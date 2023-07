Se for deg en fotballkamp langt inn i fremtiden. Det er syv mot syv og omganger på 20 minutter. Avspark er som i vannpolo: Ballen legges på midten og spillerne starter ved egne mål, før det gjelder å nå den først.

Hvert lag har et hemmelig våpen, fra gratis straffespark til en periode hvor mål teller dobbelt. Gule kort sender spillere ut i to minutter, røde kort i fem minutter. Plutselig kan et lag få en ukjent spiller – kalt «Enigma» – som har på seg maske.

Spillerne varierer fra lokale profiler til levende legender. Blant lagsjefene finner vi tidligere stjerner som Sergio Agüero og Iker Casillas samt internett-kjendisen Ibai Llanos.

Dette skjer nå. Velkommen til Kings League.

Om du vil tro Gerard Piqué, er dette fotballens fremtid.

Den spanske youtuberen kjent som, JuanLuDBZ, gir pause-instruksjoner til laget han trener, Rayo de Barcelona JuanLu. Foto: PAU BARRENA / AFP Den spanske youtuberen kjent som, JuanLuDBZ, gir pause-instruksjoner til laget han trener, Rayo de Barcelona JuanLu. Foto: PAU BARRENA / AFP

Piqué vant alt for Barcelona og Spania før han la skoene på hylla i fjor. Han mener at sporten som gjorde ham berømt, er blitt for kjedelig. Det vil si, for kjedelig for «Generasjon Z»: De som er cirka 10 til 25 år. Disse seerne er vant med YouTube, TikTok og Twitch, hvor hjernen stimuleres av korte klipp og høy interaktivitet. I et intervju med The New York Times i april sa Piqué at vanlige kamper har for mye venting – skader, dødballer, bytter – og at de er for lange.

Så han skapte Kings League.

– Han har i praksis laget en kortversjon av vanlig fotball. Den er 100 prosent rettet mot «Generasjon Z», sier Gavin Hamilton til NRK.

Hamilton er redaktør for nettsiden Sport Business og har fulgt Kings League, som startet opp i januar. Den har blitt stadig mer populær. Finalen i mars ble sett av mer enn 2 millioner på det meste. Før det hadde kampene vært innendørs, men finalen ble spilt på Barcelonas hjemmebane, Camp Nou, foran 92.000 tilskuere. Og de betalte for å være der.

Ikke alle liker Kings League. Presidenten i La Liga, Javier Tebas, har kalt den et «sirkus». Men Piqué mener at verdens mest populære sport trenger drastiske endringer.

– Det er mye innhold der ute, ikke bare sport. Du har noen få timer fri hver dag, og du vil bruke dem til å få så mye informasjon som mulig. Du må skape produkter som er korte og spennende. Nitti minutter virker lenge. La oss finne regler som er mer underholdende, sa Piqué i fjor.

Så la han til:

– Jeg føler at fotball som produkt er utdatert.

Hva skjer om han har rett?

Disneyland

Før Generasjon Z fantes det en populær modell for å tjene penger på fotball. Og det var Disney.

I 2000 begynte Real Madrid å følge den samme kommersielle planen som Løvenes Konge, ifølge journalisten Diego Torres. De så at Disney ikke bare ga ut et produkt én gang, men flere ganger: på kino, om bord på fly, på DVD, og så via ting som klær, leker og møbler. Og til slutt en musikal.

Hva var Real Madrids egen Løvenes Konge? Fotballaget. Først kunne de selge det via billetter til kampene, så via TV-inntekter, så via klubbens egne kanaler, så via produkter i butikker, og så via sponsorer.

Men som Disney trengte de populære karakterer. Så de kjøpte verdens beste spillere: Luís Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo og David Beckham. Hver av dem dro med seg millioner av fans. Real Madrid ble et eget univers stappet med underholdning.

Real Madrids gamle stjerner feirer scoring mot Atletic de Bilbao i 2003. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP Real Madrids gamle stjerner feirer scoring mot Atletic de Bilbao i 2003. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

– Disney er en innholdsprodusent. Det er vi også, sa den daglige lederen José Ángel Sánchez.

Innen sesongen 2004–05 tjente Real Madrid mest i verden. De toppet listen 11 år.

