– God dag, sa Erling Braut Haaland.

Og med det var ryktene i gang.

Kilden var en video av Haaland fra en trening med landslaget i Marbella, 1. juni i fjor. I klippet går han mot kamera og sier:

– What a beautiful day. Buenos días.

Altså: For en nydelig dag (på engelsk). God dag (på spansk).

Mer var det ikke. Klippet varte i syv sekunder. Det var ingen referanser til klubber, rykter eller hans egen fremtid. Men Haaland sa noe på spansk – i Spania – og det var nok til at Marca, Spanias største sportsavis, publiserte klippet.

Overskriften var som følger:

«MELDING TIL REAL MADRID?»

Foto: Geir Olsen / NTB

Marca er sammen med Diario AS to av de fire store nasjonale sportsavisene i Spania. Begge er basert i Madrid, og begge er populære: Marca hevder å ha mer enn 2,5 millioner lesere per dag.

Men de er ikke nøytrale som de nasjonale avisene i Norge. Marca og AS støtter Real Madrid, og når det spanske storlaget vil kjøpe en stjerne, blir de en del av sagaen.

Over flere måneder knytter de spilleren opp mot klubben med en miks av rykter, nyheter, intervjuer, analyser og spekulasjoner. De gjorde det med Cristiano Ronaldo, Gareth Bale og Luka Modrić. Alle endte opp i Real Madrid.

Nå er det Haalands tur til å få samme behandling.

– Interessen han skaper her i Spania, er helt vanvittig, sier Rúben Jiménez, journalist i Marca, til NRK.

Dekningen av Haaland er et spill i seg selv. Sakene i Marca og AS må ofte «tolkes», sier Petter Veland, Norges fremste spesialist på spansk fotball. Ofte står det mer mellom linjene enn på dem.

– Det burde nesten vært et eget fag, i hvert fall i Spania, sier Veland.

En erfaren fotballjournalist i Madrid som NRK har snakket med, beskriver avisenes dekning av mulige stjernekjøp som «kampanjer». I dette tilfellet har kampanjen fått et navn:

Velkommen til «Operasjon Haaland».

11. oktober 2019: Diario AS blir den første av de to avisene til å ha Haaland midt på forsiden. Haaland er fortsatt i østerrikske Salzburg, men AS noterer at han allerede har scoret 18 mål den sesongen.

Overskriften sier: «FREMTIDENS MÅL».

– Real Madrid følger den norske spissen på 19 år.

Fire måneder senere kaster Marca seg på. Pandemien har satt de store ligaene på pause, men det hindrer dem ikke i å skrive om overganger.

Overskriften 24. mars 2020 sier:

«… OG NÅR ALT DETTE ER OVER, SKAL REAL MADRID HA EN SPISS».

Det er gode grunner til at de to følger Real Madrid så tett. I et land som England er de nasjonale avisene objektive, og gir de store lagene omtrent like mye dekning.

I Spania har regionene sterkere kulturelle identiteter. Marca har blitt knyttet opp mot Real Madrid helt siden den ble stiftet av fascister lojale mot General Franco under borgerkrigen i 1938. Avisen ble et verktøy for Francos diktatur.

Senere ble Real Madrid en slags ambassadør for den spanske staten, spesielt da de herjet i Serievinnercupen på 50-tallet.

Utenfor Madrid har deler av Baskerland og Catalonia kjempet for selvstendighet i lang tid. Så avisene der bruker mest tid på «sine» lag. De to andre store nasjonale sportsavisene, Sport og Mundo Deportivo, er basert i Catalonia og fokuserer på Barcelona.

Omtrent de eneste gangene Real Madrid havner på forsidene, er når de har tapt.

Foto: Joan Monfort / AP

All objektivitet har for lengst gått ut vinduet. Marca og AS klager på at dommerne favoriserer Barça; Sport og Mundo Deportivo gjør det samme med hensyn til Real Madrid.

En av de mest kjente «journalistene» i landet er Tomás Roncero, i AS. Han er fanatisk fan av Real Madrid og har 1,4 millioner følgere på Twitter, hvor han hyller lagets stjerner og starter konspirasjonsteorier om Barça.

Ofte publiserer AS videoer som viser Roncero når han ser Real Madrids kamper, eller besøker supporterklubber.

Da Cristiano Ronaldo vant sin andre Gullball som spiller for Real Madrid, satt Roncero foran TV-en og gråt. Det var ikke skuespill.

Marca har ingen lignende profil, men også de skriver stort sett om fotball, og stort sett om Real Madrid. Veland kaller den en avis som egentlig ikke er en avis.

– Det er mer som et daglig fagblad med en oppdatert nyhetsside.

Marca og AS har gode grunner til å skrive om Haaland. Mange av leserne heier på Real Madrid, og forsider om en mulig signering fenger leserne. Det samme er sant på nett.

