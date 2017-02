Foto: Andrea Solero / AP

Sundbys ville gulljakt Martin Johnsrud Sundby har funnet ut nøyaktig hvor mange padletak man må ta i motbakkene i Lahti, akkurat hvilken hellingsgrad de har. For karrieren hans kan defineres av dette VMet.

– Jeg drømmer mer om det mesterskapsgullet enn dere tror.

Martin Johnsrud Sundby ser utover forsamlingen som sitter foran ham. Salen i finske Vierumäki er full av pressefolk.

Det forteller mye at Sundby sier akkurat dette, for er det noe journalistene er opptatt av, så er det jo denne gullmedaljen. Det er det han får spørsmål etter spørsmål om.

På lørdagens tremil med skibytte er Sundby omtrent så stor gullfavoritt som man kan bli. Likevel ligger denne tvilen der. Sundby har forsøkt 13 ganger. Det er antallet ganger han har startet individuelle mesterskapsløp - uten å vinne.

Idet en av journalistene spør om det hviler en forbannelse over ham, virker Sundby overhodet ikke forundret eller fornærmet over spørsmålet. Han bare smiler.

– Det gnager

Hele det siste året har Sundby forberedt seg på det som skal skje de neste ni dagene. Han legger ikke skjul på det. Han ønsker selvsagt å stå igjen som en av de beste skiløperne gjennom tidene, og det er nå han har sjansen. Han fyller 33 år i år, og det er ikke utenkelig at dette er hans siste VM.

LAGET: Sundby, Didrik Tønseth, Finn-Hågen Krogh og Sjur Røthe utgjør det norske laget som skal gå lørdagens tremil i ski-VM. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

På mange måter skulle man tro at Sundby allerede var der oppe blant de aller beste. De fire siste årene har han uomtvistelig vært nummer én. Han har vunnet så mange skirenn at han burde ikke ha mer å bevise.

Men for slike som ham, er det karrieredefinerende om man har individuelt mesterskapsgull eller ei. Det vil alltid være ankepunktet. Uten gullet står man i fare for å bli husket som en som var veldig god, men som mislyktes da det gjaldt som aller mest.

– Det gnager, det gjør det, sier Sundby til NRK.

Mange ville kanskje prøvd å snakke det ned, kanskje for å senke presset, men Røa-løperen ser ikke ut til å bry seg om det.

– Jeg har lykkes med mye, men ikke med å få det gullet, og å få den optimale prestasjonen i et mesterskap. Det vil bety mye for meg å få til det nå, sier Sundby.

Har sett for seg alle scenarier

Derfor har han gått mer grundig til verks enn vi har hørt noen andre gjøre. Det høres nesten ut som Sundby har brukt all sin ledige tid til å planlegge hele dette mesterskapet ned til den minste detalj.

Og da mener vi hver eneste:

– Jeg har brukt så mye tid på det at jeg vet hvor mange sekunder det tar å gå de siste bakkene i Lahti. Jeg vet hvor lange drag jeg må gå for å trene meg opp til akkurat det. Jeg vet hellingsgraden og hvor mange padletak jeg skal ta i den siste bakken for å få mange nok meter på konkurrentene. Det er dette detaljnivået jeg studerer på. Jeg tenker på det hele tiden. Når jeg trener, når jeg ligger i sengen, sier Sundby.

Det er ikke selve medaljen han ser for seg, understreker han. Han velger å se for seg hvordan han skal vinne medaljen. Dette er klassisk idrettspsykologi.

Derfor har han også studert andre.

– Jeg kan fortelle deg for eksempel hvor mange sekunder Colgona fikk på første rykket sitt i Falun da han prøvde å rykke fra resten av konkurrentene, forteller Sundby, og fortsetter:

– Jeg kan en del detaljer rundt disse konkurransene som gjør at jeg mener selv jeg er optimalt forberedt på de ulike scenariene. Jeg vet at det kan komme et rykk fra en sterk konkurrent, og jeg må kunne vite hvilken trussel det byr på. Hvor mye trøkk har han i det rykket sitt? Hvor avgjørende kan det bli? Kan jeg være kald i hodet i den situasjonen? Hvor kan jeg gjøre mitt rykk?

Sundby er ekstremt opptatt av detaljer og analyse. Det bekrefter blant annet landslagstrener Tor Arne Hetland, som mener dette kan bli en helt avgjørende fordel for Sundby i VM.

