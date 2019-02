Mesterhjernen som får andre til å gjøre uforklarlige feil

– Bill?!

– Bill, burde ikke vi ta time out?

– Time out, Bill?!

Stemmene i hodet til Bill Belichick er de mange assistentene hans. De roper til han gjennom headsettet. Man kan miste besinnelsen av mindre, men Patriots-treneren er helt rolig – med blikket festet på noe på andre siden av banen.

– Ja, jeg har kontroll, svarer hovedtreneren nøkternt.

Det er under ett minutt igjen av Super Bowl mellom New England Patriots og Seattle Seahawks, og Seattle er bare én fattig yard unna triumf. New England Patriots bør ta time out for å i det hele tatt ha noe tid igjen til et mirakuløst comeback. Hvis Belichick bare lar spillet fortsette, kan Seattle hale ut tiden.

ROLIG: Bill Belichick lar seg sjelden stresse av omgivelsene. Foto: Patrick Smith / AFP

Men han har sett noe.

– Jeg tenkte på det, men noe så ikke riktig ut. De sendte folk av og på banen, og tiden gikk, så da ville jeg ikke gi dem en gratis pause med å ta time out, sier Belichick i dokumentaren «Do Your Job».

Seattle bør løpe med ballen. Det er det tryggeste valget, og er nesten garantert en touchdown. Hele verden forventer at det er det som kommer til å skje. Men ikke Bill Belichick.

Han har sett at Seattle har stilt opp i en litt annerledes formasjon. Runningbacken er en halvmeter lenger unna quarterback Russel Wilson enn vanlig, og to receivere har stilt seg opp ute til høyre.

Belichick skjønner det med en gang.

– Malcolm! Gå!, ropes det på sidelinjen.

Malcolm Butler rekker så vidt få på seg hjelmen. Han kommer sprintende ut på gresset i siste liten. Og han vet nøyaktig hva han skal gjøre.

For på et eller annet vis har Belichick forutsett nettopp denne situasjonen. Hele uka i forveien har de forberedt Butler på hva han må gjøre hvis motstanderen prøver å blokkere løpslinja hans. På treningsfeltet har det endt med touchdown, gang etter gang.

MANNSOPPMERKNING: Malcolm Butler (i mørkeblått) har ansvaret for sin mann i gult. BLOKKERT: Den andre receiveren og forsvarsspilleren blokkerer løpslinja til Malcolm Butler. TOUCHDOWN: Butler blir hengende etter. Enkel touchdown for angrepet. (Bilder fra Viasport/NFL Network)

Men trening gjør mester, og nå vet Butler akkurat hva som kommer til å skje.

Og Seattle går rett i fella. Den ene receiveren prøver å blokkere den ene Patriots-forsvareren. Men i stedet for å løpe rundt på oversiden, som han gjorde på trening, tar Butler en snarvei på baksiden. Wilson fyrer av pasningen likevel.

Bang. Butler kolliderer med Seattle-spilleren. Hele stadion gisper. Så kommer jubelbrølet. Malcolm Butler har ballen. Kampen er over. Patriots er Super Bowl-mestere.

MANNSOPPMERKNING: Malcolm Butler (i hvitt) har ansvaret for Ricardo Lockette (i blått). Hvis Seattle får ballen inn i det blå feltet har de mest sannsynlig vunnet kampen. SNARVEI: I stedet for å løpe på oversiden, sniker Malcolm Butler seg bak medspilleren og den andre motspilleren. INTERCEPTION: Malcolm Butler smeller inn i Lockette, og snapper i tillegg ballen. (Bilder fra Viasport)

– Hva skjedde?, fanget mikrofonene opp Russel Wilson si.

Og det er den følelsen de fleste sitter igjen med etter å ha møtt Bill Belichick. For under den berømte hetta finner vi en av de mest geniale hjernene idrettsverden har sett.

AVGJØRENDE: Seattle Seahawks hadde seieren i lomma, men en merkelig treneravgjørelse ga Patriots sitt forsvar muligheten til å ta ballen. Malcolm Butlers interception gjorde at Patriots vant kampen. Foto: Usa Today Sports / Reuters

Den berømte servietten

Mannen som nå har blitt 66 år skal lede sitt Patriots i sin niende Super Bowl som hovedtrener på søndag. Til sammenligning har ingen andre lag i NFL spilt i Super Bowl mer enn åtte ganger (Pittsburgh Steelers) i dens 53 år lange historie.

Super Bowl LIII Ekspandér faktaboks Den 53. utgaven av Super Bowl.

