Maradona og den store fisken

– Jeg var syk i 14 år. Nå har jeg lyst til å se solen, sier Maradona, ifølge news.com.

Diego Maradona pratet til de 200 journalistene som hadde dratt til Culiacán, vest i Mexico, for å finne ut av én ting: Hva i alle dager er det som skjer? Et par dager tidligere hadde de fått en nyhet som lignet en aprilspøk.

Diego Maradona blir ny trener for Dorados de Sinaloa.

Men kalenderen viste september 2018, og nå satt Maradona foran journalistene. De visste at dette var fyren som hadde vunnet VM i 1986, som er en av tidenes beste spillere, og som er så forgudet at han har sin egen kirke i Argentina.

Men det var vanskelig å tro. Legender som Maradona pleier å trene topplag som Barcelona og Real Madrid. Dorados slet i bunnstriden i Mexico.

I andredivisjon.

Maradona tilbake, på nest øverste nivå i Mexico. Foto: Stringer / Reuters

To måneder tidligere hadde Maradona sett ut som alt annet enn en trener. Han var i VM i Russland, hvor FIFA betalte ham 100 000 kroner for hver kamp han dro på som «ambassadør», en rolle han brukte til å bryte alle regler han så.

Han røykte en feit sigar på stadion, hvor det var røyking forbudt.

Han beskylde FIFAs dommer for å «rane» Colombia i åttedelsfinalen mot England.

Og da Argentina slo Nigeria 2–1, viste Maradona fingeren til folk på tribunen. Han krysset så armene over brystet og ga et vilt blikk som antydet at han hadde gjort mer enn å bare drikke Coca-Cola. På et tidspunkt så det ut som han kom til å ramle ned fra tribunen.

Etter kampen var Maradona så skral at han måtte bli behandlet av ambulansepersonell.

Men i september dukket han altså opp på flyplassen i Culiacán, omringet av fans og journalister, med et nytt oppdrag foran seg.

– Jeg er her for å jobbe, sa Maradona.

Ville scener fra VM i Russland. Diego Maradona virket beruset da Argentina møtte Nigeria. Foto: Lee Smith / Reuters

Baseball og kokain

VM til tross kunne man forstå hvorfor Dorados valgte Maradona. Klubben eies av Grupo Caliente, et av Mexicos største spillselskap, som vet hvilket PR-kupp det er å ha ham.

Da er det heller vanskelig å skjønne hvorfor Maradona valgte Dorados.

Han så ikke ut til å være der for pengene. Dorados sin president, José Antonio Núñez, har fortalt ESPN at Maradona ikke vil tjene mer enn trenerne i toppdivisjonen. Mexicanske El Economista hevder at Maradona vil få rundt åtte millioner kroner frem til kontrakten løper ut i mai.

Det er mye for deg og meg, men ikke for en mytisk figur som forfølges av sponsorer. De beste spillerne i verden, som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, tjener like mye på to uker.

Hva med prestisjen? Dorados ble stiftet for 15 år siden og kalles La Gran Pez – Den Store Fisken. Culiacán forbindes ikke med fotball, men kokainsmugling og Joaquín El Chapo Guzmán, sjefen for Sinaloa-kartellet. Den mest populære sporten i Culiacán er baseball.

I en by med rundt 750 000 innbyggere trekker Dorados omtrent 5 000 tilskuere per kamp.

Så Maradona har kommet for noe annet. Noe som har dratt ham gjennom småklubber, skandaler, suspensjoner og oppdrag i Midtøsten – i en av de mest kuriøse trenerkarrierene fotballverdenen har sett.

Levde som en filmstjerne

Maradona hadde egentlig ingen planer om å bli trener. Men så ble han tatt i en dopingtest.

Det var i VM i USA i 1994 at han ble sendt hjem i skam. Han kunne ikke spille på en stund, fordi FIFA hadde utestengt ham fra all fotball. Men så fikk 33-åringen et jobbtilbud fra Textil Mandiyú, en liten klubb i Argentinas toppdivisjon, med ny eier som ønsket en profilert trener.