32-åringen er generelt ekstrem i det meste han gjør. Han er en av de som trener mest, og mest intenst. En annen ting er alle påfunnene. Sundby har vakt oppsikt med alt fra å trene styrke rett før enkelte konkurranser til å gå på ski med vektvest.

På pressekonferansen er det liten tvil om hva lagkameratene tenker om dét. Finn-Hågen Krogh smiler og himler med øynene når Sundby får spørsmål om vektvesten.

Etterpå må han forklare hvorfor.

– Det virker som om Martin er bygd litt annerledes enn oss andre, sier Krogh og gliser bredt.

Norge stiller med fire løpere som alle er i stand til å ta medalje på tremila. Men Sundby har det aller største favorittstempelet på seg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er noe som mangler

Men Sundbys VM handler også om noe mer. Å lykkes i Lahti vil være siste del av hans personlige gjenoppreising.

Røa-løperen har lagt bak seg det vanskeligste året i sitt liv.

I fjor ble han dømt for brudd på dopingreglementet etter å ha tatt astmamedisin på feil måte. I VM ligger dette fortsatt som en skygge. Han forstår at det fortsatt stilles spørsmål, og han vet at mange er kritiske til ham etter alt som har skjedd.

– Jeg blåste ut det meste av den da jeg vant på Lillehammer før jul. Det var en veldig, veldig viktig seier for meg. Jeg fikk lagt det hele litt dødt, begravd det og kom meg videre, forteller Sundby.

Han tenker seg om.

– Nå er det mer det at jeg har ikke noe gull. Jeg har ikke noe gull. Jeg vil strekke meg langt for å få det.

Men han har vært bekymret. Denne sesongen har ikke formen vært like rå som før. Han har vel å merke kjempet i toppen i mange av rennene han har gått, men han har ikke vunnet like ofte som han er blitt vant til.

Derfor var det en usedvanlig stor lettelse for ham å vinne det siste verdenscuprennet før VM. Nå er han optimistisk.

– Mottoet mitt er... Det er et litt tåpelig uttrykk, men det er det om at «a champ is a champ is a champ». Det betyr at du må vinne alt for å være the champion (mesteren). Hvis ikke er det noe som mangler i samlingen. For min del er det absolutt noe som mangler, sier han.

- Jeg mener selv at jeg har bygget stein på stein og brukt mye tid de siste tre-fire årene på å bli en så optimal skiløper som jeg kan bli, sier Sundby. Han omtaler årets VM som et foreløpig høydepunkt i hans fra før innholdsrike karriere. Foto: Andrea Solero / AP

Uflaks og sykdom

Mye har skjedd siden Sundby mesterskapsdebuterte med en 34.-plass for åtte år siden. I slutten av 20-årene tok han de siste stegene som gjorde at han i perioder har fremstått helt uovervinnelig.

I mesterskap har det imidlertid faktisk vært grunner til å lure på om han har en forbannelse hvilende over seg.

Under VM i Val di Fiemme i 2013 var han for første gang en helt soleklar gullfavoritt på individuelle distanser. I den første konkurransen der gikk han inn til sitt foreløpig beste individuelle mesterskapsresultat da han tok sølv på tremila. Så ble han syk og måtte reise hjem.

- Det viktigste i livet mitt er å være en god far for mine barn og en god mann for kona mi. Og så er skikarrieren viktig for oss alle, sier Sundby, her sammen med sønnen Markus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I Falun-VM to år senere ble Sundby syk før VM, og dukket ikke opp før på mesterskapets siste dag. Da ble det med en 11.-plass på femmila.

– Jeg har vært i posisjon til å vinne i mesterskap før og ikke lykkes. Jeg har aldri hatt en så bra posisjon som nå, og det har jeg veldig lyst til å utnytte til min fordel. Dette mesterskapet er veldig viktig karrieremessig. Det er et slags høydepunkt så langt, slår han fast.

Guttedrømmen

På pressekonferansen har mye handlet om hvordan Sundby ser for seg at han skal ta gullet. Han har snakket om taktikk, trening og ulike scenarier - og mye om helt andre temaer.

Vi spør ham hva det vil bety for ham å faktisk vinne det gullet. Svaret kommer med det samme:

– Jeg tror alle skiløpere har hatt et eller annet idol som de har sett stå sånn med en gullmedalje, som man ville bli som. Den guttedrømmen lever fortsatt for meg, sier han, før han understreker det hele:

– Jeg har veldig, veldig lyst å være verdens beste skiløper. Å være det, er det som motiverer meg hver eneste dag. Det kan man på sett og vis være uten å vinne et VM, men å kunne krone med en tittel er fantastisk motiverende.