– Hver gang vi har en sak om Haaland, er den blant de mest leste på nettsiden, sier Jiménez.

Få ting er for små til å skrive om. I fjor laget AS en sak om at to av Real Madrids spillere, Vinícius Júnior og Sergio Ramos, hadde lastet opp bilder på Instagram som Haaland hadde «likt». Marca omtalte også dette.

– Slike saker er litt for mye, innrømmer Jiménez.

– Men om disse sakene ikke ble lest, hadde vi ikke publisert dem.

17. mai 2020: Marca vier forsiden til Haaland, som har scoret det første målet i Dortmunds ligakamp mot Schalke. Det har ikke vært noen vanlig kamp.

Oppgjøret er det første i de fem store ligaene i Europa siden pandemien satte dem på pause, og har gått uten tilskuere.

AS: «DET FINNES INGEN VAKSINE MOT HAALAND».

Marca: «STILLHETENS HELT».

– Haaland, som jaktes av Real Madrid, scoret det mest symbolske målet, legger Marca til.

Våren 2020 var vendepunktet for dekningen av Haaland, sier Veland. Ikke bare gikk de to avisene tom for kamper da La Liga ble stoppet; det var også da de fikk høre at Real Madrid virkelig fulgte Haaland tett.

Plutselig fikk Haalands neste kamp, mot Schalke, en spesiell betydning for avisene.

– Det var nesten som de dekket en VM-finale, sier Veland.

Han er en av tre personer bak podcasten LaLigaLoca, som har holdt en Twitter-tråd gående om omtalen av Haaland i spansk medier. Tråden er ikke kort, og forsidene ikke få. Før Schalke-kampen begynte oppladningen 5. mars, da AS publiserte et intervju med Haalands far, Alf-Inge.

– La Liga hadde vært veldig bra for sønnen min, sa Alf-Inge.

To uker senere snakket Marca med Mina Raiola, Haalands agent.

– Jeg vil sende en stjerne til Real Madrid, sa Raiola.

I april samme år meldte AS at Real Madrid var i førersetet i jakten på Haaland. Dagen før kampen, 16. mai, var Haaland på begge forsidene.

Dagen etter kampen skjedde det samme. Og så, 19. mai, kjørte AS en forside med overskriften «CYBORGOL», hvor Haaland var halvt menneske, halvt maskin.

Forsiden sa at Haaland var som skapt i et laboratorium. Den slo fast at han var skapt til å bli en målscorer helt siden han var gutt. Han kunne løpe 36 kilometer i timen, og han la på seg 12 kilo muskler på ett år.

Det var ingen nyhetssak. Det var en ren hyllest.

Dagen etter hadde Marca en forside om at også PSG ønsket Haaland. På fem dager hadde han vært i fokuset på åtte av 10 forsider hos Marca og AS.

– Sånn har det vært med stort sett alle Real Madrid har kjøpt de siste årene, sier Veland.

De som følger Real Madrid tett, kjenner rutinen. I flere måneder før overgangsvinduet åpner, skriver avisene om spilleren. De kan snakke med familiemedlemmer, agenter, tidligere lagkamerater, ungdomstrenere – alle som har noe å si om stjernen.

Samtidig, sier Jiménez, har Marca journalister med gode kilder i Real Madrid. Om klubben vil si noe, havner det ofte i de to avisene først.

– Marca og AS er på ingen måte offisielle talerør for Real Madrid, men alle vet at båndene er tette, sier Veland.

– Man blir «brukt» av klubben til å gi folk flest et inntrykk av at Real Madrid er i førersetet. Man skaper en form for forventning. Man tar temperaturen blant fansen på om denne signeringen er noe de støtter.

Foto: THILO SCHMUELGEN / Reuters

Ulempen med dette er at presset øker på klubben til å kjøpe spilleren. Da ryktene svirret rundt den brasilianske spissen Neymar for 10 år siden, skrev Marca og AS så ofte om ham at fansen nærmest forventet at han kom til å signere for dem.

Da han i stedet dro til Barça i 2013, var det et nederlag for Real Madrid.

Men det er slik klubben pleier å gjøre det, sier Veland, og det pleier å fungere. I England anses det som god drift når en spiller sikres kjapt, uten lekkasjer til pressen. Om ryktet går ut, kan andre bli interesserte og presse prisen opp.

Med Real Madrid er det motsatt: Interessen er langvarig og offentlig.

– Jeg tror Real Madrid har en helt annen virkelighetsoppfatning. Når Marca skriver at Real Madrid vil ha Haaland, så frykter de ikke lag som Chelsea eller Manchester City, fordi alle gode spillere blir før eller siden knyttes opp mot Real Madrid uansett, sier Veland.