Spilles i Atlanta, Georgia.

New England Patriots møter Los Angeles Rams.

Sist de møtte hverandre i Super Bowl var i 2002. Da vant Patriots.

Kampen vises på Viasat 4 i Norge, kl. 00.30 natt til mandag.

Belichick har vunnet fem alene.

Men karrieren har ikke bare vært en dans på roser.

I 2000 var det egentlig New York Jets som hadde sikret seg signaturen til den lovende treneren. 3. januar ble han offentliggjort som Jets sin trener, og dagen etter skulle han bli presentert på en pressekonferanse.

Opp på scenen hadde han med seg en serviett. Der hadde han skriblet ned 19 bokstaver:

I resign as HC of the NYJ.

48-åringen brukte den neste halvtimen på å fortelle hvorfor det ble med den ene dagen som Jets-trener. New England Patriots hadde kommet på banen i den tolvte time, og Belichick var ikke komfortabel med eiersituasjonen i New York.

– Forhåpentligvis går denne pressekonferansen litt bedre enn den forrige jeg hadde, startet Belichick med å si da han noen dager senere ble presentert som Patriots sin nye hovedtrener.

– Han er veldig intelligent og jobber knallhardt. Han er den personen som gir oss størst sjanse til å vinne neste år, sa Patriots-eier Robert Kraft på pressekonferansen.

Det er vanskelig å si at det var feil valg i dag. New York Jets har ikke vært i en Super Bowl siden. Patriots spiller søndag i sin niende under Bill Belichick.

THRILLER: Kampen mot Kansas City Chiefs i avdelingsfinalen for to uker siden ble en thriller, men New England Patriots klorte seg videre til Super Bowl i overtime. Foto: Patrick Smith / AFP

«Spygate» og «Deflategate»

Men Patriots-karrieren har ikke vært fri for skandaler heller. I disse dager er det Leeds-manager Marcelo Bielsa som får pes for å ha sendt «spioner» på motstandernes trening, men den problemstillingen er ikke ny i NFL.

SKANDALER: NFL-sjef Roger Goodell har blitt nødt til å rette søkelyset mot New England Patriots flere ganger. Foto: Carolyn Kaster / AP

Det ble stor ståhei da Bill Belichick og New England Patriots i 2007 ble tatt i å filme motstandernes taktikksignaler under en kamp mot New York Jets. Belichick måtte selv betale 500.000 dollar (ca. 4 mill. kroner) for påfunnet.

Men det sluttet ikke der. Noen måneder senere gikk Matt Walsh, en tidligere Patriots-ansatt, ut og sa laget hadde hatt informasjon om St. Louis Rams sin taktikk før Super Bowl i 2002.

Etter et møte med NFL-sjef Roger Goodell endret han derimot forklaring, og sa de hadde vært til stede på Rams sin trening, men ikke filmet noe. Både Patriots og NFL ble kritisert for hvordan de håndterte den saken, og det var nok noe av grunnen til at etterforskningen av den neste skandalen skulle vare i flere år.

Det startet med en uskyldig overskrift.

NFL looking into Pats' possible use of deflated balls NFL.com, 19.01.2015

NFL ville se på lufttrykket i ballene som ble brukt i sluttspillkampen mellom Patriots og Ravens. Uskyldig nok.

Men så begynte snøballen å rulle. Amerikanske medier gjorde analyser på lufttrykk i fotballer, de diskuterte hvilke fordeler man fikk av å ha mindre luft i ballene i kaldt vær, og hvem som burde få skylda.

DEFLATEGATE: Tom Brady og Patriots ble beskyldt for å ha tappet luft ut av ballene mot Indianapolis Colts, slik at det skulle bli enklere å kaste i kaldt vær. Foto: Elise Amendola / AP

I et forsøk på å roe ned situasjonen kalte Patriots og Bill Belichick inn til pressekonferanse.

– Jeg er ingen forsker. Jeg er ikke ekspert på fotballer. Jeg forteller dere bare hva jeg vet, åpnet Patriots-treneren å si, før han bedyret sin og lagets uskyld.

Det hjalp lite. «Deflategate» var et faktum, og det var starten på et årelangt rabalder.

Ikke før etter den påfølgende sesongen kom NFL til en konklusjon. Stjernequarterbacken Tom Brady hadde vært involvert i regelbruddet, og fikk ikke spille de første fire kampene i 2016.

