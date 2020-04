Ronaldinhos fall

Det er få som har underholdt på en fotballbane som Ronaldo de Assis Moreira, også kjent som Ronaldinho Gaúcho.

Et stort smil, det svarte og krøllete håret, farten, høyrefoten, bevegelsene og elegansen. Alt stemte.

Alle unge fotballspillere drømte om å bli som ham. Det var fintene Ronaldinho gjorde, alle ville lære seg.

«Slangefinten» kalte vi den, andre kalte den for «sikksakk», men Ronaldinhos signaturfinte er mest kjent som «elastico».

Hver gang brasilianeren fikk ballen steg spenningen og forventningene.

«Hva finner Ronaldinho på nå?»

Ronaldinhos ferdigheter - Sportsrevyen 2007

Han var blant de aller beste i flere år, og i 2005 var han den beste.

Men årene har gått.

For fem år siden spilte han sin siste profesjonelle kamp, og for to år siden la Ronaldinho skoene på hyllen for godt.

Men lenge før dette var han nærmest blitt et nostalgisk fotballminne.

For noen uker siden fylte Ronaldinho 40 år.

Det gjorde han på innsiden av et fengsel i Paraguay.

– En drøm som ble realitet

Ronaldinhos store gjennombrudd internasjonalt kom i 2002.

Den da 22 år gamle angriperen var blant ledestjernene på Brasil-laget som vant fotball-VM i Sør-Korea/Japan.

Ronaldinho var den yngste spilleren i startelleveren til Brasil.

Han var én av tre stjerner på topp:

Ronaldo, som vant Ballon d'Or samme år, Rivaldo, som vant prisen i 1999. Og Ronaldinho.

– Jeg spilte med heltene mine. Og på veldig kort tid ble heltene mine lagkamerater og venner. Hver gang jeg spilte med dem var som en drøm som ble realitet, sa Ronaldinho til FourFourTwo i 2018.

VM-HELTER: Rivaldo, Ronaldo og Ronaldinho jubler i kampen mot Tyrkia under VM i Sør-Korea/Japan i 2002. Foto: Jason Reed / Reuters

Hans største helt og forbilde var Barcelona-stjernen Rivaldo. I 2002 forlot Rivaldo den spanske klubben.

Året etter tok Ronaldinho over den brasilianske stafettpinnen i Barcelona.

– Jeg ønsker å bli historisk med Barcelona, sa Ronaldinho til NRK i 2007.

Fra 2004 til 2006 vant han den spanske ligaen to ganger og mesterligaen én gang med Barcelona.

Det hele toppet seg da han vant Ballon D'Or i 2005.

– Han ble jo kalt magikeren. Han var personifiseringen av den fotballen vi brasilianere ønsker å se, sier Leo Doria til NRK.

Doria er redaktør for nettsiden Heia Brasil, og følger fotball i hjemlandet tett. Han er én av mange som har latt seg beundre av Ronaldinho.

Men suksesshistorien i Barcelona, ble også starten på superstjernens fall.

«Festløven»

Karrieren startet i den brasilianske storklubben Grêmio, så gikk turen til Paris Saint-Germain i 2001.

Ifølge hans tidligere lagkamerat i PSG, Jerome Leroy, var han en useriøs fotballspiller allerede da.

– Ronaldinho trente ikke hele uken. Han møtte bare opp på fredag og spilte kamp på lørdag, sa Leroy til ESPN i 2016.

Ifølge Doria hadde Ronaldinho tilgang på det meste, og havnet lett på fester.

Han fikk et rykte på seg for å være en «festløve».

– Han likte ikke å trene, og dukket ofte ikke opp på trening. Han sa han var syk, men bilder av ham «på byen» avslørte ham, sier Doria.

Til tross for festlighetene, lyktes han i PSG og på landslaget. Derfor ble han hentet av Barcelona.

På denne tiden var brasilianeren på topp fotballmessig.

IKONISK: Ronaldinho var et forbilde for Lionel Messi i starten av argentinerens karriere. Messi regnes som en av tidenes beste fotballspillere. Foto: Lluis Gene / AFP

De seks årene Ronaldinho spilte i Barcelona, var hans beste i karrieren.

Det var den brasilianske «tieren» som var Barcelonas største stjerne.

Han fikk gjøre som han ville. En stund.

Det brasilianske fallet

Forventningene og presset før VM i 2006 var enormt etter seieren i 2002.

