Når vennskap gir gull

Høsten 2016 – før presidentvalget i USA – forlater James McKay New York og reiser til Norge.

Forakten for Donald Trumps politikk stikker så dypt at det blir vanskelig for ham å akseptere at andre kan stemme på den styrtrike presidentkandidaten.

I dag er McKay turntrener med ansvar for Special Olympics – De olympiske leker for utøvere med en utviklingshemming.

I 2015, året før valget, skjedde det noe som gjorde Trump uspiselig for amerikaneren.

New York Times-journalisten Serge Kovaleski lider av Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC), som gjør at flere ledd er bøyde og stive i armene hans.

Fra talerstolen kritiserte Trump journalisten for ikke å huske faktaene fra en tidligere artikkel før han fortsatte:

«Å, den stakkars fyren, dere må se denne fyren», sa Trump mens han gjorde spasmebevegelser med armene.

Trump imiterer funksjonshemmet reporter Du trenger javascript for å se video.

– Dette burde virkelig vært spikeren for ham, sier McKay om seansen.

– Hvis en mann i hans posisjon kan latterliggjøre en person med en funksjonshemning, og folk likevel støtter ham, hva sier det om menneskeheten? Det er så abstrakt for meg at noen kan støtte et slikt menneske, sier McKay.

Trump har i ettertid nektet for at han imiterte journalisten. Selv om Kovaleski dekket Trump også som eiendomsmogul og TV-kjendis, hevdet Trump at han ikke kjente til reporteren eller hvordan han så ut.

Men for McKay var det uansett ett av altfor mange eksempler.

Fra kunstner til trener

McKay og kona Andrea Molnár hadde hørt mye fint om Norge gjennom tidligere studievenner. Siden Molnár er fra Ungarn, ble Oslo og Norge et passende kompromiss med tanke på reisevei.

Kona er tidligere olympisk turner, men det var mer tilfeldig at McKay ble turntrener.

Egentlig har han bakgrunn fra kunstskole, nærmere bestemt «performance arts», med blant annet teater og eksperimentell musikk.

Lenge hadde han en uvanlig jobb – i alle fall sett med norske øyne. McKay brukte nemlig kreativiteten og teften med barn til å underholde i barnebursdager i New York.

I SITT ESS: Her er James McKay på jobb under en barnebursdag i New York. Foto: Privat

Han var «hverken klovn eller musiker», men han beskriver det som standup-komedie blandet med lek og fysiske utfordringer.

Han kunne bli hyret av milliardærer på Manhattan, men jobben var likevel ikke så innbringende.

Turn ble McKays måte å få mat på bordet.

– Mitt kreative sinn er først og fremst kunstnerisk, og det tillater meg å tenke utenfor boksen og se hva som funker best for hvert barn. Det er en av tingene som hjelper meg særlig med de unge i Special Olympics, sier McKay, som påpeker at det kan være vanskelig å bryte ned en så komplisert idrett som turn ned til enklest mulig nivå.

TEATRALSK: Her later James McKay som om han faller sammen etter en treningsøkt i Haslehallen. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Vanskelig start

McKay har viet hele sitt voksne liv til barn med og uten en nedsatt funksjonsevne.

Reisen fra New York førte ham til Oslo Turnforening, hvor han altså er breddetrener med ansvar for Special Olympics.

Her trener han blant andre Amund Korsmo Sæther og Joakim Hylland, som begge har Downs syndrom.

I to og et halvt år var det store målet Special Olympics i Abu Dhabi i mars.

NØYE: Joakim Hylland (t.v.) og Amund Korsmo Sæther har trent sammen i flere år. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Den amerikanske treneren legger ikke skjul på at han er et konkurransemenneske, men å vinne er uansett ikke det viktigste.

Den menneskelige og sosiale utviklingen kommer alltid først.

I USA utviklet McKay en direkte trenerstil med klare tilbakemeldinger, men i Norge måtte han tilpasse seg.

De norske barna var ikke vant til det, ifølge McKay, som har brukt tid på å lære bort at tilbakemeldinger kun er godt ment.

I starten ville hverken Sæther eller Hylland ta tilbakemeldinger i det hele tatt. De likte heller ikke at amerikaneren ikke kunne snakke norsk.

Sæther, som også har litt autisme, slet veldig med turn da han startet. Han reagerte med sinne i turnhallen da han ikke lyktes.

Mange mennesker og mye støy gjorde det ekstra vanskelig for ham å konsentrere seg.

