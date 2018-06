Irans mirakelmann

Han har vært assistenten til Sir Alex Ferguson, læreren til José Mourinho, sjefen til Zinédine Zidane og etterfølgeren til Arsène Wenger.

Han har trent lag i USA, Portugal, Japan og De forente arabiske emirater.

Han har nådd fire VM med tre nasjoner.

Og hadde det ikke vært for en «katastrofal» avgjørelse i 2008, kunne han nå ha trent Manchester United.

– Han hadde de fleste kvalitetene som skulle til for å være den neste manageren. – Sir Alex Ferguson om Carlos Queiroz i selvbiografien fra 2013

Carlos Queiroz var en av de syv assistentene Ferguson hadde i sine 26 suksessfulle år på Old Trafford. Men han var den eneste av dem som var god nok til å bli ansett som skottens etterfølger. Fra og med dagen Queiroz ble intervjuet for assistentrollen, hadde han Fergusons tillit.

– Han var så imponerende at jeg ga ham jobben med en gang, skrev Ferguson i sin selvbiografi.

Før Queiroz kom inn døren, hadde Ferguson antakelig studert karrieren hans. Det er en reise som starter i Mosambik, svinger innom Ullevaal og ender opp i Teheran.

– Som å drive friidrett

Man kan kjenne igjen et typisk Queiroz-lag på mils avstand. De ligger som oftest dypt på egen halvdel, med små avstander mellom lagdelene, og slipper knapt inn mål.

Det defensive har alltid vært viktig for Queiroz. Han var nemlig keeper da han vokste opp i Mosambik – da en portugisisk koloni – med portugisiske foreldre. Da Salazar-diktaturet falt i 1974, dro han til Lisboa for å studere. Han begynte på et nytt institutt som het Instituto Superior de Educação Física (ISEF), i dag Faculdade de Motricidade Humana (FMH), som har blitt kjent for utdanne flere av Portugals beste trenere.

Instituttet underviste i taktikk og treningsmetoder, noe Queiroz mente Portugal burde forbedre. Da han begynte å spille fotball der, merket han at trenerne kun gjentok øvelser de selv hadde lært som spillere flere år før. Mange av øvelsene vektla fysikk. I stedet for å trene med ballen, måtte Queiroz og lagkameratene løpe i skauen og hoppe i trapper.

– Det var som å drive friidrett, sa Queiroz til det portugisiske magasinet Tribuna Expresso.

Et eksempel var øvelsen hvor spillerne står i kø utenfor straffefeltet og skyter én og én.

– Hvordan kan en spiller forvente å forbedre teknikken sin, når han kun fyrer av et skudd hvert tredje minutt? spurte Queiroz.

Hjalp Mourinho

Han begynte å lete etter bedre metoder. Han leste teori og studerte unge spillere. Snart konkluderte han at selve kampen burde være utgangspunktet for øvelsene.

Kamper skapte nemlig situasjoner hvor hver teknisk ferdighet kunne terpes. I stedet for å stille spillerne opp i kø ønsket Queiroz å innlemme skuddtrening ved å spille fem mot fem eller syv mot syv. Slik kunne alle spillerne være aktive, mens situasjonene var direkte relatert til skikkelige kamper.

Dette måtte da være en bedre løsning?

Queiroz var nå blitt lærer på ISEF. Han spredde sine idéer via magasiner, arbeid for det portugisiske fotballforbundet og sine elever.

I 1982 fikk han en av sine to beste studenter. Eleven het José Mourinho.

Flere av dagens portugisiske trenere krediterer Queiroz for å ha modernisert landets trenerkultur. Selv om prinsippet er normalt nå, var det nytt i Portugal på 80-tallet. Det har skapt basisen for «taktisk periodisering», en metode som kombinerer taktisk, fysisk og teknisk trening, og som har blitt en hjørnestein i filosofiene til suksesstrenere som Mourinho og Leonardo Jardim.

– Jeg tror det var et vendepunkt som hjalp mange andre med å lykkes, sier Queiroz til Tribuna Expresso om sin metode.

