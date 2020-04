Superduellen som har preget fotballens siste tiår

På denne dagen for ti år siden satte José Mourinho seg ned på huk ved sidelinjen på Camp Nou foran 95.000 tilskuere som hatet ham intenst.

Alt han ventet på, var at fløyta skulle gå.

I 90 minutter hadde han sett sitt Inter forsvare seg med nebb og klør mot Pep Guardiolas briljante Barcelona. Inter hadde spilt med én mann mindre i mer enn en time. De lå under 1-0, men ledet 3-2 sammenlagt og var nå sekunder unna finalen i mesterligaen.

Så gikk fløyta. Mourinho løp umiddelbart ut på gresset med pekefingeren i været. Det var som om han selv hadde scoret vinnermålet i VM-finalen.

Han ble møtt med øredøvende pipekonsert. Så provoserende var feiringen at Barças keeper, Víctor Valdés, prøvde å ta ned armen hans. Vannsprederne kom på for å ødelegge jubelscenene.

Men Mourinho enset knapt noe av det. Han stirret opp på tribunene, besatt av sin egen triumf.

Dette var ingen vanlig seier.

Sportslig sett var triumfen enorm. Barça var regjerende mestere og hadde vunnet seks av seks trofeer året før. Selv var Inter nå én kamp unna sin første mesterligatittel på 45 år.

Men det mest spesielle var måten Inter hadde vunnet på.

Da Thiago Motta ble utvist, hadde Mourinho lagt alle mann i forsvar. Inter ga ofte bort ballen med vilje, slik at de ikke skulle havne ute av posisjon. Barça hadde 86,4 prosent av ballbesittelsen, ifølge statistikktjenesten Opta, men scoret kun ett mål.

– Vi ville ikke ha ballen, sa Mourinho etterpå, ifølge The Guardian.

EUFORISK: Bildene levner liten tvil om hvor mye Barcelona-skalpen betydde for José Mourinho. Foto: ANDRES KUDACKI

Betydningen denne kampen hadde for den taktiske debatten i fotballen, var ekstraordinær.

– Det var åpenbart at noe spesielt hadde skjedd, sier Michael Cox.

Den som har ballen, sitter med frykten

Cox er en av Europas mest respekterte skribenter om fotballtaktikk og har skrevet to bøker om emnet, The Mixer og Zonal Marking. Sistnevnte tar for seg den taktiske utviklingen i europeisk fotball siden 90-tallet.

Da Inter slo ut Barça, skrev Cox selv en minneverdig analyse av kampen.

– Jeg mener det var den største kampen i mesterligaen de siste 10-15 årene, sier Cox til NRK.

Mye av grunnen var de ulike typene fotball Mourinho og Guardiola representerte.

På slutten av 90-tallet hadde de to jobbet sammen i Barça. Mourinho var assistenttrener, Guardiola var kaptein og playmaker. Men så stakk Mourinho for å bli hovedtrener. I 2004 tok han Porto til topps i mesterligaen; året etter førte han Chelsea til en første ligatittel på 50 år.

Mourinho hadde en klar metode for å vinne fotballkamper.

Der hvor andre trenere ønsket å angripe, baserte Mourinho sin suksess på å stikke kjepper i hjulene for motstanderlaget. Alt handlet om å unngå baklengsmål og feil.

Ifølge boken The Special One, av journalisten Diego Torres, skal Mourinho ha hatt syv regler for å vinne storkamper.

Kampen vinnes av laget som gjør færrest feil. Fotball favoriserer den som tvinger frem flest feil hos motstanderen. Borte er det bedre å tvinge frem feil enn å prøve å dominere selv. Den som har ballen, øker sjansen for å gjøre en feil. Den som gir bort ballen, reduserer sjansen for å gjøre en feil. Den som har ballen, sitter med frykten. Den som ikke har ballen, er derfor sterkere.

Året etter Porto-bragden dro Mourinho til Chelsea, og her fikk han en rival i form av Rafa Benítez, Liverpools nye trener.

Også Benítez fokuserte mer på å stoppe motstanderen enn å angripe selv. Både Chelsea og Liverpool hadde tette forsvar og en duellsterk midtbane.

