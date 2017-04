Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjempen som aldri gir seg ÅRÅSEN (NRK): Frode Kippe (39) er eliteseriens eldstemann, og en av de sterkeste i duellspillet. Nå er LSK-kapteinen klar for sin 18. sesong på Åråsen.

Det er noe som skjer når dommeren blåser. Da får jeg et veldig temperament, og skal vinne hver eneste duell mot spilleren jeg møter. Da legger jeg alt til side. Frode Kippe

Lillestrøm-kaptein Frode Kippe legger ingenting mellom når dommeren blåser. Det har flere motspillere fått erfare gjennom stopperkjempens lange karriere.

KARATE-KIPPE: I 2016 havnet hardhausen i søkelyset etter denne stemplingen på Daniel Fredheim Holm. Du trenger javascript for å se video. KARATE-KIPPE: I 2016 havnet hardhausen i søkelyset etter denne stemplingen på Daniel Fredheim Holm.

Han har blitt 39 år siden serien ble avsluttet i høst, og bestemte seg før jul for å ta en ny sesong på øverste nivå i norsk fotball. At det ble Lillestrøm var det aldri noen tvil om.

– Jeg har et stort hjerte for Lillestrøm. Jeg kan ikke se for meg et liv uten klubben. Vi får se om dette blir siste sesongen på fotballbanen, men enn så lenge er jeg kjempemotivert og føler at jeg bidrar, sier Kippe.

Frode Kippe Ekspandér faktaboks Fotballspiller for Lillestrøm SK Født 17. januar 1978 Debuterte for Lillestrøm 27. juli 1997 Starter nå sin 18. sesong i Lillestrøm Har spilt 375 eliteseriekamper for LSK, flest i klubbens historie Har åtte a-landskamper for Norge

– Det svartner for meg

Han er ikke den som roper høyest, mest, løper fortest eller hopper høyest. Men det er noe med personen Frode Kippe som kaster glans over Lillestrøm-treningen et par dager før serieåpningen mot Sandefjord.

Før spillsekvensen er det omtrent som en bryter som skrus på, og plutselig ser det ut som 39-åringen spiller VM-finale. Når trener Arne Erlandsen blåser av treningen er smilet på plass igjen.

Da skrus bryteren av.

– Jeg hater å tape. Jeg hater å tape dueller. Det er sånn at det nesten svartner for meg når ting går imot. Da føler jeg en hevnlyst og blir litt gal i hodet. Det er godt å bruke fotballen for å få utløp for frustrasjonen, forteller Kippe.

– Da blir det kanskje tungt den dagen du gir deg?

– Folk er bekymra for hva jeg skal gjøre da. Jeg håper å finne en jobb der jeg kan få ut litt av følelsene, svarer Kippe og humrer.

– Frode er en mann som går først i krigen. Det er sånne spillere vi elsker i Lillestrøm, sier sportsdirektør og tidligere stoppermakker Torgeir Bjarmann.

SPORTSDIREKTØR I LSK: Torgeir Bjarmann Foto: NRK

Nesten-mareritt i debuten

I juli er det 20 år siden Frode Kippe debuterte for Lillestrøm Sportsklubb. På Åråsen entret han banen i 2. omgang og tok plass på venstreback mot Stabæk.

Datoen var 23. juli 1997.

– Jeg husker debuten på Åråsen. Jeg husker det første touchet var helt fryktelig og jeg mistet ballen. De kom alene med keeper, men heldigvis ble det ikke mål. Så det var nesten en marerittstart, forteller Kippe.

MARERITTET: Frode Kippe forteller om den uheldige debuten på Åråsen. Du trenger javascript for å se video. MARERITTET: Frode Kippe forteller om den uheldige debuten på Åråsen.

Fire av spillerne i den nåværende Lillestrøm-stallen var ikke født da Kippe debuterte.

– Noen av dem er født i 2000. Da var det tre år siden jeg debuterte, så jeg merker jo at jeg er gammel, sier han og ler.

Folk var engasjerte, dedikert og ofret livet i hver duell på hver eneste trening. Frode Kippe

«Han er nok ikke raskere enn før»

Men medaljen har alltid en bakside. Det er ikke utelukkende positivt å være 39 år når du spiller midtstopper.

TRENER: Arne Erlandsen. Foto: NRK

– Han er nok ikke raskere enn før, men forhåpentligvis går det raskere i toppen, sier trener Arne Erlandsen.

– Ting tar lengre tid nå enn før, og jeg har nok ikke den samme hurtigheten. Men jeg tror jeg tenker kjappere og er raskere i «hue», så jeg tar inn litt på den fronten.

I vinter har han trøblet med skader, og han har ikke hatt en maksimal oppkjøring. Det står i kontrast til Kippes karriere; 39-åringen har styrt unna de verste skadene.

BØY OG TØY: Frode Kippe tøyer ut etter trening på Lillestrøm. Foto: NRK

– Du har eksempler på folk som sliter etter karrieren, og foreløpig er det ikke noe risiko for at jeg blir invalid. Jeg har tatt noen bilder av knærne, og de sier at det ikke ser bra ut. Men det kjennes OK, og da håper jeg det fortsetter sånn, sier hardhausen.