Noe annet han skulle få kreditt for, var å dyrke frem Portugals beste spillergruppe noensinne.

«Golden Generation» Sent på 80-tallet ga forbundet Queiroz ansvaret for å trene ungdomslandslagene. Der utviklet han flere av profilene som skulle utgjøre Portugals «Gylne Generasjon»: Rui Costa, Luís Figo, Fernando Couto, Jorge Costa, Paulo Sousa og João Pinto.

I 1989 og 1991 tok Queiroz gjengen til U20-VM.

De vant begge turneringene.

Suksessen førte Queiroz til A-lagsjobben i 1991, så sjefsstolen i Sporting fra Lisboa. Men Portugal nådde ikke VM i 1994, og Sporting vant ikke ligaen.

Så Queiroz dro på en liten verdensturné. I 1996 trente han New York MetroStars (nå New York Red Bulls), før han tok over japanske Grampus Eight etter Wenger. I 1999 aksepterte han landslagsjobben til De forente arabiske emirater. Så førte han Sør-Afrika til VM i 2002, før han sa opp før mesterskapet grunnet interne stridigheter.

Samme sommer ønsket Ferguson en flerspråklig assistent som kunne kommunisere med Uniteds utenlandske spillere. Inn døren kom Queiroz. Den ansettelsen skulle føre til kjøpet av Cristiano Ronaldo.

Flytur til Nice

Snart foreslo nemlig Queiroz at United skulle samarbeide med Sporting, som han visste hadde et av Portugals beste akademier. Klubbene begynte å utveksle trenere. Sommeren 2003 spilte de en vennskapskamp i Lisboa, hvor en 18-årig Ronaldo briljerte.

I pausen sverget Ferguson på at han ikke kom til å forlate stadion før de hadde signert vingen.

Neste dag satt Ronaldo på et charterfly til Manchester.

Samme sommer måtte Ferguson selv ut på flytur. Queiroz hadde ringt ham fra Frankrike og sagt at de trengte å ta en prat, kjapt. De møttes på flyplassen i Nice, hvor Queiroz sa at han hadde fått telefon fra Spania.

– Jeg har blitt tilbudt trenerjobben i Real Madrid, sa han.

De spanske gigantene hadde ikke fornyet kontrakten til Vicente del Bosque, som hadde vunnet to mesterligaer og to ligatitler på fire år.

Men dette var det glitrende galácticos-laget, med Figo, Zidane, Ronaldo og David Beckham. Queiroz kunne ikke si nei. Han ble den første ansettelsen til president Florentino Pérez.

Men Ferguson fikk rett. Selv om Real Madrid ledet La Liga med åtte poeng, kollapset de mot slutten og falt til fjerdeplass. Queiroz ble sparket. Et par måneder senere var han tilbake i United.

Snart kontrollerte han i praksis hele laget.

Gymmatter vs Ronaldinho

For innen 2004 hadde Ferguson tatt et steg tilbake. Han delegerte mye og ga folk ansvar.

Ifølge Queiroz sitt intervju med Tribuna Expresso dukket han én dag opp klokken syv på morgenen og banket på døren til Ferguson.

– Alex, hva skal vi gjør på trening i dag? – Det vet vel ikke jeg? Det er det jeg betaler deg for å finne ut av.

Queiroz ble fort vant til å gjøre mye av arbeidet som vanligvis tas av manageren, fra trening til taktiske forberedelser. Han var langt mer enn en assistent.

– Noen sa han hadde for stor innflytelse, sa den legendariske vingen Ryan Giggs, ifølge The Guardian.

– Han var det nærmeste man kunne komme jobben som manager for Manchester United, uten å faktisk ha tittelen, skrev Ferguson i selvbiografien.

Taktisk sett flyttet Queiroz laget fra 4-4-2 til 4-5-1. Han gjorde laget tålmodig med ballen, spesielt i mesterligaen. Han strammet opp forsvaret. Noen spillere klaget på at øvelsene var for repetitive, blant andre kapteinen Roy Keane, som kranglet med Queiroz. Men Ferguson støttet sin assistent.