Da Chelsea vant ligaen i 2005, slapp de inn 15 mål på 38 ligakamper. Det er fortsatt rekordlavt i Premier League.

GJERRIGE: Frank Lampard (f.v.), José Mourinho og John Terry med ligatrofeet fra 2005. Foto: ALASTAIR GRANT / Ap

Snart begynte andre trenere å kopiere Mourinho og Benítez. Innen tre år hadde antallet mål per kamp i ligaen falt til 2,45, det laveste snittet siden Premier League ble opprettet i 1992.

Også i mesterligaen begynte lag å satse på solid forsvarsspill, sier Cox. Et eksempel var Arsenal, som nådde finalen i 2006 ved å holde buret rent i 10 strake kamper.

Denne typen fotball passet ikke de spillerne som baserte sitt spill på tekniske ferdigheter. En av dem var Guardiola, som spilte i Qatar et par år tidligere.

– Spillere som meg har blitt utryddet fordi fotballen har blitt mer taktisk og fysisk, sa han til avisen The Times.

Men snart skulle Guardiola gjøre noe med dette selv.

– Det var et sjokk

Guardiola hadde en annen bakgrunn enn Mourinho. Som 13-åring begynte han å spille for Barça, hvor han senere nådde førstelaget under legendariske Johan Cruyff.

Cruyff lærte Guardiola en spillestil basert på offensive prinsipper:

Så lenge vi har ballen, kan ikke motstanderen score. Når vi mister ballen, gjelder det å vinne den tilbake så fort som mulig. Når vi mister ballen, er det lettere å løpe fem meter fremover for å vinne den, enn å løpe 50 meter bakover.

Da Guardiola la opp i 2006, bestemte han seg for å bruke disse prinsippene som trener. To år senere tok han over Barças A-lag.

Den første sesongen vant han tre av tre titler: Mesterligaen, cupen og ligaen.

Ingen hadde sett et lag dominere så mye som Barça. De hadde ballen nesten hele kampen, og når de mistet den, vant de den tilbake umiddelbart. Trenere over hele verden sperret øynene opp.

– Så fort Barça begynte å vinne, prøvde alle å endre stil. Det føltes som det skjedde på kun en halv sesong. Alle ville ha ballen mest, sier Cox.

REGJERENDE MESTERE: Pep Guardiola og Barcelona vant mesterligafinalen mot Manchester United i 2009. Foto: DARREN STAPLES

I hvert fall nesten alle. I 2009 hadde Mourinho tatt over Inter. Da Inter møtte Barça i semifinalen av mesterligaen året etter, var det ikke bare et oppgjør mellom to av Europas beste lag. Det var en duell om hvordan fotball burde spilles.

Inter vant altså 3-2 sammenlagt. For Mourinho må ballbesittelsen på 13,6 prosent ha smakt like godt som resultatet. Da han sa at Inter ikke ville ha ballen, var det et stikk til alle som var blitt opptatt av ballbesittelse.

– Det var sjokk, sier Cox.

Litt mer enn tre måneder senere skrev Jonathan Wilson, forfatteren av taktikkbibelen Inverting the Pyramid, at fotballen sto foran et veiskille. De siste to årene hadde Guardiolas dominans antydet at fotballen kom til å bli mer ballbesittende.

Men Inters triumf på Camp Nou hadde nå tilført en ny dose defensiv inspirasjon.

– Den kampen minnet alle om at en solid, defensiv struktur kan stoppe ethvert lag, uansett hvor mye talent det måtte ha, skrev Wilson i The Guardian.

Wilson la til at fotballens fremtidige retning fort kunne avgjøres av en ny duell mellom Mourinho og Guardiola, denne gangen i Spania.

Poeter vinner ikke titler

For da Mourinho vant mesterligaen i 2010, dro han rett til Real Madrid for å stoppe Barça. Der skapte han et av de mest effektive kontringslagene verden har sett.

Men neste år vant Barça både mesterligaen og ligaen, med en fotball som var mer storslått enn noen gang.

Selv om Mourinho vant slaget om den spanske ligatittelen i 2012, vant han ikke krigen mot Barça. Da Guardiola sa takk for seg samme år, hadde han tatt 14 av 19 mulige troféer.

Og han hadde levert en fotball som hadde inspirert mange.