Så flere kopierte dem. Manchester United har beskrevet seg som en «voksen versjon av Disneyland» og har hentet et drøss av populære karakterer. Richard Arnold, som nå er daglig leder, har kalt klubben «verdens største TV-show».

Da Real Madrid falt ned fra toppen av inntektslisten i 2015-16, ble de erstattet av United.

Også Manchester City bruker Disney som modell. Nå tjener de mest i verden. Professoren Simon Chadwick, en av de fremste autoritetene på fotball, politikk og underholdning, har snakket om en «Disneyfisering» av fotballen. Sesonger er som filmer. Spillere er som karakterer. Alt er underholdning. Og kronene ruller inn.

Men nå har Disneyfiseringen fått en rival.

– Noen mener at i stedet for Disneyfisering, har vi nå «Netflixifisering», sier Chadwick til NRK.

Og drivkraften bak det er et show om Formel 1.

Max Verstappen har vært suveren for Red Bull i år. Foto: RUDY CAREZZEVOLI / AFP Max Verstappen har vært suveren for Red Bull i år. Foto: RUDY CAREZZEVOLI / AFP

Velkommen til Wrexham

«Drive to Survive» begynte på Netflix i 2019. Serien blander klipp fra løpene med intervjuer av sjåfører og lagsjefer. Målet er å gjøre seerne kjent med karakterene, samt å presentere sporten via et show som fenger.

Og som det fenger. Drive to Survive har drevet enorme mengder fans til sporten, spesielt i USA. Siden har det kommet ut lignende serier på Netflix om tennis og golf. I fotball har dokumentarer blitt laget om Sunderland, Juventus, City, Arsenal, Tottenham og flere. Fordelen med sport som underholdning, sier Chadwick, er at det er et ferdig produkt. Man trenger ikke manus og regissører og produksjon. Og sport har flere hundre millioner følgere.

– Du vet at det fungerer, fordi det har fungert i 90 år, sier Chadwick.

Han legger til:

– Så du har klubber som ønsker penger, du har digitale selskap som ønsker innhold, og du har fans med enorm appetitt på fotball.

Populariteten øker også verdien av sponsoravtalene og TV-rettighetene.

Med andre ord: Alle vinner.

Det mest ekstreme eksempelet er Wrexham, en klubb fra en liten by i Wales som før i år spilte på nivå fem i England. I 2021 ble den kjøpt av Ryan Reynolds og Rob McElhenney, to skuespillere og Hollywood-kjendiser. De har laget en TV-serie om hvordan de prøver å forvandle laget.

«Velkommen til Wrexham» er en underdog-fortelling. Den har tatt helt av. Da Wrexham rykket opp i april, etter flere dramatiske kamper, fikk de en finale som var Hollywood verdig.

Wrexhams eier Ryan Renolds poserer for kamera med fans, før lagets kamp mot Boreham Wood. Foto: ED SYKES / Reuters Wrexhams eier Ryan Renolds poserer for kamera med fans, før lagets kamp mot Boreham Wood. Foto: ED SYKES / Reuters

Chadwick sier at Reynolds visste hva han drev med.

– Han gjorde det ikke fordi han elsker fotball, men fordi han er i underholdningsbransjen. Der forteller de historier for at folk skal føle seg bra. Og det er Wrexham.

Wrexham og Drive to Survive har noe til felles. I én episode av sistnevnte prater Guenther Steiner, sjefen til laget Haas, om hvorfor så mange ser på serien.

– Du vil se action. Du vil se drama. Du vil se en underdog som gjør det bra. En fortelling. Hvert løp har en fortelling, og den bør ikke være at Mercedes eller Ferrari vinner hele tiden, fordi da blir den gammel veldig fort.

For Wrexhams eiere spilte virkeligheten på lag. Men hva skjer når fortellingen blir kjedelig?

– Kunstig spenning

Da blir gjerne reglene endret. Og ikke alltid til sportens beste.

De siste årene har Formel 1 innført en maksgrense for lagenes budsjetter, slik at det skal bli jevnere. Bilene har blitt endret slik at de kan kjøre nærmere hverandre. De har en vinge som kan åpnes for å gjør det lettere å kjøre forbi. Alt dette har økt underholdningsverdien.

