

– Med en gang jeg landet, tenkte jeg: «Å, USA kommer til å hate meg. Verden kommer til å hate meg. Jeg kan se for meg hva de skriver på Twitter/X nå. Det var min første tanke, forteller hun i et ferskt intervju med Today show på NBC.

Laget tok likevel sølv, bak Russland. Men OL-marerittet til Biles var ikke over, og i de neste dagene trakk hun seg i tur og orden fra øvelsene mangekamp, hopp, skranke og frittstående. Forklaringen var «The Twisties». Et uttrykk som brukes om turnere som mister kontroll over kropp og hode i forbindelse med rotasjoner. Hun følte rett og slett ikke at det var trygt å gjennomføre.

– Det var veldig modig gjort, med tanke på det presset hun har for å ta gull for USA og alle forventningene utenfra, mener Nordli.

GIR POENG: Anne Torill Nordli er i Paris som dommer for kvinneturn. Foto: Privat

Reaksjonene haglet, de fleste med støtte, noen andre med skepsis. Bilder av Biles’ fortvilede ansikt gikk verden rundt. Men i den siste øvelsen, bom, var hun plutselig på plass igjen. Resultatet ble en bronse, og hennes 32. OL- og VM-medalje totalt.

Biles vet ikke helt hvorfor hun fikk «mentale blokkeringer». Kanskje var det stress og forventninger over lang tid, sammen med en vanskelig barndom med fosterhjem og adopsjon hun har med seg, eller den amerikanske turnskandalen som rullet ut for snart 10 år siden.

Viser frem forbudt OL-skap

I 2018 avslørte Biles at hun var en av nesten 300 unge kvinner som hevdet de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep av legen i det amerikanske turnforbundet, Larry Nasser.

– Alt som har skjedd i løpet av karrieren min, som vi har forsøkt å dytte unna ... Kroppen kan bare fungere for en viss periode før du blir utbrent, sier Biles i en ny dokumentarserie på Netflix

Der tar hun seerne med inn i livet sitt. Tilbake til tiden rett etter OL og frem til nå. Hun viser frem den nye NFL-ektemannen Jonathan Owens, foreldrene sine, Ron og Nelli, som egentlig er hennes biologiske besteforeldre.

FOTBALLFRUE: Simone Biles sammen med ektemannen Jonathan Owens, som spiller for NFL-laget Green Bay Packers. Biles har også tatt etternavnet til mannen. Foto: AP

Hun åpner opp dørene til det gigantiske hjemmet sitt Texas og helt inn det «forbudte OL-skapet» – hvor hun har hele Tokyo-kolleksjonen stuet vekk.

– Jeg hadde jobbet fem år for en drøm som ble knust. Jeg pleide å sitte her inne på dette rommet og gråte, forteller hun i serien.

Etter Tokyo trodde hun aldri at hun skulle komme tilbake, planen var egentlig at karrieren var over – selv om det også føltes tragisk.

Hun satte ikke sine ben i en turnhall på lang, lang tid. I stedet brukte hun tid med familie og venner, hun giftet seg, reiste og levde «det vanlige livet». Men det har vært tre tøffe år.

– Jeg ville mye heller hatt et globalt sammenbrudd på et helt annet tidspunkt. Men det åpnet opp for en samtale i verden, mange ble hørt og sett og fikk hjelp, så takk Gud for det hoppet, sier Biles.

Biles har også søkt og fått hjelp. Terapi har hjulpet henne med tunge tanker, eget selvbilde og selvtillit, å finne tilbake til turngleden – og den utrolige kroppskontrollen. Etter å ha hoppet litt på trampoline nå og da, som trenerne kalte det, begynte hun å trene skikkelig igjen i 2023.

STJERNELIV: Biles tok turen på MTV Video Music Awards i 2021. Under kragebeinet kan man se tatoveringen med skriften «And still I rise». Foto: AP

– Før dyttet jeg bare unna traumene mine, tror jeg, og nå har jeg lært å snakke om det og få utslipp. Jeg tror vi pleide å tenke at terapi ble sett på som en svakhet, men nå ser jeg på det som en styrke, sier hun på Today Show.

Logger av sosiale medier

Det store konkurranse-comebacket kom i VM i oktober i fjor, etter to år på sidelinjen. Det endte ikke bare med hele fire gull, men også at Biles fikk nok et triks oppkalt etter seg, nummer fem i rekken. Det for å lande en «Yurtsjenko» dobbel pikert salto i konkurranse. Ingen andre kvinner har en gang turt å forsøke.

– Det er skummelt. Hver gang jeg gjør den er jeg redd, har hun sagt flere ganger.

– Hun har en helt spesiell dynamikk og kraft som gjør det mulig. Hun klarer å utnytte kreftene sine til å komme høyt nok og rekke å gjøre det hun skal i lufta. Det er ingen andre kvinnelige turnerne som er klare for å gjøre det samme, forklarer turndommer Nordli.

Hun så Biles for første gang under VM-debuten i 2013, da hun tok sitt første VM-gull som 16-åring.

– Allerede da skilte hun seg ut. Hun var så spretten og man kunne se at dette var noe helt spesielt. Litt som Usain Bolt, minnes Nordli.