Allerede da avskrev folk Maradona. Spillerne som blir gode trenere, er ofte de som må kompensere med taktisk kløkt fordi de ikke er så begavede – Maradona var den mest begavede av dem alle.

I tillegg levde han som en filmstjerne. Han hadde kjørt raske biler, festet vilt og brukt kokain i mer enn 10 år.

Da Maradona begynte å trene Textil Mandiyú, var lidenskapen der ennå: Han ropte og gestikulerte på sidelinjen, ofte i retning dommeren. Men kritikerne fikk rett enn så lenge. Textil Mandiyú vant én av 12 kamper under Maradona, som sa opp etter to måneder.

Samme sesong rykket laget ned.

Døden nær

Kort tid etter fikk Maradona et nytt tilbud, denne gangen fra Racing Club, en av landets største klubber. De vant to av 11 kamper før Maradona dro. I én kamp ble Maradona utvist og bøtelagt for å ha sprutet vann på en av linjedommerne.

– Jeg prøvde bare å få oppmerksomheten hans, sa Maradona, ifølge goal.com.

Da FIFAs suspensjon endelig var over, tok Maradona på seg fotballskoene igjen og spilte for Boca Juniors. Han la opp to år senere, i 1997. En av tidenes største fotballkarrierer var over. Hva skulle Maradona gjøre nå?

Han virket ikke som noen stor trener, men elsket fortsatt fotball. Dessverre gjaldt det samme for festingen. Maradona drakk. Han ble feit. I 2000 kollapset han på ferie i Uruguay. Diagnosen sa hjerteinfarkt, forårsaket av kokain.

Maradona var døden nær.

Maradona dro til Cuba for å bli frisk, med hjelp fra sin venn Fidel Castro. Men i 2004 ble han igjen fraktet til sykehus med hjerteproblemer. Igjen var han feit.

Fotballstjernen har hatt sine problemer med vekten etter at han la opp. Foto: Adalberto Roque / AFP

Han kunne ikke fortsette slik. Så i 2005 bestemte han seg for å ta en gastrisk bypass-operasjon for å redusere midjen. Det virket: En streng diett reduserte vekten. Endelig så Maradona ut til å være på rett kjøl. Faktisk ble han frisk nok til å presentere sitt eget TV-show.

På La Noche del Diez pratet han med gjester som Pelé, Zinédine Zidane, Fidel Castro, Robbie Williams og Mike Tyson. Samme år ble Maradona ansatt som visepresident i Boca, hvor han hyret inn Alfio Basile, mannen som hadde trent Argentina i VM i 1994.

Boca vant umiddelbart ligaen og Copa Sudamericana. Maradona var ikke bare frisk: Han hadde fått sin første suksess i fotball etter at han la opp.

Kanskje hadde han talent for å drive klubber likevel?

Telefon fra Hugo Chávez

Men plutselig virket spørsmålet irrelevant. Akkurat da Maradona så ut til å ha lagt helseproblemene bak seg, måtte han igjen inn på sykehus i Buenos Aires. Denne gangen hadde han drukket for mye alkohol. Det kom nye rykter om at han var død.

Igjen overlevde Maradona, men selv han begynte nå å innse at han ikke kunne lure døden hele tiden. TV-showet var ferdig. Boca var historie. Fremtiden var uklar.

Så fikk han en idé: Hvorfor ikke trene landslaget til Argentina?

Han begynte å følge laget tett. Da Basile, nå i sin andre periode som landslagssjef, ble sparket i oktober 2008, så Maradona en åpning. Jobben kombinerte alt det han elsket: Fotball, Argentina og VM, som var to år unna. Han hadde bare ett problem.

Han var på ingen måte den beste for jobben.

Men hvem brydde seg? Maradona fortalte pressen at han ønsket jobben, og startet en kampanje, med hjelp av venner og bekjente, for å overbevise Julio Grondona, presidenten i fotballforbundet. Snart fikk Grondona høre hvordan en legende som Maradona ville doble sponsorinntektene.

Ifølge Jimmy Burns, forfatteren av Maradona-biografien The Hand of God, ble Grondona også oppringt av tre presidenter – Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) og Néstor Kirchner (Argentina) – som alle hadde fått politisk støtte av Maradona. Hva de sa, er uklart.

