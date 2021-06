Jakten på fotballens Peter Pan

I 2016 ga Cristiano Ronaldo et intervju til det spanske TV-showet El Chiringuito hvor han ble spurt av verten, Josep Pedrerol, om han kom til å legge opp i Real Madrid.

Spørsmålet var det alle lurte på, for Ronaldo er en legende i den spanske storklubben.

Men portugiseren, som da var 31 år, snakket heller om når han skulle legge opp.

– La oss vente til jeg blir 41 eller noe sånt, sa Ronaldo.

– Hahahahaha, sa Pedrerol.

– Ler du? spurte Ronaldo.

Det var fristende å le. Mange fotballspillere legger opp før de er 35. De få som holder på til de er 40, er gjerne keepere eller forsvarere, fordi de er mindre avhengig av fart. Som eksplosiv spiss er Ronaldo typen som hemmes mest av å bli eldre.

Men fem år senere er han her fortsatt. I EM er han Portugals kaptein og superstjerne.

Nylig ble han toppscorer i italiensk Serie A med 29 mål. Han er 36 år.

Ronaldo har spøkt om at idolet hans er Peter Pan, gutten fra J. M. Barries noveller som aldri blir gammel. Og det bor nok en Peter Pan i Ronaldo.

Men hvorfor? Hva er det som holder den indre Peter Pan i live? Hva er det som fortsatt gjør Ronaldo så sulten og ung?

Det finnes en rekke teorier. Dette er jakten på den riktige.

Kapittel 1: Gartneren fra Funchal

Vulkanske øyer er ikke ment å produsere legendariske fotballspillere.

Langt ute i det østlige Atlanterhavet ligger Madeira, en øy med omtrent like mange innbyggere som Bergen. Den tilhører Portugal, men ligger nærmere Afrika.

Her, i hovedstaden Funchal, ble Ronaldo født 5. februar 1985.

Ikke at det var planen. Moren, Dolores Aveiro, hadde egentlig ikke råd til et nytt barn. De få kronene familien hadde, brukte faren i baren.

Det er han, José Dinis Aveiro, som er kjernen i teorien om Ronaldo.

I 1974 ble José Dinis sendt til krigen i Angola, som sloss for selvstendighet fra Portugals diktatur. Da han kom tilbake, var han en skygge av seg selv.

Han hadde jobbet som fiskehandler, steinsliper og gartner. Nå fant han ikke arbeid.

Noen sier at han ble ødelagt av krigen, andre sier det var arbeidsledigheten. Uansett begynte Dinis å drikke. Noen tror det motiverte Ronaldo til å utrette så mye som mulig, eller å vise faren hva han kunne oppnå.

Da ESPN besøkte Madeira i 2016, traff de Alberto Martins, en venn av Dinis. Ifølge ham sa Dinis alltid at sønnen hans kom til å bli verdens beste fotballspiller.

– Vi kalte ham et fjols. Men han trodde alltid på det, sa Martins til ESPN.

I dag har Ronaldo et museum på Madeira og en statue på flyplassen.

Dinis så ingen av delene, for han døde da han var 52. Ronaldo var 20.

ENORM: Denne statuen står utenfor museet i hjembyen Funchal. Foto: GREGORIO CUNHA / Afp

Men faren så Ronaldo bli stjerne i Manchester United, og likevel har ikke sønnen blitt mett på suksess.

Det må være noe mer som driver Ronaldo.

Kapittel 2: Lunsj hos Cristiano

Da Ronaldo landet i Manchester i 2003, var han 18 år. Før det hadde han flyttet fra Madeira til Lisboa for å spille for Sporting, hvor han hadde blitt mobbet for sin dialekt.

Nå hadde han kommet til Manchester for å bli verdens beste spiller.

Ronaldo var allerede spesiell, men ikke så spesiell. Tom Kundert, som driver det populære nettstedet PortuGOAL, mener han har sett mer enn 100 spillere det siste tiåret som har vært minst like talentfulle.

Det som gjør Ronaldo annerledes, sier Kundert, er fokuset og ambisjonene.

– Han vier hele livet sitt til å bli så god som mulig, sier Kundert.

I hver treningsøkt i United skulle han alltid vinne alt.

GOD STEMNING: Wayne Rooney (t.v.) fleiper med Cristiano Ronaldo under en kald treningsøkt i november i 2006. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Uniteds kaptein Roy Keane har senere fortalt at Ronaldo umiddelbart ble spilleren som jobbet hardest på laget. Ronaldo hadde en egen kokk hjemme for å sørge for at han spiste riktig. Han kjøpte hus med spesialbygget svømmebasseng.

Da treningene var over, festet han vekter rundt anklene og øvde på finter. Så dro han til treningsstudioet for å bygge opp beina. Så dro han hjem og spiste, svømte og sov.