Men under løpene har mye rart skjedd. I siste løp i 2021 gjorde en kontroversiell tolkning av reglene at Max Verstappen tok igjen Lewis Hamilton i siste runde og vant mesterskapet. Underdogen slo favoritten. Som underholdning var det gull.

Men flere mente at Hamilton ble snytt for tittelen. Michael Masi, som tok avgjørelsen, ble fort fjernet fra sin stilling. Denne sesongen har noen kritisert ledelsen for å ta avgjørelser som bare skaper drama. Den profilerte kommentatoren til The Times, Martin Samuel, var spesielt kritisk til ledelsen etter et kaotisk løp i Australia i april.

– Mistanken er at alt ble gjort for å skape god TV, skrev Samuel.

Verdensmester Max Verstappen. Foto: MARK THOMPSON / AFP Verdensmester Max Verstappen. Foto: MARK THOMPSON / AFP

Verstappen har sagt at serien er «overdramatisert» og nektet å gi intervjuer til Netflix i 2021. Han har også vært kritisk til de nye sprintløpene som gir poeng i sammendraget.

– Vrak hele greia, sa han i april.

– Jeg tror det er viktig å gå tilbake til slik vi hadde det, og sørge for at alle lagene kan kjempe for seier, i stedet for å prøve å innføre denne kunstige spenningen.

For mange har Formel 1 prøvd for hardt å skape underholdning.

Vil det samme skje i fotball?

– Barn vil ikke bry seg

Gavin Hamilton minner om at fotballen allerede har endret regler for å øke populariteten. På 80-tallet ble det gitt tre poeng for seier i stedet for to, slik at lag skulle angripe mer. I 1992 ble det forbudt for keepere å ta tilbakespill med hendene. De nyeste reglene prøver å kutte ned på drøying, blant annet ved å legge til mer tid og få innbyttere til å gå av banen kjappere.

Men Piqué har tatt endringene mye lengre. Og han er ikke den eneste som ber om revolusjon. Aurelio De Laurentiis, president i Napoli og eier av filmselskapet Filmauro, vil ha omganger på en halvtime og pause på maks tre minutter.

– Om åtte år vil ikke barn bry seg om fotball, advarte han i 2018.

Andrea Agnelli, som før var president i Juventus, har pratet om studier som hevder at Generasjon Z er i ferd med å miste interessen for fotball. Florentino Pérez, president i Real Madrid, har sagt det samme. Samtidig er fotballen mer populær enn noen gang.

Napoli-presidenten Aurelio De Laurentiis (i midten) holdt en tale da Napoli i år feiret sitt første seriegull siden 1990. Foto: CIRO DE LUCA / Reuters Napoli-presidenten Aurelio De Laurentiis (i midten) holdt en tale da Napoli i år feiret sitt første seriegull siden 1990. Foto: CIRO DE LUCA / Reuters

Så er disse studiene egentlig riktige?

– Det er bare ikke sant, sier Gavin Hamilton.

– Det finnes bevis som støtter det. Vi ser mer og mer at unge folk elsker fotball like mye som alle andre. Det er bare at de liker det i ulike formater og på andre steder og i mindre porsjoner enn eldre generasjoner.

Hamilton sier han har hatt mange samtaler med folk som jobber i ligaene, klubbene, og for digitale selskap som lager innhold for YouTube og TikTok. De sier at unge ikke ser kamper direkte over 90 minutter, men at de elsker kortere klipp eller lange strømminger.

– Vi snakker seks-syv timer her. Men de er interaktive. De er drevet av et samfunn på nettet. Kampene er integrert med en live chat. Det er konstant aktivitet, og det er dette ungdommen er blitt vant med, sier Hamilton.

Han legger til:

– Stadig flere ting konkurrerer mot sport som underholdning, for eksempel videospill og sosiale medier. Jeg har pratet med en fyr som heter Lewis Wiltshire, fra et byrå som heter Seven League, og han sa til meg at ungdommen lever på telefonene sine, og sport er ikke den eneste tingen på telefonen din.

Bak kulissene til Gerard Piqués Kings League Foto: PAU BARRENA / AFP Bak kulissene til Gerard Piqués Kings League Foto: PAU BARRENA / AFP

Så fremtiden er ikke nødvendigvis Kings League?