Lagkamerat Hylland har hatt utfordringer med minnet. Det er vanskelig for ham å huske rutiner, og han måtte lære seg ting gjennom muskelminnet.

Derfor ble rutinene repetert igjen og igjen.

Og igjen.

– Det er gøy å trene med Jim. Det er så gøy. Da jeg startet var jeg på nivå én. Og nå er jeg på nivå to, sier Hylland.

ELSKER TRENING: Joakim Hylland. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Medaljejakten

På plass i Abu Dhabi hadde Sæther og Hylland lagt bak seg utallige timer med trening.

Venner og familie satt på tribunene. Sæther, som er mer erfaren, hadde en klar målsetting om gull.

Men på frittstående går det ikke som planlagt. Det startet et nummer ved siden av som førte til mye jubel og støy.

Sæther fikk en ubalanse gjennom hele øvelsen.

– Det går helt fint. Bare rolig, rolig, sa McKay da Sæther tuslet bort med hodet senket.

Amerikaneren vet at det handler mer om følelser enn noe annet. Han er nødt til å lese og forstå når Sæther og Hylland er sinte, glade eller lei seg.

Før den neste øvelsen måtte Sæther overbevises for å gjøre en siste repetisjon. Sæther blånektet, men for hvert forsøk endret McKay både spørsmål og tonefall.

Sæther repeterte – og leverte til gull.

KONSENTRERT: Amund Korsmo Sæther i aksjon i Abu Dhabi. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

McKay beskriver prestasjonene i Abu Dhabi som «en konsentrasjon som bare eksploderte».

Hylland deltok i sitt første Special Olympics, men klarte likevel å beholde roen.

Debutanten leverte personlig beste på nesten samtlige apparat.

Duoen overgikk alles forventninger og sikret hele ti medaljer. Da den siste konkurransen var over, tok McKay til tårene.

Her blir McKay rørt til tårer Du trenger javascript for å se video.

– Jeg er veldig blid og glad. Jim elsker oss så veldig mye. Det er veldig bra. Vi elsker ham så mye, sier Sæther.

Gledestårene kom ikke bare fordi innsatsen til Sæther og Hylland ble belønnet i form av gull og medaljer.

For McKay handlet det vel så mye om å se utøverne vokse og ta ansvar for seg selv. Fordi han vet at de blir nødt til å gjøre det også utenfor turnhallen.

Amerikaneren mener det viktigste er å vise verden at personer med en utviklingshemming har like mye verdi som alle andre.

For McKay har de mer verdi enn alle andre i hans hverdagsliv.

– Hadde jeg ikke hatt dem, ville jeg følt meg så ensom. De gjorde at jeg følte meg velkommen.

Amund og Joakim har et helt spesielt forhold til treneren sin Du trenger javascript for å se video.

«Tar ikke ting for gitt»

Nå venter VM for turnere med Downs syndrom i Tyrkia til våren. McKay og utøverne ønsker å konkurrere mot andre, og ikke hverandre, og styrke lagånden i laget.

Men slike reiser koster penger. Klubben har forsøkt å fri til sponsorer uten hell, og Norges Turnforbund viser til at det er en annen organisasjon (Sports Union) enn det som står bak Special Olympics.

Generalsekretær Øistein Leren opplyser at de må sette en grense for hvilke konkurranser de kan støtte økonomisk for å sikre likebehandling i grenene.

Ifølge McKay kan slike turer i verste fall kanselleres hvis de ikke finner en løsning på finansieringen.

– Vi prøver å få programmet til å vokse, og det er presserende å få på plass sponsorer, sier McKay.

Amerikaneren forteller at han blant annet er blitt kontaktet av en gutt med Downs syndrom fra Bergen som ønsker å trene sammen med dem etter å ha sett NRK-dokumentaren «Verdens vakreste leker».

VERDIFULLT: James McKay håper laget får reise og konkurrere enda oftere i fremtiden. Foto: Privat

I dag er amerikaneren og laget like mye gode venner som trener og utøvere.

McKay er takknemlig for hver trening og hver tur. Han mener mange har veldig mye å lære av mennesker med en utviklingshemming.

– De har så mye mindre fordommer. De lever i nuet. De lever for akkurat det som blir presentert for dem, og de tar det og gjør det beste ut av det, sier McKay.

Derfor synes han det er forfriskende å være sammen med dem.

Treneren påpeker at mange streber etter hva mer man kan ha istedenfor å verdsette det man har.

– De gjør alltid det beste ut av sin tid og sin dag. De tar ikke ting for gitt, sier McKay.