Men det hele fungerte bare som bensin på bålet til Bill Belichick. Patriots fyrte på alle sylindere, og med Brady tilbake fra suspensjon gikk de hele veien, og slo Atlanta Falcons i Super Bowl – kampen som vil stå igjen som en av de mest spinnville noensinne.

HISSIG: Belichick lar gjerne dommerne få høre det. Foto: Jim Rogash / AFP

– Følte vi hadde kontroll

Den kampen er det ultimate eksempelet på genialiteten til Bill Belichick. Han har opp gjennom årene blitt så fryktet at motstandernes trenere er livredd for å gjøre feil.

Så da gjør de vanligvis feil.

Super Bowl mot Atlanta Falcons kunne ikke ha åpnet verre. Falcons ledet 28–3 noen minutter etter Lady Gagas spektakulære pauseopptreden.

Sjansen for Falcons-seier var 99,6 prosent. Men alt Bill Belichick trenger er 0,4.

– Jeg følte vi hadde kontroll over kampen. Jeg følte ikke vi hadde kontroll over stillingen, sier Belichick i dokumentaren Do Your Job II.

Kontroll over kampen? Den største snuoperasjonen i Super Bowl-historien var før 2015 på ti poeng. Nå skulle Patriots hente igjen 25 – og det på 18 minutter. Det skulle ikke være mulig, med mindre du heter Bill Belichick.

New England begynner å hente inn Atlanta sakte, men sikkert. Sent i kampen er plutselig forspranget kuttet ned til åtte, og nå er det Atlanta som har kniven på strupen.

SEIRET: Bill Belichick og Tom Brady sto for tidenes største Super Bowl-comeback for to år siden. Foto: Timothy A. Clary / AFP

Den offensive koordinatoren til Atlanta, Kyle Shanahan, nøler. Han kan bestemme seg for å spille konservativt, og sparke et field goal som mest sannsynlig avgjør kampen.

Nei, det er for enkelt mot en trener som Belichick, tenker han.

I stedet ber han quarterbacken Matt Ryan om å kaste, i et forsøk på å overliste treneren på motsatt sidelinje. Da skjer det fatale. Ryan takles bakover, og mister yards. På neste forsøk mister de enda flere yards på en ulovlig holding. Atlanta inviterer New England rett inn i kampen igjen.

– Det føltes som om det gikk 45 minutter mellom hver gang vi hadde ballen, så jeg tenkte «pokker heller, vi må ta det i våre egne hender». Så vi spilte aggressivt for å ikke gi ballen tilbake til Belichick og Brady. Og det fikk meg til å ta en dårlig avgjørelse, sa Shanahan på NFL-podkasten Pardon My Take i sommer.

Patriots fikk ballen først i overtime, og Tom Brady gjorde jobben. Patriots var mestere – igjen.

Belichick kom under huden på Shanahan, som han har gjort med utallige NFL-trenere.

KLAR: Medieoppmerksomheten er enorm før Bill Belichick og Patriots skal møte Los Angeles Rams i Super Bowl på søndag. Her blir han intervjuet av sin tidligere elev Willie McGinest. Foto: Kirby Lee / Reuters

«Gjør jobben din»

I 2015 var det som nevnt Pete Carroll som ble offeret. På mystisk vis bestemte Seattle Seahawks-treneren seg for at quarterback Russel Wilson skulle kaste ballen fra 1-yard-linjen, i stedet for å sikre seieren med tidenes beste «goal line»-runningback Marshawn Lynch. Wilson kastet en interception, og Patriots vant kampen.

Så Belichick har en spesiell evne til å overliste motstanderens trener, men spillere presterer også på mystisk vis alltid bedre under Bill Belichick i Patriots, enn hos andre lag.

Forklaringen kan være de tre ordene Belichick har bygget sine lag på:

Do Your Job.

– Det mangler et ord i den setningen, som er ganske viktig. Gjør jobben din bra, sier Belichick.

Så enkelt, men likevel så vanskelig. Belichick har omtrent det samme forholdet til amerikansk fotball, som Nils Arne Eggen hadde til fotball som RBK-trener. Hvis ingen av de elleve som er på banen gjør noe feil, så taper du ikke kampen.

– Ta ansvar for det du skal gjøre, så kommer det til å gå bra. Det er følelsen jeg vil at spillerne mine skal ha. Hvis du går ut og gjør jobben din, og er skråsikker på at han ved siden av deg gjør det samme, så kan man ikke feile, sier han.

Men Patriots-treneren er også ekstremt dyktig helt ned på detaljnivå.