Dessuten antar de fleste i Madrid at alle store spillere vil spille for dem. Det samme gjelder i Catalonia: Forrige uke sa treneren, Xavi, at han aldri hadde hørt en spiller takke nei til Barça.

– Disse klubbene har et selvbilde som er helt ekstremt, sier Veland.

Men kan disse sakene faktisk påvirke hvor Haaland drar?

21. mars 2021: AS: «HAALAND MISTER TÅLMODIGHETEN».

Dortmund har kun klart 2–2 mot Köln, og etter kampen har Haaland tatt av seg drakten og gått rett av banen. De fleste tror han er misfornøyd fordi de ikke har vunnet kampen.

AS har sin egen tolkning:

– Dortmund sliter med å kvalifisere seg til mesterligaen. Dette kan føre til Haalands avskjed, og Real Madrid er i førersetet.

Én måned senere har AS en sak om at Real Madrids prioritet er Kylian Mbappé, den franske superstjernen som Madrid-pressen har skrevet om enda lenger enn Haaland. De fleste tror at Real Madrid henter Mbappé i sommer.

Nå mener AS at Mbappés situasjon kan påvirke Haaland, som de mener drømmer om å spille for Real Madrid.

– Dette har destabilisert Haaland, skriver AS.

Videre observerer AS at Haaland sliter med en uvanlig måltørke.

– Man kan ikke utelukke at grunnen til dette er at sjansen for å spille for Real Madrid, blir stadig mindre, skriver avisen.

Foto: INA FASSBENDER / AFP

Den spanske sportspressen har blitt beskyldt for å distrahere spillere før. Da Real Madrid prøvde å lokke Cristiano Ronaldo bort fra Manchester United i 2008, sa United-trener Alex Ferguson rett ut at pressen var en del av strategien.

– De bruker Marca som et verktøy for å gjøre spilleren urolig, raste Ferguson ifølge The Guardian.

Seks måneder før det, i januar 2008, hadde AS publisert sitater fra Ronaldos mor, Dolores.

– Jeg liker ikke engelske klubber. Jeg har lyst til å se sønnen min spille for Real Madrid før jeg dør, sa hun.

Slike saker kom ut mens Real Madrids president, Ramón Calderón, pratet offentlig om Ronaldo. I sin biografi av Ronaldo skrev journalisten Guillem Balagué om en «pressekampanje» for å få spilleren ut av Manchester.

Sommeren 2008 hadde Ferguson fått nok av Real Madrid.

– De har ingen moralske fibre i det hele tatt. De tror de kan valse over alle andre, men de får ikke gjøre det med oss.

Foto: ANDREW YATES / AFP

Ferguson fikk viljen sin i første omgang, for Ronaldo ble værende ett år til. Men han tapte kampen: I 2009 dro Ronaldo til Madrid, hvor han ble en av klubbens største legender.

Med Haaland er situasjonen annerledes. Han kan forlate Dortmund i sommer for 75 millioner euro, så det er ingen behov for å tvinge ham ut. Men en rekke lag ønsker ham, blant dem Barça og City.

Så utfordringen for Real Madrid er å lokke ham til Spanias hovedstad.

Her spiller avisene en rolle, ifølge Jiménez.

– Når Marca eller AS har en forside om at Real Madrid vil ha Haaland, tror jeg spilleren skjønner at denne informasjonen kommer fra klubben. Det kan ikke bare være rykter. Det forsikrer ham om at han er ønsket, sier Jiménez.

Haalands representanter bruker avisene selv. I april i fjor ga Raiola et intervju til AS, og dagen etter var overskriften følgende sitat:

«REAL MADRID HAR RÅD TIL Å KJØPE HAALAND».

Men hadde Real Madrid det?

– Jeg tror det, sa Raiola, og la til:

– Men spørsmålet er heller dette: Har Real Madrid råd til å ikke kjøpe ham?

26. februar 2022: Marca kjører en forside med Mbappé og Haaland.

«OPERASJONEN ER I GANG».

– Real Madrid mener de har råd til å kjøpe begge spillerne. Kylian føler han kan spille med nordmannen, sier forsiden.

Tirsdag denne uken skrev Marca en ny sak med de finansielle detaljene rundt Haaland og Mbappé. Barça var ute av dansen om Haaland, hevdet de, og den store rivalen var nå City. Dette stemmer med de mest troverdige rapportene fra England.

Så sa overgangsguruen Fabrizio Romano at Haaland vil bestemme seg om få uker.

– Hvis Haaland drar til Real Madrid, så kan du være helt 100 prosent sikker på at Marca og/eller AS vil påpeke at de allerede var på ballen på den og den datoen. At de skrev om interessen allerede da, og at det nå skjer, sier Veland.

Om det skjer eller ikke, kan ingen anklage dem for å ha sovet i timen.

