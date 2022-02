OL-gullet som havnet i søpla

Journalistene kriger om plassene for å få være til stede når Chloe Kim skal prate før halfpipekonkurransen.

Hun er nemlig ikke noen hvilken som helst utøver.

Siden OL-gullet i 2018 har Kim vært en superstjerne i hjemlandet USA, men også i Sør-Korea der foreldrene kommer fra. Hun har vært på det meste av talkshows og prisutdelinger, vært frontfigur for Nike, prydet Cornflakes-kartongen og til og med fått en Barbie-dukket designet etter seg.

PRISBELØNNET: I tillegg til en rekke medaljer i konkurransesammenheng har Chloe Kim også blitt kåret til årets kvinnelige utøver av ESPN. Foto: Phil McCarten / AP

Men å bli olympisk mester som 17-åring, som tidenes yngste kvinnelige snøbrettkjører, hadde sin pris.

Og først nå, når hun står overfor et nytt OL, våger hun å fortelle om det.

Følte seg invadert

– Jeg hatet livet, fortalte Kim nylig til Time. I et langt intervju greier hun ut om hvordan det egentlig var å bli verdenskjent over natten.

Gullmedaljen, som er alle idrettsutøveres våte drøm, ble i stedet et symbol på en hverdag hun hadde store problemer med å takle.

Så vondt var det at hun på et tidspunkt kastet gullmedaljen i søpla hjemme i foreldrenes hus.

– Uansett hvor jeg gikk kjente folk meg igjen. De fant ut hvor jeg bodde og prøvde å bryte seg inn i huset mitt. Det var en ganske stor invasjon i privatlivet mitt, og ikke noe jeg noensinne trodde kom til å skje med meg, forteller Kim til NRK.

Hun hatet egentlig ikke oppmerksomhet. Men å aldri få være i fred, selv ikke i sitt eget hjem, sleit hun stort med.

– Det var ekstremt utfordrende og på den tida føltes det som medaljen var det eneste jeg kunne skylde på.

VIKTIG STØTTESPILLER: Pappa Jong Jin har dratt med seg Chloe Kim i bakken siden hun var fire år gammel. Foto: Privat / @chloekim/Instagram

Timevis i bil

Allerede som fireåring tok faren Jong Jin henne med i bakken. Farens fascinasjon for snøbrett smittet tidlig over på henne, selv om de bodde i Sør-California og det virket langt mer naturlig at hun skulle begynne med surfing eller rullebrett.

Kim husker hvordan faren bar henne ut i bilen, en Honda Pilot, midt på natta. Han spente henne fast i baksetet og satte ut på den fem timer lange kjøreturen til Mammoth Mountain.

TIDLIG PÅ'N: Pappa Jong Jin har dratt med seg Chloe Kim i bakken siden hun var fire år gammel. Her fra en av de mange heisturene. Foto: Privat

Når himmelen begynte å lysne våknet hun opp til snødekte fjell og nypreparerte løyper. Der lekte hun seg med stadig nye og større triks, og med oppklipte yoga-matter stappet ned i buksa for å dempe fallene.

Det ble mange timer i Mammoth, og enda flere timer i bil, men allerede som 13-åring ble hun belønnet med plass på det amerikanske landslaget.

Plutselig skulle ungjenta konkurrere mot verdens aller beste snøbrettkjørere.

Ble tidlig lagt merke til

– Jeg husker godt første gang jeg så henne og faren, på samling i New Zealand. Snøbrettmiljøet er relativt lite, og man ser fort hvem som er nye og hvordan de kjører, forteller Silje Norendal.

Hun var lenge Norges beste snøbrettkjører og ble godt kjent med både Kim og foreldrene hennes. En «litt gæren idrettsfamilie» ifølge Norendal, men usedvanlig hyggelig og jordnær.

Og familiens ambisjonsnivå ble tidlig lagt merke til.

– Vi kjørerne som var litt eldre reagerte på «hun bitte lille» med faren som kjørte etter henne ned halfpipen, igjen og igjen og igjen. Vi tenkte jo at: «stakkars, hun der kommer til å bli helt utbrent innen fem år».

Norendal skulle vise seg å få rett.

FASCINERT: Silje Norendal la tidlig merke til Chloe Kim som stadig kjørte ned halfpipen med faren hakk i hæl. Foto: ERWIN SCHERIAU / AFP

Imponerte alle

Men det var Kim lykkelig uvitende om da hun kom til OL i Pyeongchang i 2018.

Hun kjente riktignok på presset etter å ha vunnet så å si alt tiden i forveien. Én ting var forventningene fra den amerikanske fansen, men hun var også ett av få gullhåp med tilknytning til vertslandet.

Tribunene var fryktelig glisne på de fleste OL-øvelsene, men da det var Kims tur til å begi seg utpå karrierens viktigste konkurranse, hadde hun et folkehav i ryggen.

At hun kjørte med amerikansk flagg på brystet ga hjemmefansen blanke i. For da 17-åringen innfridde, med en nærmest perfekt poengsum i finaleomgangen, varte jubelen i det som føltes som en liten evighet.

– Jeg er overveldet. Dette er det beste resultatet jeg kunne håpet på. Å dra hjem med gull er fantastisk, sa hun mens hun smilte fra øre til øre.