Men én ting er sikkert: 4. november 2008 ble Maradona den nye treneren til Argentina.

Drama i Buenos Aires

Maradona-stuntet så først ut til å virke. Argentina vant umiddelbart to vennskapskamper og en kvalikkamp. Men så tapte de en VM-kvalik borte mot Bolivia.

6–1.

Nå så alt ut til å rakne. Argentina tapte tre av de neste fire kvalikkampene. Maradona byttet stadig formasjoner og spillere, til et kor av kritikk. Med to kamper igjen blinket hver eneste varsellampe i argentinsk fotball: Landslaget sto i fare for å gå glipp av VM for første gang på 40 år.

De måtte vinne hjemme mot Peru. I kraftig regn i Buenos Aires sto det 1–1 etter ordinær tid, og alle kritikerne så ut til å få rett: Maradona var en stor spiller, men som trener hadde han ikke peiling.

Men så, på en corner på overtid, bredsidet Argentina-spissen Martín Palermo inn vinnermålet som holdt Argentina i live.

Han tok av seg trøyen og sprintet ned mot cornerflagget, med lagkameratene styrtende etter. På tribunene gikk 40 000 argentinere berserk. Hele trenerstaben til Argentina hoppet ut fra benken i vill jubel. Villest av alle var Maradona, som løp det han kunne ut på banen og sklei på magen langs det våte gresset.

Argentina sikret deretter VM-plassen med 1–0 i Uruguay. Maradona hadde grunn til å feire. Men på pressekonferansen etterpå slaktet han i stedet sine kritikere med en tirade full av seksuelle referanser. Språket var så grovt at FIFA suspenderte ham i to måneder.

Maradona brydde seg lite. Mannen som ikke kunne trene, var klar for VM.

Ville jubelscener da Argentina slo Peru og berget fortsatt håp om plass i VM. Foto: Alejandro Pagni / AFP

Som å få bank av Muhammad Ali

Spenningen var stor noen måneder senere da Maradona skulle kunngjøre VM-troppen. Da tiden var inne for å røpe listen, var han én time for sen. På veien til forbundets hovedkvarter hadde han kjørt over foten til en fotograf.

– Idiot! Hvordan kan du sette foten der hvor den kan bli kjørt over? hadde Maradona sagt, skriver The Guardian.

Mange stusset på Maradonas valg. Han hadde vraket den legendariske høyrebacken Javier Zanetti, men funnet plass til Ariel Garcé, en forsvarer med fire landskamper. Så uventet var avgjørelsen at Garcé selv allerede hadde bestilt billetter til Sør-Afrika for å se VM som tilskuer.

– Jeg bryr meg ikke om hva deres syntes om meg som trener. Jeg har mine 23 spillere og jeg er forberedt på å dø sammen med dem, sa Maradona, ifølge den samme avisen.

Et tykt skjegg hadde vokst på Maradona innen han ankom Sør-Afrika. Da reporterne spurte hvorfor, sa han at han hadde blitt angrepet av sin egen hund, Bela, og fått et arr ved munnen.

Om Argentina vant VM, la Maradona til, lovet han å løpe naken gjennom Buenos Aires.

De startet bra. Argentina vant sin gruppe, og slo så Mexico 3–1 i åttedelsfinalen. Men da de først møtte et lag med talent og organisasjon, røk de rett ut. Et sylskarpt tysk lag kontret inn fire mål i en 4–0-triumf som kunne vært større. Messi gikk slukøret av banen uten å ha scoret i turneringen. På sidelinjen var Maradona nesten på gråten.

– Det var som å få en knyttneve servert av Muhammad Ali, sa Maradona.

Oppdrag i Midtøsten

Kvartfinalen var ikke et akseptabelt resultat for Argentina. Forbundet nektet å fornye kontrakten til Maradona, som følte seg bedratt.

Andre anså ham som sprø. Det var alltid et sirkus rundt ham. Taktisk sett hadde han gjort mye rart i VM, som å bruke to stoppere på backplassene. Det var også problematisk at han alltid sa rett ut hva han mente. Kanskje var det derfor ingen av storklubbene tok sjansen på ham i etterkant.

