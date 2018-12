Sirkuset som skader spillerne

– Vi er i ferd med å ta livet av spillerne, sier Pep Guardiola.

– Det er tøft for gutta, eh? sier Jürgen Klopp.

Romjulen er en tid som viser Premier League på sitt beste og verste. Vanligvis spilles det én runde med kamper per uke, men de neste ni dagene vil det spilles tre. For fotballfans er dette en gave i seg selv.

Vi smiler, lener oss tilbake i godstolen og skrur på TV-en.

Men trenerne smiler ikke. Hvert år sier Klopp, Guardiola og resten at det er galskap å spille så mange kamper på så kort tid. De er bekymret for spillerne.

Og spillerne er de som gruer seg aller mest.

– Dette er den tiden av året da man i størst grad kjenner på følelsen av å være en sirkusartist, sier Brede Hangeland til NRK.

EKS PREMIER LEAGUE-SPILLER: Brede Hangeland, her i aksjon mot Portsmouths Sean Davis, i en januarkamp i 2009. Foto: CHRIS RATCLIFFE / AFP

Hangeland var midtstopper i Premier League for Fulham og Crystal Palace fra 2008 til 2016. I fjor skrev han for TV 2 om juleprogrammet, hvor spillerne utsettes for en fysisk belastning de ikke er bygget for å tåle.

– Det koker ned til et eksperiment i håndtering av smerte og trøtthet, skrev Hangeland.

For hvile får de ikke. Julen er sesongens viktigste periode, med mange poeng på spill. Spillerne fraktes på kryss og tvers av England hver tredje dag for å jage ballen i vind og kulde. I mellomtiden bruker de hver time på å restituere seg så fort som mulig.

De hopper opp i isbad og stapper i seg pasta. De sykler og svømmer. De dukker inn i kuldekamre med temperatur på minus 100 °C. Likevel er ikke dette nok til at kroppen henter seg inn igjen.

– Vi tar spillerne til bristepunktet, sier Mauricio Pochettino.

Men altfor ofte tas de enda lenger.

Nesten 70 kamper i året

Julen er nemlig bare den mest intensive biten av en fotballkalender som mange mener krever for mye av spillerne, både i England og andre steder.

Dette året, med VM på sommeren, er belastningen enda høyere enn vanlig.

La oss se på Kevin De Bruyne. Den belgiske playmakeren var stjernen bak Manchester Citys ligatittel forrige sesong. Han er 27 år, en ideell alder for en fotballspiller, og blir sjelden skadet.

CITY-STJERNE: Kevin De Bruyne for Manchester City, mot Swansea, i april sist sesong. Foto: OLI SCARFF / AFP

Forrige sesong spilte De Bruyne 52 kamper for City i alle turneringer.

Så dro De Bruyne til Russland for å spille VM. Da Belgia hadde spilt ferdig semifinalen, hadde han deltatt i 68 kamper i løpet av sesongen, som hadde vart i 11 måneder.

De Bruyne burde tatt en lang og velfortjent pause nå. Men de fleste spillere som når langt i VM, får tre ukers ferie. Premier League starter i midten av august. Før det må spillere gjennom en beinhard sesongoppkjøring.

Disse oppkjøringene innebærer attpåtil å reise kloden rundt.

Kommersielle interesser

Storlag som City, Liverpool og Manchester United kunne trent hjemme i fred og ro. Men hver sommer flyr de til USA og Asia for å spille lukrative vennskapskamper. Slik får de flere fans verden rundt, som betyr større salg av supporterutstyr – og mer penger.

FANSEN SKAL HA SITT: Tre Borussia Dortmund-spillere rusler ut på et stadion i Chicago i sommer. Anledningen er Champions Cup - og motstander er Manchester City. Foto: ELSA / AFP

I 2015 dro Chelsea på tur til Thailand og Australia etter sesongen.

Dette er bra for klubbenes bankkontoer, men ikke for spillerne, som må reise mye og bytte tidssoner. Andy Renshaw, fysioterapeut i 15 år for blant andre Liverpool og Bolton, sier at disse turnéene krever mye både fysisk og psykisk.

– Dessuten kan de også bli styrt av kommersielle oppdrag, i motsetning til hva som faktisk er best for spillernes velvære, sier Renshaw til NRK.

Med andre ord skulle man ikke bli forundret om spillerne kommer hjem igjen slitne.

Men det er jo akkurat da at alvoret begynner.

To av tre blir skadet

Spesielt i England. Lagene der spiller ikke bare i ligaen, mesterligaen og cupen, slik som i Italia, Spania og Tyskland. De spiller også i Ligacupen, en nasjonal cup som gjør kalenderen enda mer tettpakket.

Syv av de ni spillerne som spilte flest kamper i Europa forrige sesong, holdt til i Premier League.