Belichick gir blant annet konsekvent fra seg ballen hvis Patriots vinner myntkastet, for å heller få ballen først i andre halvdel. Argumentet er også slående logisk: Hvis man scorer sist i første halvdel, for å så starte med ballen etter pause, har man beste fall scoret 14 poeng uten at det andre laget har rørt ballen. Motstanderen står igjen, og skjønner ikke helt hva som traff dem.

En sånn liten detalj har vunnet flere kamper for Belichick og Patriots.

Og før søndagens kamp er kanskje taktikken å få Los Angeles Rams til å føle seg som favoritter?

– Jeg er så imponert over alt de kan gjøre. Det er lett å se hvorfor de er i Super Bowl. De har en veldig bra trener, og gjør ikke mange feil, sa Belichick på en pressekonferanse forrige uke.

STILEN: Du kommer aldri til å se Bill Belichick i lakksko og dress på sidelinjen. I beste fall er hettegenseren byttet ut med en pique. – Jeg vet ikke hvorfor folk bryr seg så mye om det. Jeg bare tar på meg det som er der, har han sagt. Foto: Justin K. Aller / AFP

Sammenlignes med Sir Alex Ferguson

Uansett hvordan det går på søndag vil Bill Belichick stå igjen som tidenes største NFL-trener. Patriots-eier Robert Kraft hadde faktisk så stor tro på Belichick at den ferske treneren fikk så godt som full kontroll over klubben fra første stund.

Rollen kan sammenlignes med den Sir Alex Ferguson hadde i Manchester United, der han styrte alt som rørte seg i klubben. 90-tallets United og 2000-tallets Patriots er kanskje de to største dynastiene idrettsverden har sett.

Vi vil trolig aldri se en større trenerlegende enn Ferguson i engelsk fotball. Viasats NFL-ekspert Jørgen Bohnhorst Hoff, som også jobber i NRK, tror ikke noen kommer til å toppe Bill Belichick i NFL heller.

– Jeg kan ikke se for meg at noen skal kunne overgå merittene hans i en tidsalder der NFL er lagt opp for å jevne ut forskjellene mellom lagene fra sesong til sesong, med lønnstak og draft. Suksessen han har hatt er nesten naturstridig, sier Hoff.

– Sånn sett er det jo nærliggende å trekke en parallell til «vår» form for fotball og Sir Alex Fergusons regjeringsperiode i Manchester United.

SKUFFET: I fjor ble det tap for Philadelphia Eagles. Nå er Patriots og Bill Belichick tilbake for revansj. Foto: Mark Humphrey / AP

Nærmer seg slutten?

En stor del av suksessen må også Tom Brady få æren for. Quarterbacken har vært i Patriots like lenge som treneren, og har vært geniets hånd på slagmarken.

KULTHELT: Belichick har blitt kjent for å si lite på pressekonferanser. I 2014 var det eneste han sa «we're on to Cincinnati». Foto: Adam Glanzman / AFP

– Uten Bill Belichick hadde det aldri vært noe Patriots-dynasti, og samtidig er det umulig å se for seg at han kunne oppnådd den suksessen uten Tom Brady. De tar nok en sesong til, men begge lever unektelig på lånt tid nå, sier Viasat-eksperten Hoff.

For Tom Brady er 41 år gammel. Bill Belichick er 66. Begge knuser søndag skalaen for høyeste alder i en Super Bowl.

Derfor spekulerer amerikanske medier i om dette kan være deres siste Super Bowl sammen – og at etterfølgeren til Belichick allerede er på plass.

Nåværende angrepstrener for Patriots, Josh McDaniels, var i fjor bare detaljer unna å bli Indianapolis Colts sin nye hovedtrener. Men han snudde i siste liten, på samme måte som Belichick droppet Jets for 20 år siden.

Derfor tror de fleste at det er nettopp han som skal ta over når Belichick henger fra seg headsettet for godt.

66-åringen vil i så fall bli stående igjen som tidenes største NFL-trener, til tross for luftfattige fotballer og lange kikkerter.

– I min bok har ikke skandalene noe å si. I en så marginal liga som NFL leter alle etter de små konkurransefordelene, og balanserer på grensen av hva regelverket tillater, og noen ganger skjer det overtramp, sier Hoff.

Mannen som kanskje kjenner Belichick best er også klar i sin sak:

– Vi har jobbet sammen, og hatt de samme målene i 19 år. Han har vært en mentor, og en fantastisk trener. Han har lært meg mer enn noen andre kunne gjort. Jeg har alltid elsket å spille for han. Han er den største treneren noensinne, sier Tom Brady.