Nå ville alle «spille som Barcelona». I 2009 hadde Chelseas eier Roman Abramovitsj ansatt Carlo Ancelotti med instruks om å levere festfotball. To år senere hentet Roma Luis Enrique, som i likhet med Guardiola hadde trent Barças B-lag.

Fans og journalister pratet stadig mer om ballbesittelse. Kritikken økte mot lagene som kun spilte på motstandernes feil. Da Mourinho var i ferd med å vinne en ny ligatittel med Chelsea i 2015, ble laget hans anklaget for å være «kjedelig».

Det fikk Mourinho til å frese.

– Folk snakker om spillestil, men hva er det? sa Mourinho ifølge The Guardian.

– Av og til spør jeg meg om vi i fremtiden vil spille fotball på et nydelig gressteppe uten mål, hvor laget som har ballen mest, vinner kampen… Folk snakker om lag som spiller fantastisk fordi de «har ballen mye». Det virker som mål ikke lenger er viktig.

I 2017 tok Mourinho Manchester United til topps i Europaligaen. I finalen hadde Ajax ballen mest, men United vant 2-0. Etterpå fyrte Mourinho av et nytt skudd mot Guardiola-skolen.

– Det er mange poeter i fotball, men poeter vinner ikke mange titler, sa Mourinho ifølge Eurosport.

Ypperstepresten

Men Guardiola har vunnet mange titler.

I 2013 dro han til Bayern München, hvor han vant tre seriemesterskap på tre år. I 2018 tok han Manchester City til topps i Premier League ved å ta 100 poeng. Det neste året tok City en ny tittel, denne gangen med 98 poeng.

Nå var deler av England hektet. Da landslagssjef Gareth Southgate tok ut sin VM-tropp i 2018, vraket han stopperen Chris Smalling fordi han ikke var flink nok med ballen.

Dette hadde sjelden vært et kriterium for engelske stoppere før.

Southgate sa at Guardiola hadde endret engelsk fotball også på lavere nivåer.

– Han har vært en innovatør. Når jeg ser barn spille fotball nå, ser jeg lag som prøver å spille seg ut bakfra. Jeg ser ikke trenere som ber dem om å «få ballen opp», sa han til Sky Sports.

Selv Italia, et land med en sterk kultur for defensiv fotball, ble påvirket. Samme år sa den kompromissløse stopperen Giorgio Chiellini at Guardiola hadde «ødelagt» den italienske forsvareren.

– Dagens forsvarere er gode med ballen, men de kan ikke markere. Vi er i ferd med å miste identiteten vår, sa Chiellini ifølge ESPN.

KOMPROMISSLØS: Giorgio Chiellini er blant forsvarerne av «den gamle skolen i Serie A». Her i duell med Cagliaris Darijo Srna i fjor. Foto: ALBERTO LINGRIA

Også i Norge har mange trenere fulgt Barça, ifølge Teddy Moen, daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening (NFT).

– Guardiola har vært ypperstepresten for den tilnærmingen som har påvirket trenere og trender der ute, ikke bare i England, men også her i Norge, sier Moen til NRK.

Selv har Moen organisert en rekke studieturer med NFT til Barcelona, hvor trenerne har kommet inn på treningsanlegget. Samtidig har flere trenere fra Barcelona holdt foredrag i Norge.

– Det har vært utrolig inspirerende, sier Moen.

Men det betyr ikke at alle norske trenere har vunnet kamper som Barça. Øyvind Eide, sportsdirektør for Norges Toppidrettsgymnas, sier at flere sliter med å få den krevende spillestilen til å fungere på en effektiv måte.

– Man ser ofte lag som kun øver seg på å holde ballen i laget, uten å prøve på ta den forbi motstanderens ledd. De klarer heller ikke å samle nok spillere rundt ballen når de skal vinne den tilbake høyt i banen, sier Eide til NRK.

Moen har sett det samme.

– Det blir oftere en mer ballbesittende fotball uten hensikt og fremdrift. Og da har folk begynt å spørre seg om dette virkelig er så effektivt, sier Moen.

Men for dem som har snudd ryggen til Guardiolas stil, har det kommet frem en alternativ angrepsfotball det siste tiåret.