Neste morgen var han tilbake i treningsstudioet.

Lagkamerater har fortalt om kvelder hvor de lander på flyplassen klokken fire på natta etter en bortekamp i mesterligaen.

Alle drar hjem utenom Ronaldo, som hopper i isbadet for å kjøle ned musklene. Alt for litt ekstra energi.

I Manchester ble venstrebacken Patrice Evra invitert hjem til Ronaldo for å spise lunsj. Evra var trøtt og sulten, så han håpte at noe saftig kjøtt sto på bordet.

Ronaldo serverte kylling, salat og vann.

Da Ronaldo hadde spist, spratt han opp og spurte Evra om han ville spille to-touch, hvor man holder ballen i lufta så lenge som mulig.

– Please, kan vi ikke spise ferdig først? spurte Evra.

– Nei, la oss spille! sa Ronaldo.

Så tok Ronaldo en økt i svømmebassenget. Så var det inn i badstuen. Evra var utslitt.

– Om Ronaldo inviterer deg til lunsj, si nei! sa Evra.

– Fyren er en maskin. Han stopper aldri å trene.

HERJET: Her er Patrice Evra og Cristiano Ronaldo fra tiden som lagkamerater i Manchester United. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Ronaldo har levd slik i 20 år. Forbes skriver at han spiser seks måltider per dag, med maks fire timer mellom hvert, for at kroppen skal fordøye maten effektivt. Han tar proteinshaker og vitaminer. Favorittmåltidet er saltet torsk, poteter, svarte olivener, løk og stekt egg.

I 2008 vant Ronaldo Gullballen som verdens beste spiller. Men spillere som vinner den en gang, kan bli glemt.

Ronaldo ville ha mer. Han ville bli husket for alltid.

Kapittel 3: Usain Bolt i NBA

I 2009 smadret Real Madrid verdensrekorden ved å hente Ronaldo for 80 millioner pund. Det neste tiåret gikk han fra å være en av verdens beste til en av tidenes beste.

Han vant fire mesterligaer og ble Real Madrids toppscorer med 451 mål på 438 kamper. Men det var hans duell med Lionel Messi som dominerte. Hvert år kjempet de to om Gullballen, og spesielt Ronaldo virket besatt av å vinne den.

Det er den prisen som preger debatten om hvem som er tidenes spiller.

NUMMER TO: Her holder Cristiano Ronaldo Gullballen for andre gang i 2014. Foto: ARND WIEGMANN / Reuters

Det var den som motiverte Ronaldos indre Peter Pan.

Ronaldo ble enda mer ekstrem i Madrid. Da han gjorde fysiske tester ved Universitetet i Chichester i 2011, hoppet han 78 centimeter, syv centimeter høyere enn snittet i NBA.

I en kamp i 2012 tok han en sprint på 96 meter som ble målt til 10 sekunder. Usain Bolts verdensrekord på 100 meter sto på 9,58 sekunder.

I VM i 2018 ble Ronaldo målt som den raskeste spilleren i første runde. Han var 33 år.

– Jeg har den biologiske alderen til en 23-åring, sa Ronaldo da.

Denne gangen var det ingen som lo.

Kapittel 4: Ronaldo vs. fysiske lover

De som mener at Ronaldo er større enn Messi, argumenterte lenge med at Ronaldo har herjet i to land og Messi kun i ett. I 2018 dro Ronaldo til et tredje land: Italia.

Juventus var kongene der, men hadde nylig tapt to finaler i Europas største klubbturnering. Da Ronaldo tok den medisinske testen, sto fans utenfor stadion og ropte:

– Gi oss mesterligaen!

Mange mente at Juventus var gale som betalte 100 millioner pund for en 33-åring. Ronaldo svarte med å bli kåret til Serie As mest verdifulle spiller i sin første sesong.

Året etter scoret han 31 ligamål, det meste for en Juve-spiller siden Felice Borel i 1934.

Denne sesongen tronet Ronaldo alene på toppscorerlisten med 29 mål.

Ronaldo er nå den eneste som har blitt toppscorer i Premier League, La Liga og Serie A. I Italia har han vunnet alt som er: serien, cupen og supercupen.

– Han har levert på et helt utrolig jevnt og høyt nivå, igjen, sier Even Braastad, som kommenterer Serie A for Strive.

I SITT ESS: Slik er vi blitt vant til å se Cristiano Ronaldo. Her er det like før han lander feiringen etter nok et mål. Denne gangen mot Sampdoria i 2018. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Braastad har latt seg forbause over at Ronaldo fremstår som så ung.

– Han er 36 år på en helt annen måte enn resten, sier Braastad.

Serie A har flere gamle spisser som scorer mål, blant dem Fabio Quagliarella (38) og Zlatan Ibrahimović (39). Men disse trenger ikke fart og eksplosivitet, påpeker Braastad. Ronaldo lever fortsatt av finter, sprinter og svevende headinger.