Ronaldinho, Ronaldo, Kaká og Adriano.

Alle trodde at denne kvartetten skulle gjenskape «sambafotballen» fra forrige mesterskap, og sikre en sjette verdensmestertittel for Brasil.

Slik ble det ikke.

STJERNESPEKKET MUR: Kaká, Adriano, Ronaldo og Ronaldinho i VM-kampen mot Ghana i 2006. Foto: Ina Fassbender / Reuters

I kvartfinalen tapte Brasil 0–1 for Frankrike.

Da landslaget returnerte fra mesterskapet, brente brasilianske tilhengere ned en syv meter høy statue av Ronaldinho i Chapecó.

Dagen superstjernen kom hjem til Barcelona, skal han sammen med Adriano angivelig ha dratt på en nattklubb og festet.

Det ble ikke godt mottatt.

– Han kom full på trening

Ironisk nok scoret han aldri flere mål i løpet av et år enn i 06/07-sesongen etter VM-fiaskoen.

Samtidig var han fast gjest på nattklubber, og stadig mer lei av obligatoriske treninger.

Tilhengere, spillere og én spesiell manager ble irritert på den tidligere brasilianske favoritten.

VENNER: Ronaldinho og Deco sammen i Barcelona. Foto: Manu Fernandez / AP

I 2008 ble daværende Barcelona-manager, Frank Rijkaard, byttet ut. Inn kom Pep Guardiola.

Det ble kroken på døren for den festglade brasilianeren. Lionel Messi var Barcelonas nye nummer én.

Flere hevder at det var situasjonen med Messi som til slutt gjorde at han måtte forlate Barcelona i 2008.

– Ronaldinho og Deco kom «fulle» på trening. Det er derfor de ble solgt i 2008. Fordi Barcelona var redd for at de ville ødelegge for Messi, sa tidligere Barcelona-spiller, Alexander Hleb, ifølge Goal.

TIDLIGERE LAGKAMERATER: Aleksander Hleb (t.v.) spilte i Barcelona med Ronaldinho i 2008. Bildet er fra mesterligafinalen i 2006 da Barcelona slo Arsenal 2–1. Foto: Lluis Gene / AFP

Kom aldri tilbake

Turen gikk til Italia og AC Milan. Det var øyeblikk med magi, men han var ujevn.

Det var alltid et spørsmål om motivasjonen.

Det var fortsatt ingen tvil om at han hadde det som skulle til, men det ble sjeldnere mellom hver gang han fikk vist det.

Ryktene rundt superstjernen florerte, og til stadighet ble det publisert historier der Ronaldinho var observert festende på nattklubber, også dagen før kamp.

– Ronaldinhos nedgang overrasker ikke meg. Hans fysiske tilstand har alltid vært veldig prekær. Talentet hans har det imidlertid aldri vært tvil om, sa daværende trener i AC Milan, Carlo Ancelotti.

UBESTRIDT TALENT: Carlo Ancelotti (t.h) beundret Ronaldinhos talent, men mente han var for ujevn. Foto: Antonio Calanni / AP

Rett etter Ancelottis uttalelser, ble Ronaldinho observert på festival dagen før kamp. Han og lagkamerat Dida skal ha blitt konfrontert av sinte Milan-supportere.

Ronaldinho kom aldri tilbake for fullt.

Etter tre år i Milan, returnerte han til hjemlandet.

Der viste han seg også glimtvis frem som den store spilleren han var.

Med Ronaldinho overskygget nesten alltid fotballen kontroversene, men etter hvert skulle det snu.

Ronaldinhos retur til hjemlandet Du trenger javascript for å se video. Ronaldinhos retur til hjemlandet

Gjeld, bøter og eiendomstap

Sakte, men sikkert falmet den spektakulære spilleren bort.

Ble navnet Ronaldinho nevnt, handlet det til stadighet sjeldnere om fotballprestasjoner.

I 2018 ønsket han angivelig å gifte seg med to damer samtidig. Det var bare starten.

For det har gått i kraftig nedoverbakke for eks-stjernespilleren det siste snaue året.

I fjor sommer ble hans 57 eiendommer konfiskert av myndighetene i Brasil.

Dette skjedde på grunn av at Ronaldinho hadde mye ubetalt skatt og bøter, som hadde hopet seg opp over en periode på ti år.