11 ÅR SIDEN: Simone Biles tok sitt første VM-gull allerede i 2013. Foto: Ap

Forrige års VM ga selvtillit, og tilbake til turnhallen i Paris er forventningene igjen skyhøye, både til at hun skal ta seg videre og kjempe om gull i alle øvelser – og at hun skal sikre at USA tar laggullet de ikke fikk i forrige OL.

Selv har hun logget ut av Twitter/X for å slippe og se hva folk mener, og forteller at det ønsker hun mest av alt å sprenge grenser og se hvor langt hun kan nå, slik at hun den dagen det faktisk er over kan være fornøyd med karrieren. Vite at hun har gitt alt.

– Jeg vil si at det eneste jeg må er å bevise overfor meg selv at jeg kan gå ut der og gjøre det en gang til, sier Biles til Today.

Skadet under oppvarming

Det er mye som tyder på at hun fortsatt kan. Biles får nest høyest poengsum i første øvelse, bom.

FLYR: Den første øvelsen for Simone Biles i OL-comebacket var bom. Hun imponerte dommerne. Foto: Reuters

Deretter er det klart for frittstående, men under oppvarmingen skjer det noe. Biles går av matta, og får straks hjelp med det som ser ut som en skade. Hun får teipet opp ankelen, og fire kameraer følger den siste praten med trener Laurent Landi tett, før hun gjør sin entré.

Lyden av Taylor Swifts «Are you ready for it» dundrer gjennom høyttalerne. Publikum er i hvert fall klare, og holder nærmest pusten der Biles spretter rundt på matta, høyt, med trippel skru i et av hoppene – noe ingen kvinne har gjort tidligere.

Hun er litt ustødig i noen av landingene, og det tar tid før poengene kommer opp på skjermen. Kameraene som følger henne er nå oppe i seks stykker, og når 14.600 poeng til slutt kommer opp på storskjermen, gir det en litt forsiktig applaus, selv om det nærmest selvfølgelig er soleklart best av samtlige.

Og så, øvelsen der det gikk så galt i Tokyo: hopp. Nevnte Snoop Dogg viser frem T-skjorta med Biles på brystet to meter unna, og turneren tar fart. Og for første gang i OL-historien får publikum se en «Yurtsjenko» dobbel pikert salto.

UTROLIGE TRIKS: En «Yurtsjenko» dobbel pikert salto sett ovenfra. Foto: Reuters

Smilet blir større når poengsummen 15.800 vises. «Holy s**t» bryter den amerikanske damen på observasjonssetet bak NRK ut.

Etter å ha fullført skranke, leder Biles mangekampen med godt over 3000 poeng. USA er også klare for lagfinalen. Spørsmålet alle nå stiller seg er hvordan det går med det som etter rapportene skal være en skade i leggen.

Biles stopper ikke hos pressen på vei ut av hallen, men det er synlig at hun halter. Likevel er smilet på plass. Hun vinker når hun passerer NRK, og svarer:

– Jeg føler meg bra. Så bra som det kan bli.

SKADET? Biles måtte tape ankelen før frittstående i OL. Hun fullførte likevel på historisk vis. Foto: Reuters

Hun er klar for finale i mangekamp, hopp og bom – og selvfølgelig for lagfinalen. Etter noen dager med usikkerhet, ble det bekreftet at Biles stiller i alle fire apparater for laget.

– Man forventer jo at hun leverer det hun skal, selv om det nå ryktes om en skade i leggen, sier Nordli, som dømte skranke i kvalifiseringen – det eneste apparatet hvor Biles' ikke sikret finaleplass.

STRÅLTE: Simone Biles var tydelig fornøyd etter første øvelse i kvalifiseringen i OL, bom. Foto: Reuters

USA er storfavoritter i lagfinalen. Den øvelsen hun som nevnt trakk seg fra i Tokyo for tre år siden. I turnhallen i Paris er jubelen om mulig enda høyre når Biles presenteres. Leggen er tapet og de amerikanske draktene er nå passende hvite med røde striper og blå stjerner.

Lagets første apparat er hopp, men for både USAs sjanser og Biles selv er «vanlig» mer enn godt nok – og hun tar ingen spektakulære sjanser.

– Jeg følte meg rolig og klar før konkurransen, og underveis Etter at jeg fullførte hopp, så var jeg lettet, det var ingen «flashbacks», forteller Biles.

SIKRET GULLET: Simone Biles tok ingen store sjanser i apparatene under lagfinalen i Paris, men USA vant nesten 6000 poeng foran Italia, med Brasil på bronseplass. Foto: Reuters

Hun kommer seg trygt igjennom både skranke og bom også, men poengene renner inn og USA bare øker ledelsen underveis. Også resten av laget presterer på skyhøyt nivå, men den minste av dem alle er uansett den største.

Frittstående er siste øvelse for USA, og aller sist ut i finalen er selvfølgelig Biles. En finale i finalen og kveldens høydepunkt. USA, USA, USA runger gjennom hallen. De amerikanske kvinnene klemmer hverandre. For det er ingen tvil om gullet, som er Biles sitt åttende i OL-sammenheng.

– Det er helt fantastisk at hun fikk lov til å avslutte denne lagkonkurransen. Det er Hollywood-regi. Dette er hennes revansje, sa Eurosports turnkommentator Flemming Solberg.

Ute på matta skinner Simone Biles som krystallene i drakta. Hun har reist seg igjen.