– Han har klart, på en helt unik måte, å beholde den ungdommelige punchen i spillet sitt, sier Braastad.

Han husker spesielt Ronaldos vinnermål mot Sampdoria i desember 2019. Da headet Ronaldo inn et innlegg ved å rage minst én meter høyere enn forsvareren Nicola Murru.

– Du klarer ikke å finne de riktige ordene, for det er helt absurd. Det er noen fysiske lover som brytes der, sier Braastad.

Noen mener at Ronaldo var et tabbekjøp, fordi han ikke har vunnet mesterligaen for Juventus.

– Han har vært et symbol på en satsing som ikke har lyktes, fordi han var spilleren som var hentet fordi Juventus, etter to mislykkede finaler, skulle ta det siste steget. Det vil nok prege historien om ham der, sier Braastad.

– Men at han har levert sakene sine, det kan ingen si noe på.

Tallene viser at Ronaldo ikke har scoret fullt så mange mål som i Spania.

Foto: Josep Lago/Massimo Pinca/Mark Tonkin / AFP/Reuters/NRK

Men ser man på hvor ofte han scorer, er snittet fortsatt skyhøyt.

Foto: GABRIEL BOUYS, Marco Alpozzi, Mark Tonkin / AP/AFP/NRK

I mai skrev Ronaldo et innlegg på Instagram hvor han så ut til å si adjø til Juventus, som om et kapittel var over. Teksten refererte også til hans egne prestasjoner i Italia.

– Jeg jager ikke rekordene, rekordene jager meg, skrev Ronaldo.

Foto: cristiano / Instagram

Braastad sier at teksten røper hvor mye de individuelle prisene betyr for Ronaldo.

– Det å stå igjen som unik i historien er nok en grunnleggende drivkraft, sier han.

Så hvordan skal Ronaldo klare det?

Han har vunnet alt som er i tre land. Skal vi finne de få sportslige merittene han fortsatt jager, må vi bort fra Torino. Vi må til Portugal.

Kapittel 5: Den hellige gral

Da Ronaldo førte Portugal til EM-seier i 2016, landets første tittel noensinne, steg han over Eusébio som tidenes portugisiske spiller. I Argentina er mange kritiske til Messi. I Portugal er Ronaldo en nasjonalhelt.

Selv har han sagt at EM-tittelen var den lykkeligste dagen i hans liv.

– Det er ingen tvil om hvor mye Portugal betyr for ham, sier Kundert.

GUTTEDRØM: Cristiano Ronaldo kunne kysse EM-trofeet etter at Portugal slo Frankrike i finalen i 2016. Foto: Frank Augstein / AP

Hva mer har han igjen å gjøre? Han har flest landskamper og mål for Portugal. Faktisk er han spilleren med flest landslagsmål i Europa gjennom alle tider.

Foto: Manu Fernandez/Mark Tonkin / AP Photo/NRK

Men Ronaldo er seks mål bak iranske Ali Daei, som har flest landslagsmål i verden. Den rekorden vil neppe stå lenge.

Flere rekorder kan falle i EM. Ronaldo kan bli den første som spiller i fem ulike EM-sluttspill. Om han scorer, blir han tidenes toppscorer i EM.

– Landslaget motiverer ham mer enn noen gang. Han er frontfiguren og kapteinen. Han har aldri hatt et bedre lag rundt seg enn nå, sier Kundert.

I SENTRUM: Cristiano Ronaldo scoret landslagsmål nummer 100 mot Sverige 8. september 2020. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Ronaldo vet at Messi aldri har vunnet noe for Argentina. Om EM-tittelen var en triumf for Ronaldo i den duellen, vil en ny bragd i sommer styrke hans posisjon enda mer. Det vil også gjøre ham til favoritt til en ny Gullball.

Messi har vunnet seks av dem. Ronaldo har «kun» fem.

Men den hellige gral er VM, som ingen av de to har vunnet. Det spilles om 18 måneder, like før Ronaldo blir 38 år. Og kanskje er det her vi finner Ronaldos drivkraft. For mange vil en VM-tittel sette ham over Messi.

– Jeg tror det er hans store ambisjon. Det er det eneste som gjenstår, sier Kundert.

Men hva om Ronaldo ikke vinner turneringen i 2022? Hvor lenge vil han da holde på?

– Mye kommer an på hvordan jeg føler meg. Det handler om motivasjon, fordi det fysiske er ikke noe problem for meg, sa Ronaldo i fjor.

Gjør han som han sier og legger opp når han er 41, vil han få med seg VM i 2026. Mesterplanen er nok å ta farvel med VM-troféet i hendene. Da vil Ronaldo – for mange – stå igjen som den aller største.

Først da kan han endelig tillate seg å bli gammel.