Også hodet har sluppet unna, selv om han har vært i uendelige hodedueller med kraftspisser av alle slag.

– Det har vært en del hodedueller opp gjennom årene. Jeg håper det ikke gir varige men, men foreløpig kjennes det greit. Jeg har sluppet unna de verste hjernerystelsene, og har ikke merker noe til at noe ikke virker.

Erlandsen – igjen

Treneren i år er den samme nå som for 20 år siden. Mannen som byttet inn Frode Kippe i juli 1997 var Arne Erlandsen. Den samme mannen leder Lillestrøm denne sesongen.

Å bli fotballproff 20 år senere krever noe helt annet, men Kippe savner noe hos flere av de unge talentene som vokser opp i Norge i dag.

TO KJEMPER: Tor Hogne Aarøy og Frode Kippe i tumulter. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Jeg savner litt mentaliteten, tøffheten og ærgjerrigheten. Flere unge spillere må jobbe med dét, og det prøver vi å gjøre i Lillestrøm. Her skal du ikke tape en eneste trening, og det settes krav fra første dag, mener Kippe.

– Gjelder det alle unge spillere?

– Det kan jeg ikke si, men det var høyere temperatur før. Folk var engasjerte, dedikert og ofret livet i hver duell på hver eneste trening. Det er en del som har litt å gå på der. Mentaliteten. Vinnervilje. Trøkket i spillet, sier Kippe.

Ingen kan beskylde Kippe for manglende vinnervilje.

– Jeg er veldig fokusert i kampene, og styrken min er i duellspillet. Jeg går «all in» i duellene.

Men det kan også bli for mye av det gode ...

– Det går stort sett bra, men det har gått over grensen noen ganger. I 2007 ble det tre røde og seks gule på en sesong. Da ble det hett i toppen, men det var kanskje min beste sesong, sier Kippe.

I fjor nøyde han seg «bare» med to røde og fem gule.

RÅTASS: Frode Kippe får et av tre(!) røde kort i 2007. Her fra kampen mot Stabæk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Fire år til?

Han rager nesten to meter over bakken, og er eldst av samtlige spillere i eliteserien. Kun Péter Kovács er i nærheten, men han er en måned yngre.

Eliteseriens eldste Ekspandér faktaboks Frode Kippe, Lillestrøm (39) Peter Kovacs, Sandefjord (39) Conny Månsson, Kristiansund (37) Espen Bugge Pettersen, Strømsgodset (36) Ardian Gashi, Odd (35) Azar Karadas, Brann (35) Morten Gamst Pedersen, Tromsø (35) Olivier Occéan, Odd (35)

Alderen merkes, selv om Kippe har unngått de verste skadene gjennom karrieren.

I vinter har han slitt litt med skader, men inn mot sesongstarten har han trent for fullt for å komme inn på laget til Arne Erlandsen som møter Sandefjord søndag. Han står med 375 eliteseriekamper for Lillestrøm, og kan bikke 400 kamper i 2017. Det kan bli mange flere, men det går nok mot slutten.

Hopperen Noriaki Kasai er 44 år, mens Ole Einar Bjørndalen fyller 44 før han går OL neste år.

– Jeg har ikke tenkt så mye på akkurat det. Det er imponerende det Bjørndalen gjør, men fotball er en annen idrett med tempovekslinger, mye start-stopp og mye større påkjenning på musklene, sier Kippe.

– Nå tror jeg vi skal ta ett år av gangen. I de idrettene er det ingen som sparker deg hele tiden og forsøker å ødelegge deg fysisk. Når du er 39 år i fotball går det mot en ende. Alt er mulig, men i utgangspunktet er dette siste sesongen, sier Bjarmann.

VETERANER: Noriaki Kasai er 44 år, mens Ole Einar Bjørndalen er 43. Foto: AP/NTB scanpix

– Et helsike å møte

Kjempen fra Kolbotn er kanskje ikke den raskeste midtstopperen i ligaen, men er likevel en fryktet motspiller blant motstanderlagene. Flere av spillerne mener Kippe er den verste motspilleren i hele eliteserien.

Det er et helsike å møte Kippe. Han er fysisk tøff spiller, og det et smeller litt. Det blir noen blåmerker, men det hører med. Azar Karadas, Brann

– Hvis du får oppgaven om å markere Frode Kippe skal du stå hardt i det. Der er det mye muskler, sier Sarpsborg 08-kaptein Ole Christoffer Heieren Hansen.

– Det er alltid kjedelig å markere Kippe. Da får du en albue i hodet, han er litt klønete. Mend et er imponerende at han holder seg i såpass vigør, sier Morten Skjønsberg i Stabæk.

– Hvordan er det å være en fryktet mann?

– Det er nok mest et image, jeg føler meg ikke så veldig fryktet, svarer Frode Kippe.