Fotballen i England er intensiv. Dommerne gir få frispark, som betyr få avbrudd i spillet og dermed færre pauser. Belastningen er enorm, selv for de med solid fysikk.

I august, to uker etter at han var tilbake i trening, pådro De Bruyne seg en skade i høyre kne. Han var ute i flere måneder.

– Dette skjer når spillerne aldri hviler, sa Guardiola, Citys trener.

REAGERTE: Manchester City-sjef, Pep Guardiola, her under en pressekonferanse i november. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Guardiola hadde rett. I november fant den britiske avisen The Times ut at 52 av de 84 spillerne i Premier League som hadde deltatt i utslagsrundene i VM, var blitt skadet siden. Altså 62 %.

De Bruyne hentet seg heldigvis inn igjen i oktober. Men i november fikk han en ny skade, denne gangen i venstre kne. Bare nylig har De Bruyne blitt skadefri.

Nå står altså romjulen for tur.

– Det tar motet fra deg

Og da blir det enda mer intensivt. Det er kun i England at kamper spilles i julen – Italia, Spania og Tyskland tar pause i rundt tre uker – og med tre runder på de neste ni dagene vil noen spillere få hvile mer enn andre.

Everton og Tottenham skal spille sine neste tre kamper i løpet av syv dager.

Trenere klager ofte på at rivalene får mer hvile. For spillerne handler det imidlertid om å ignorere terminlisten.

– En titt på kalenderen er kun egnet til å ta motet fra deg som spiller, skrev Hangeland i fjor.

Klubbene stiller med alt de kan for å få spillerne klare til kampene: fysioterapeuter, kiropraktorer, osteopater, massører og kostholdseksperter. Disse jobber på spreng. Likevel får ikke spillerne alltid de 72 timene med hvile de trenger.

– Det er umulig å restituere ordentlig, sier Hangeland til NRK.

BYTTET UT: West Hams Marko Arnautovic blir tatt av banen etter en skade i møtet med Cardiff i desember. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Skadespesialisten Ben Dinnery, som driver physioroom.com og har jobbet for flere profesjonelle klubber i England, sier at belastningen på spillerne attpåtil øker hvert år. Spillerne dekker omtrent like stor distanse som for fem år siden.

– Men antallet sprinter med høy intensitet har økt dramatisk, sier Dinnery til NRK.

Dette setter større krav til muskulaturen. Når Dinnery legger til at menneskekroppen ikke er laget for å løpe full guffe i 90 minutter, skjønner man at belastningen blir for høy. Hva skjer da med kroppen?

Den bryter sammen.

Naturlig å bli skadet

Renshaw sier at økt belastning fører til flere skader. Ifølge physioroom.com lå antallet skader i Premier League forrige sesong på litt over 100 per måned fra september til november.

I desember gikk tallet opp til 126.

I januar, like etter romjulen, hoppet det opp til 143.

Skader i Premier League 2017/18 Ekspandér faktaboks August: 91

September: 105

Oktober: 102

November: 104

Desember: 126

Januar: 143

Februar: 88

Mars: 124

April: 78

(Mai ikke inkludert) Kilde: physioroom.com

Den mest typiske skaden på vinteren er muskelskader, spesielt i lårmuskelen, som må jobbe hardt når spillerne sprinter. All reisingen tar på. Den mentale påkjenningen er også stor, ikke bare på grunn av restitusjonen, men fordi det er jul.

– Julen er høytid for alle, og opplevelsen av en tung tid forsterkes av at det er høytid, gaver og etegilde for alle andre, sier Hangeland.

Slitne spillere har større sjanse for å bli skadet. Mark Leather, en tidligere fysioterapeut i Premier League, sa til The Times i november at når spillerne er slitne, påvirkes den automatiske reaksjonen i musklene som pleier å beskytte kroppen.

– Så spillere kan enkelt tråkke over der hvor sentralnervesystemet normalt sett hadde fått musklene til å korrigere hendelsen, sa Leather.

Det at skadene florerer, er altså naturlig.

– I stedet for å bli overrasket over alle skadene, er det kanskje bedre å fastslå at spillerne som kommer seg gjennom julen uten skader, er eksepsjonelle atleter, sier Dinnery.

Sjonglører under press

Kan ikke spillerne bare stå over et par kamper? Teknisk sett, jo. Klopp og Guardiola, som trener rike klubber som henholdsvis Liverpool og City, har bygget staller som tåler rotasjoner uten at laget blir så mye dårligere.

Men ikke alle trenerne har så store staller. Og presset er stort.

Om trenerne roterer sine stjerner, svekker det laget. Fansen lurer på hvor de beste spillerne blir av, og om laget taper, kan treneren få sparken. Om trenerne ikke roterer, kan stjernene bli skadet, som er minst like ille.

– Vi er nødt til å være sjonglører i et sirkus. Vi har ingenting å vinne og alt å tape, sa Pochettino, treneren til Tottenham, i 2016.