«Heavy metal»

– Da Barcelona begynte å vinne, snakket alle om hvor gode de var med ballen og hvor god Lionel Messi var. Det var kun da folk så dem gjentatte ganger at de begynte å innse hvor gode de var til å vinne ballen tilbake, sier Cox.

Han mener at det ikke er ballbesittelse som er tiårets største trend. Det er det høye presset.

Høyt press er en naturlig del av ballbesittende fotball: Skal du ha ballen mye, må du vinne den tilbake kjapt. Men landet som har tatt presset til et nytt nivå, er Tyskland.

I 2011 og 2012 tok Borussia Dortmund strake ligatitler under Jürgen Klopp ved å jage motstanderen som sultne ulver.

Dortmund holdt ikke på ballen like lenge som Barça. De kontret. De angrep med fart og intensitet. Det var fullt trøkk hele tiden.

Klopp kalte denne fotballen «heavy metal».

ENERGIBUNT: Slik er vi blitt vant til å se Jürgen Klopp. Her sammen med daværende Dortmund-spiss Robert Lewandowski. Foto: Gero Breloer / Gero Breloer

Dortmund var ikke det første laget som presset slik, men de inspirerte mange. Da Guardiola møtte dem som trener for Bayern, kunne han knapt tro hvor aggressive de var uten ball.

– De er som en dampveivals, ustoppelige... Jeg har aldri sett noe lignende, sa Guardiola ifølge boken Pep Confidential.

Høsten 2015 tok Klopp sin «heavy metal» til Liverpool.

– Jeg var på hans første kamp med Liverpool og det første Klopp fikk på plass, var det høye presset. Selve kombinasjonsspillet kom senere, sier Cox.

Dette tiåret har tysk fotball produsert mange trenere med en lignende stil, blant dem Roger Schmidt (nå trener for PSV), Ralph Hasenhüttl (Southampton), Marco Rose (Borussia Mönchengladbach), Julian Nagelsmann (Leipzig) og Jesse Marsch (Salzburg).

Og som Guardiola har Klopp gitt idéer til mange trenere på ulike nivåer i flere land.

– Jeg har merket de siste årene at mange har latt seg inspirere av Klopp og Liverpool, sier Moen.

Eide sier at det høye presset til trenere som Klopp og Guardiola har bidratt til å endre den fysiske treningen. Før, da lag lå lavere i banen, kunne spillerne ligge og vente på motstanderen.

Nå tvinges de til å spurte etter ballen i store deler av kampen.

– Den fysiske treningen har endret seg fordi det er mange flere løp med høy intensitet. Vi er bedre trent på det som er anaerob utholdenhet, mens for 15 år siden var det mer fokus på aerob utholdenhet. Det er et stort skifte, sier Eide.

– Vi løper ikke lenger enn før, men løpene vi tar er langt mer intensive, legger han til.

Må by på show

De to stilene til Guardiola og Klopp fremstår nå som de mest dominerende. Underveis har de to blitt rivaler i Premier League. Som journalisten Miguel Delaney har notert i The Independent, har de to også lært mye av hverandre.

Guardiolas City har for eksempel økt tempoet i pasningsspillet og blitt strålende på kontringer.

Klopp har gjort Liverpool mer ballbesittende enn før.

PRESTISJEDUELL: Manchester City-manager Pep Guardiola og Liverpool-manager Jürgen Klopp under én av mange superdueller de siste sesongene. Foto: IAN KINGTON / AFP

Tallene viser hvordan disse to stilene har påvirket resten av europeisk toppfotball. Nylig publiserte ESPN tall fra de fem store ligaene i Europa: Spania, England, Italia, Frankrike, Tyskland. Saken sammenlignet sesongen 2010/11 og 2019/20.

Tallene er per kamp. Dette var noen av funnene:

Antallet pasninger (per kamp) har økt fra 410,4 til 444,5.

Treffsikkerheten på pasningene har økt fra 76,5 prosent til 80,1 prosent.

Antallet trekk med ni pasninger i laget eller mer har økt fra 12,5 til 17.

Antallet ganger et lag vinner ballen på motstanderens tredjedel, har økt fra 2,82 til 4,05.

Alle disse trendene gjenspeiler fotballen til Guardiola og Klopp.