Trenerne som sparkes fra Argentinas landslag, pleier tross alt å gå rett tilbake til toppjobber, enten i hjemlandet eller i Europa.

Ett år senere tok Maradona over Al Wasl, i De forente arabiske emirater.

Diego Maradona presenteres som ny trener for Al Wasl i De forente arabiske emirater. Foto: Karim Sahib / AFP

Heller ikke der ble han noen suksess. Al Wasl havnet på åttendeplass under Maradona, som ble sparket. Om det virket som en bisarr arbeidsplass for en av fotballens største profiler, sjokkerte han enda mer da han vendte tilbake til treneryrket i fjor. Maradona sa ja til å ta over Fujairah.

Igjen var det i De forente arabiske emirater. Denne gangen i andredivisjon.

Målet var direkte opprykk. Maradona klarte kun playoffen, og sa opp, før Fujairah vant playoffen og rykket opp uten ham. Man skulle tro at han hadde fått nok nå. At en så berømt skikkelse skulle arbeide foran et par tusen tilskuere i Midtøsten, var en ydmykelse. At han ikke lyktes, var enda verre.

Maradona sank så enda lavere med sin oppførsel i VM i Russland. Etter VM så han igjen ut til å spinne en globus og bestemme seg for å dra til det landet pekefingeren hans stoppet på. I juli ble han ansatt som styreformann for Dinamo Brest – i Hviterussland – og ble attpåtil presentert foran fansen i en gigantisk jeep.

– Jeg trenger et viktig prosjekt for å vise at jeg aldri sluttet å arbeide, sa Maradona, ifølge The Guardian.

Maradona ble presentert for fansen på denne måten da han ble ansatt som styreformann i Dinamo Brest. Foto: Vasily Fedosenko / Reuters

Men kun én måned senere ble han filmet på toppen av en bil, hvor han sang med fansen. Han virket full – i beste fall. Han var 57 år nå.

Var det ikke på tide at Maradona endelig kom til hektene?

Den store fisken

Kanskje tenkte Maradona noe lignende selv. Da han ankom flyplassen i Culiacán, så han ut som en slags fallen superhelt som for alvor hadde vendt tilbake. Han hadde på seg en hvit caps, oransje solbriller og et gult Dorados-skjerf. Overalt var presse og fotografer.

Senere på et hotell i byen hvor han ble presentert, pratet han åpent om sin fortid: Om kokainen, festingen og livsstilen. Folk lo av at han hadde bosatt seg i en by kjent for kokainsmugling, men Maradona var seriøs.

– Jeg har lyst til å gi Dorados det jeg mistet da jeg var syk, sa han, ifølge news.com.

Maradona ankom sin nye klubb iført hvit caps, oransje solbriller og et gult Dorados-skjerf. Foto: Henry Romero / Reuters

Han hadde mistet mye: Helse, energi, struktur, mening. Han er fortsatt ingen lettvekter. Knærne er skrale. Men nå var han lei.

– Jeg har lyst til å se solen. Jeg har lyst til å gå til sengs når det er natt, noe jeg aldri pleide å gjøre. Jeg visste ikke en gang hva en pute var, sa Maradona.

Maradona har ikke helt klart å holde seg unna rampelyset i Mexico: Denne uken var han ute med skarp og unødvendig kritikk av Messi, som skapte kontroverser.

Men Maradona har oppført seg bra. I bildene fra Dorados poserer han med fans og unge. Han skriver autografer.

Han smiler.

Smilet er tilbake hos fotballegenden etter mye motgang. Foto: Rashide Frias / AFP

Og han lykkes. «Den store fisken» har vunnet tre av fire ligakamper under Maradona, som har feiret målene som om det var han som hadde scoret dem.

Én av triumfene ble sikret på overtid med én mann mindre. I etterkant kom det ut en video fra Dorados-garderoben, hvor Maradona danset med spillerne.

– Han er lykkelig, han jobber. Han er full av håp, sier Luis Islas, Maradonas personlige assistent til ESPN.

Etter alt å dømme kan Maradona endelig se solen. I hvert fall enn så lenge.