– Jeg tror ikke vi kommer til å se noe slikt skje med Premier League, fordi det allerede er så populært. Men vi ser utvilsomt entreprenører og tidligere spillere som oppfatter hva ungdom liker, og som justerer noe alle elsker – fotball – til ungdommens vaner. Og det har fungert umiddelbart.

Om Hamilton har rett, vil fotballen i stor grad forbli den samme. Den vil bare nytes på en annen måte. Men da er det enda viktigere at selve kampene byr på spenning.

Så hva skjer om de samme lagene vinner hele tiden?

Problemet som kan bli verre

I toppfotballen skjer dette mer og mer. De største lagene har brukt strategien til Disney for å bli søkkrike, noe som hjelper dem til å vinne sine ligaer hvert år.

– I Tyskland har Bayern München tatt 11 ligatitler på rad

– I Frankrike har PSG vunnet ni på 11 år

– I England har City fem på seks år

– I Spania har Barça og Real Madrid vunnet åtte av de siste ni

– Dette har vært et av problemene de siste 40 årene, og det ser ut til at det kan bli verre, sier Miguel Delaney.

Han er fotballkommentator i den britiske avisen The Independent og har lenge vært kritisk til hvordan de store klubbene stadig tar en større del av kaka.

– Alt handler om kapital, som har reduserte antallet mulige vinnerlag, men som nå ser ut til å handle mer og mer om «innhold». Det styrker trenden om at hver avgjørelse er basert på hva som vil øke inntektene, i motsetning til hva som er best for selve sporten.

Tidligere PSG-spiller Angel Di Maria feirer med fansen. Foto: - / AFP Tidligere PSG-spiller Angel Di Maria feirer med fansen. Foto: - / AFP

Disse storlagene er i en egen liga. I april 2021 ville mange av dem formalisere det. Da prøvde 12 av Europas største klubber å skape «Superligaen», hvor de beste spilte mot hverandre hele tiden. Det fantes ikke nedrykk. Man var sikret store kamper. I stedet for kjedelige nasjonale ligaer ville underholdningsverden skyte i været. Det samme ville TV-inntektene.

Arkitektene bak idéen, Agnelli og Pérez, presenterte det som en løsning på at fotballen var blitt kjedelig.

– Det er logikk i argumentet, men det er på grunn av en verden som de har skapt, sier Delaney.

Altså: Problemet var at de store lagene var blitt for rike. Nå ville de store lagene løse dette ved å skape en turnering som ville gjøre dem enda rikere.

Andrea Agnelli var en av Superligaens fremste forkjempere. Han fikk dette veggmaleriet av seg i Roma. Foto: Andrew Medichini / AP Andrea Agnelli var en av Superligaens fremste forkjempere. Han fikk dette veggmaleriet av seg i Roma. Foto: Andrew Medichini / AP

To typer fotball

Superligaen kollapset etter to dager grunnet protester fra fans og presse. Men alle NRK har snakket med til denne artikkelen, sier at konseptet forblir den største trusselen mot fotballen som den er nå. Chadwick spår at de rikeste lagene vil bli enda rikere, i den grad at vi vil se et monopol som i filmbransjen, hvor et par studioer produserer alt.

Også Hamilton kan se for seg at eierne og investorene bak disse lagene vil ha mer, og at de vil ha så sikker inntekt som mulig. Ser han noen farer med dette?

– Om vi snakker om integritet, om opprykk og nedrykk, og at ting avgjøres etter prestasjoner, så synes jeg det er rimelig å si ja.

Den foreslåtte Superligaen førte til enorme protester fra fotballsupportere. Her viser Chelsea-supporterne sin misnøye. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters Den foreslåtte Superligaen førte til enorme protester fra fotballsupportere. Her viser Chelsea-supporterne sin misnøye. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

I så fall er ikke fremtiden Kings League. Det er heller en verden hvor de største lagene lever i en egen galakse, hvor de møtes hele tiden, og hvor kampene selges til de yngre på en interaktiv måte. Generasjon Z er fornøyd. Underholdningen er stor. Og eierne får alle pengene.

Delaney ser for seg at fotballen deles i to, med en lokal del hvor alt er som før, og en superelite som spiller under nye formater.

– Det finnes et argument for at dette allerede skjer, sier han.

– Vi har bare ikke merket det ennå.