FLYR HØYEST: Chloe Kim kjører så høyt i halfpipen at hun kan måle seg med noen av de mannlige snøbrettkjørerne. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Den vonde oppmerksomheten

Entusiasmen varte ikke lenge, for berømmelsen og oppmerksomheten som fulgte ble rett og slett for mye for den unge jenta.

Selv om de aller fleste ønsket henne vel, var det også noen som ikke gjorde det. Særlig i sosiale medier. Og særlig på grunn av etnisiteten hennes.

VANSKELIG: Kim sleit med å tilpasse seg sitt nye liv i rampelyset etter OL-gullet i 2018. Foto: Hugh Carey / AP

Først i fjor tok Kim bladet fra munnen og fortalte om rasismen hun opplever hver eneste dag. De første kommentarene fikk hun allerede som 13-åring, etter å ha slått gjennom med sølv i X Games.

– Det var meldinger om at jeg måtte dra tilbake til Kina og slutte å stjele medaljer fra de hvite amerikanske jentene på laget. Jeg var så stolt over prestasjonen min, men i stedet hulket jeg i sengen ved siden av moren min, forteller hun til ESPN.

Kommentarene ble både hyppigere og mer alvorlige etter å ha blitt olympisk mester. Siden da anslår hun å ha fått rundt 30 rasistiske kommentarer om dagen.

– Jeg føler meg hjelpeløs og redd til tider. Jeg strever virkelig, skrev hun på sin egen Instagram-profil.

Trengte en pause

Som nevnt fikk Norendal og de eldre kjørerne rett.

Kim ble utbrent – men ikke på grunn av all treningen og energien hun brukte på snøbrettet. Hun elsker fremdeles snøbrett og har alltid gjort det. Det var alt rundt som rett og slett ble for mye.

– Jeg er ikke utbrent nå, men jeg tror jeg var det noen år etter forrige OL, sier hun til NRK.

LEKTE SEG: Med skumgummi i vinterbuksene testet Chloe Kim tidlig ut snøbrettriks med høy vanskelighetsgrad. Foto: Privat

Samtidig begynte hun å kjenne på alt hun gikk glipp av. Hun ofret en «normal» barndom for trening og konkurranser, og mens hun selv ladet opp til Pyeongchang var alle skolekameratene på ball.

– Jeg tror at det å se hvordan vennene mine levde sine liv, og at jeg ikke fikk oppleve de type tingene, fikk meg til å føle at jeg ville gjøre noe annet en liten stund.

Derfor bestemte hun seg for å ta en pause fra snøbrettet i 2019.

Hun begynte på prestisjefulle Princeton University, hvor hun gjorde alt for å holde lav profil og være studenten Chloe, og ikke snøbrettstjerna Chloe.

Det klarte hun, i alle fall til en viss grad. Hun storkoste seg i et år og fikk oppleve mye av det hun følte hun hadde gått glipp av i tenårene.

Så da Covid kom, og universitetet stengte ned, hadde hun funnet ny motivasjon til å finne frem brettet igjen – akkurat i tide til OL-sesongen.

SUVEREN: Her tar Chloe Kim sin sjette strake seier, i Laax Open i Sveits, etter comebacket på brettet.

Den som flyr høyest

Hun virker både nervøs og litt anspent når hun prøver å unngå journalistenes blikk på pressekonferansen i Zhangjiakou.

Det er enkelt å se brystkassen hennes heve og senke seg i et raskt tempo, og munnbindet blafre i takt med luften hun trekker inn og ut av munnen.

Men idet hun begynner å snakke, om hvor mye det betyr å kunne få delta i et OL igjen, senker skuldrene seg.

– Jeg kan ikke fatte at jeg er her. Det er en ære å komme til Beijing å få representere landet mitt, sier hun.

Hun sier det på en måte som gjør at man tror på henne når hun sier at hun virkelig gleder seg. At hun har klart å legge den vanskelige tiden etter forrige OL bak seg.

Og med resultatene så langt i vinter er forventningene til Chloe Kim høyere enn noen gang.

– Hun er jo den desidert beste, selv med et år pause. Kanskje ikke triks-messig, fordi folk begynner å komme seg, men teknisk, mener Norendal.

– Tok den opp av søpla

Amerikaneren er bare 21 år, men har vært så lenge i «gamet» og kjørt så mange timer i halfpipen at hun har en helt unik trygghet når hun kjører.

Litt som snøbrettlegenden Shaun White. De har ikke alltid de mest spektakulære triksene, men de kjører alltid litt høyere enn alle andre.

Leverer hun som vanlig bør gullet være «bankers». Men leverer hun som lovet før OL, tre helt nye triks som alle er «en oppgradering fra alt hun har gjort tidligere», er det ingen tvil om at hun får et nytt OL-gull i samlingen.

En medalje som forhåpentligvis ikke havner i søppelbøtta.

– Ta det med ro, jeg tok den ut av søpla igjen. Den er ikke der lenger, sier hun og ler.

STOLT: Chloe Kim synes det var stort å få representere USA i OL i 2018. Nå skal hun prøve å gjøre amerikanerne stolte igjen. Foto: Gregory Bull / AP

Kilder: Time, ESPN og Vogue