Og siden disse trendene er offensive av natur, har fotballen blitt mer åpen.

Da Mourinho og Benítez dominerte, lå antallet mål per kamp i mesterligaen på sitt laveste noensinne. Dette var tallene da de trente Chelsea og Liverpool:

2004/05: 2,68.

2005/06: 2,28.

2006/07: 2,47.

Dagens tall er betydelig høyere:

2017/18 3,21.

2018/19 2,93.

2019/20 3,19.

Det finnes ytterligere grunner til at fotballen er blitt mer offensiv. Eide trekker frem at de beste spillerne ønsker å spille for lag som har ballen mye. Cox sier at topplagene har blitt så rike og så sterke at man knapt kan gi fra seg poeng om man skal vinne ligaen.

Forrige sesong tok Liverpool for eksempel 97 poeng, men kom på andreplass.

– Man må nesten vinne hver kamp. Og det betyr at man må angripe i flere kamper, sier Cox.

Han legger til at det økte fokuset på fotball som underholdning gjør at flere klubber føler de bør spille attraktiv fotball.

– Hvis du tar 100 pund for en billett, sier du i praksis at du byr på show, sier Cox.

Få rebeller igjen

I dag er det få topplag i Europa som har trenere som Mourinho og Benítez.

Barça har ansatt Quique Setién, en disippel av Cruyff. Arsenal har Mikel Arteta, Guardiolas tidligere assistent. Paris Saint-German har Thomas Tuchel, en student av Guardiolas fotball.

Selv Juventus trenes av Maurizio Sarri, en venn av Guardiola som bruker en svært lignende stil.

Tiåret har bydd på unntak. I 2016 vant Leicester ligaen under Claudio Ranieri ved å banke ballen i bakrom. Antonio Conte, som trener Inter, kan drille inn et pottetett forsvar om han må.

Den aller mest suksessfulle rebellen mot ballbesittende fotball har vært Diego Simeone, som førte Atlético Madrid til en sensasjonell ligatittel i 2014. Han har vist at lag kan lykkes med defensiv fotball i lengden, og ikke bare over én sesong.

TAKTIKER: Atlético Madrid-manager Diego Simeone. Foto: Andres Kudacki

Men nesten ingen har klart å følge Simeone. Benítez fikk sjansen i Real Madrid i 2015, men varte ikke ut sesongen, blant annet fordi fans og presse anklaget ham for å være for defensiv. I dag trener han Dalian Professional, i Kina.

Mourinho fikk sparken av United i desember 2018. I november i fjor ble han ansatt av Tottenham, med varierende hell. Før korona slo ut, sto Spurs med seks kamper uten seier.

Fra årtusenskifte og til og med 2009/10 vant Mourinho to mesterligaer og seks ligatitler.

Siden 2009/10 har han ingen mesterligaer og to ligatitler.

KLAR TALE: Manchester City-supporterne sendte et stikk i retning José Mourinho da hans Manchester United kom på besøk i 2018. Foto: BEN STANSALL / AFP

Cox har en teori om hvorfor Mourinho og Benítez har slitt. Han beskriver dem som trenere som i praksis kom ut av intet og fikk stor suksess på kort tid.

– Dette kan skje med trenere som gjør noe som er helt annerledes enn resten, og det var spesielt tilfellet med de to. De rettet veldig mye fokus mot å speide motstanderen ned til hver minste detalj. Nå gjør alle klubber dette, selv de som spiller offensiv fotball, sier Cox.

Eide mener man bør være forsiktig med å avskrive Mourinho, og henviser til titlene han vant i 2015 og 2017.

– Men han må nok endre måten han leder spillerne og spiller fotball på. Han må utvikle den offensive delen av spillet, sier Eide.

Moen sier at Mourinho var en stor inspirasjon for mange før, spesielt da han var i Chelsea.

– Mange av de som likte Drillo-fotballen, fant en trøst i at Mourinho hadde suksess. Jeg husker at Inters seier på Camp Nou ble hauset opp i det miljøet som en stor triumf, sier Moen.

Men han tror få norske trenere baserer sin spillestil på Mourinho i dag.

– Jeg tror heller de vil snu nå og si at de henter inspirasjon hos Simeone og Atlético, sier Moen.