I PARAGUAY: Ronaldinho på vei til Paraguay for å vise frem sin nyeste bok «Genio en la Vida». Foto: Norberto Duarte / AFP

Han skal også ha fått sitt spanske og brasilianske pass inndratt etter å ikke ha betalt bøter og gjeld, ifølge den brasilianske lokalavisen Folha de S. Paulo.

Ifølge Doria skyldes de voksende problemene i stor grad storebroren Roberto de Assis Moreira.

Roberto er eks-spillerens agent og manager. Ronaldinhos far gikk bort da Ronaldinho var åtte år. Siden har storebroren passet på ham.

– Ronaldinho har aldri hatt et ansvar utenfor fotballen. Nå viser det jo seg at storebroren ikke har hatt styr på noe som helst, forteller Doria.

Rekken av skandaler toppet seg i mars.

Fra VM til fengselsfotball

For en drøy måned siden dro nemlig Ronaldinho til Paraguay for å presentere sin nyeste bok «Genio en la Vida».

Men bare dager etter ble han fengslet.

For den 6. mars ble Ronaldinho og storebror Roberto anholdt mistenkt for å ha brukt falske pass for å komme seg inn i Paraguay.

Begge avviste anklagene på det sterkeste.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

18 år etter bragden i Yokohama, der Ronaldinho kunne løfte troféet som viste at Brasils landslag var verdens beste, spiller eks-superstjernen nå en annen turnering.

For det skal ha blitt arrangert flere fotballturneringer i fengselet etter at Ronaldinho ble innsatt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bilder som er lekket ut fra fengselet viser superstjernen i en fotballtennisturnering for tomannslag.

Rivaldo og Ronaldo er byttet ut, og hans nye lagkamerat skal ha vært en fengselsbetjent.

Flere aviser hevder at han tapte finalen for to innsatte som sitter inne for drap og væpnet ran.

TØFFE TIDER: Ronaldinho i Paraguay. Foto: Jorge Saenz / AP

– Jeg er lei meg

Ronaldinho feiret sin 40-årsdag bak murene. Smilet er – som alltid – på plass, men ifølge den tidligere fotballspilleren Nelson Cuevas, så har han det tungt.

– Han er trist. La oss håpe han slipper ut snart, sa Cuevas etter et fengselsbesøk, ifølge NTB.

Også hans store forbilde og tidligere lagkamerat, Rivaldo, har uttrykt sin bekymring rundt situasjonen.



– Jeg er lei meg for det som skjer med min venn. Dette fortjener han ikke, skal Rivaldo ha sagt.

Hans tidligere lagkamerater, Ronaldo og Roberto Carlos, gratulerte ham og ønsket ham alt det beste på fødselsdagen 21. mars.

«Gratulerer venn! Måtte du overvinne denne vanskelige tiden i livet ditt med samme glede som alltid», skrev Ronaldo.

«Til lykke med dagen, venn», skrev Roberto Carlos.

Alltid et smil om munnen

Den 7. april fikk Ronaldinho og broren en god nyhet. De fikk slippe ut av fengsel.

De to fikk betale en kausjon på ca. 15 millioner norske kroner, som en garanti for at de ikke skal forlate landet inntil dommen er ferdigsonet.

Nå skal de sone resten av straffen på et hotell i Paraguay.

FLYTTET: Tirsdag 7. april ble Ronaldinho og broren flyttet for å sone på et hotell etter å ha betalt en stor pengesum som garanti for å ikke flykte. Foto: Jorge Saenz / AP

Livet til Ronaldinho har alltid handlet om å underholde – og å bli underholdt.

Både på fotballbanen – og utenfor.

I en alder av 26 hadde han vunnet det meste:

VM, mesterligaen, La Liga, Copa America, «FIFA årets spiller» og Ballon D'Or.

Etter dette handlet det mer om å bli underholdt for Ronaldinho.

IKONISK: Ronaldinho viser frem signaturfeiringen under VM i 2006. Foto: Antonio Scorza / AFP

Det er lett for å undervurdere prestasjonene til spillere som ham, når vi i dag har Cristiano Ronaldo og Messi, som har levert på det aller høyeste nivået i over et tiår.

Fotballkarrieren til Ronaldinho er over, og om noen måneder er han sannsynligvis igjen en helt fri mann.

Og så får vi se om han kommer tilbake slik fotballverdenen har lært ham å kjenne:

Med et stort smil om munnen.

Kilder:

FourFourTwo, Globoplay, TheSun, Lanacion, ESPN, RT, Wikipedia, France24