TOTTENHAM-MANAGER: Mauricio Pochettino. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Det ligger også press på spillerne. Fans og media tolererer ikke alltid at en atlet som tjener tre millioner kroner i uken, er trøtt. Da City-angriperen Raheem Sterling sto over en kvalik for England i 2014 fordi han var sliten, fikk han høre det.

– Mannen i gata som står opp klokken seks og kommer hjem klokken seks, har ikke lyst til å høre om hvor sliten en 19-årig fotballspiller er, skrev spisslegenden Alan Shearer i avisen The Sun.

Også internt forventes det at spillerne ignorer smerten. Hangeland sier at terskelen for å melde forfall er veldig høy, samme hvor mye man har lyst til å hvile.

– Det å be om pause i julen, er på det nærmeste utenkelig, og vil være en kraftig ripe i lakken for en som ønsker å fremstå som profesjonell, sier Hangeland.

Flere kamper = mer penger

Juleprogrammet hadde vært lettere å håndtere om resten av kalenderåret ikke var så intensivt. Men det finnes ingen store planer om å redusere antallet kamper med det første.

Det er tross alt ikke spillerne og trenerne som styrer turneringene. De organiseres av folk i de nasjonale fotballforbundene samt FIFA og UEFA.

Og de fleste fotballforbund er opptatt av penger.

Forbundene tjener fett på å selge TV-rettighetene til turneringene. Rettighetene til å vise Premier League i Storbritannia mellom 2019 og 2022 er for eksempel verdt 57 milliarder kroner.

Og når TV-selskapene først har betalt så mye, ønsker de kontroll over kampene. Av og til blir kamper spilt på fredager og mandager, slik at TV-selskapene skal kunne sende så mange av dem som mulig.

Det gir også mening for selskapene å vise mange kamper i romjulen, når folk har fri og seertallene er høye.

POPULÆRE: Premier League er populært. Det kjenner Tottenhams Heung-min Son på hver helg og kanskje i midtuken. Foto: BEN STANSALL / AFP

Forbundene tjener mer desto flere kamper de har å selge. Derfor blir turneringene stadig flere og større. For to år siden økte UEFA antallet lag i EM fra 16 til 24. FIFA vurderer å utvide VM fra 32 til 48 lag.

FIFA ønsker å erstatte VM for klubblag med en større turnering som spilles hver sommer. I år skapte UEFA en tredje klubbturnering ved siden av mesterligaen og europaligaen, som skal starte i 2021.

Denne sesongen erstattet også UEFA vennskapskamper med UEFA Nations League, en turnering hvor landslag slåss om en playoff-plass i EM-kvaliken. Dette legger press på landslagstrenerne til å bruke sitt beste lag, fordi noe står på spill.

Konsekvensen er som vanlig flere kamper – og mindre hvile – for stjernene.

Bryr seg ikke om spillerne

Omtrent de eneste som ser faren med at kampene hoper seg opp, er trenerne. I oktober beskrev Klopp UEFA Nations League som den «mest meningsløse turneringen i verden». Samme uke sa Pochettino at den var «farlig».

– Som bransje bryr ikke fotballen seg om spillerne, sa Pochettino.

Renshaw, den tidligere fysioterapeuten i Liverpool, frykter for spillernes helse.

– Hvert år blir der hardere. Hvert år blir sporten mer intens. Hvert år øker kravene som legges på spillerne, uten at det samme skjer med hvilen. Hvordan kan vi kreve at spillerne presterer 11 måneder i året på dette nivået, uten en eneste skikkelig pause? spør Renshaw.

Ett lite gjennombrudd har kommet. Fra og med neste sesong vil Premier League ta en slags pause i februar. Én runde vil spilles over to uker, med fem kamper én helg og fem kamper den neste. Pausen vil gå på bekostning av omkampene i FA-cupens femte runde.

Spillerne får dermed 10 dagers pause.

Men totalbelastningen over sesongen vil knapt endres. Neste sommer er det i tillegg sluttspill i Nations League, som varer til 9. juni.

Og juleprogrammet vil fortsette.

SKAL LEVERE IGJEN: Mohamed Salah, her fra en Liverpool-kamp mot Leicester romjulen i fjor, får ingen hvile i årets juleprogram heller. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Dermed kan vi forvente nye skader, og flere trenere som rister på hodet.

– Jeg vet at showet må fortsette, men de må kontrollere det... De må gå etter kvalitet, ikke kvantitet, sa Guardiola i januar.

Guardiola siktet til at fotballen blir dårligere i julen, som er sant. Spillere gjør enkle feil når de er slitne, noe som bidrar til kaotiske kamper. Laber kvalitet blir fort prisen å betale om artistene skal dyttes inn i manesjen hver tredje dag.

I verste fall blir stjernene skadet, slik at vi ikke får sett dem i det hele tatt.

Og da taper vi alle sammen.