– Jeg skulle ønske jeg ble trent av Carlos da jeg var spiller. Alle de repetitive tingene vi jobber med, vil dere gjøre automatisk på lørdag når dere ikke har tid til å tenke, skrev Ferguson i sin bok Leading.

De siste tre årene under Queiroz gikk Uniteds antall baklengsmål i ligaen fra 34 til 27 til 22. Sistnevnte er klubbens rekord i Premier League.

Manchester United, baklengsmål per sesong, ligaspill Ekspandér faktaboks 2005/06: 34 baklengsmål (Med Queiroz)

2006/07: 27 (Med)

2007/08: 22 (Med)

2008/09: 24 (Uten)

2009/10: 28 (Uten)

2010/11: 37 (Uten)

Samme sesongen, 2007/08, skapte Queiroz sitt «defensive mesterverk», som backen Gary Neville kalte det. Treneren organiserte laget før semifinalen i mesterligaen mot Barcelona. Han tok matter fra gymmen og la dem ut på banen for å vise spillerne hvor de skulle posisjonere seg.

Mattene til Paul Scholes og Michael Carrick, de to sentrale midtbanespillerne, lå neste oppå hverandre, fordi Queiroz ville stoppe Barça fra å tre seg gjennom midten.

– Han var besatt. Jeg har aldri sett en så detaljert forberedelse, skrev Neville i sin selvbiografi Red.

Barça, med magikerne Ronaldinho og Lionel Messi, scoret ikke i de to kampene.

United løftet senere troféet, pluss Premier League-pokalen.

Den nye Sir Alex? Nei takk

Queiroz hadde aldri hatt mer kredibilitet på Old Trafford enn nå. Bak sceneteppet la Ferguson planer for sin etterfølger, en rolle de fleste trenere i verden lå langflate etter. Queiroz visste at sjefsstolen snart ville bli hans.

Men igjen ødela han sin sjanse. Igjen snudde han ryggen til United.

Denne gangen var det Portugals landslag som fristet ham. Ferguson sa han burde bli, og advarte at han kun ville bli en suksess om han vant VM, noe som virket usannsynlig med et slikt landslag. Men Queiroz var ikke til å rikke. Han skulle aldri vende tilbake til Old Trafford.

Da VM kom i 2010, røk Portugal ut i åttedelsfinalen mot Spania. I gruppespillet var resultatene 0–0, 7–0, 0–0. Selv med Cristiano Ronaldo på laget scoret de kun mål mot Nord-Korea.

Så, i kvaliken til 2012-EM, åpnet Portugal med 4–4 mot Kypros og 1–0-tap mot Norge.

Det ble for sterk kost for forbundet, som sparket Queiroz.

Queiroz klandret spillerne. I 2017 sa han at han ikke hadde snakket med Ronaldo siden 2010. Allerede før han ble sparket, kritiserte han også forgjengeren Luis Felipe Scolari, som han mente hadde gitt blaffen i å bygge for fremtiden.

– Å trene et landslag er som å ha ei ku. Om man forer og melker den, vil alt ordne seg. Men om man kun melker uten å fore, vil den dø, sa Queiroz, ifølge The Guardian.

Uansett ventet bedre tider. I 2011 tok Queiroz jobben som trener for Iran.

– Er han menneskelig?

Iran hadde nådd VM kun tre ganger og vunnet én kamp. Queiroz kunne ikke stole på inspirasjon fra galácticos. Skulle Iran oppnå noe, måtte de skape et vanntett forsvar.

Og slik tok Queiroz laget til VM. Resultatene i det siste gruppespillet i kvaliken var 1–0, 0–0, 0–1, 1–0, 0–1, 1–0, 4–0, 1–0.

I Brasil hadde de ballen minst (35,5 prosent) og færrest skudd per kamp (8).

– Vi er ikke Brasil eller Argentina, med masse individualister. Vi må spille som et sammensveiset lag. Vi trenger slu taktikk for å lykkes, sa spissen Reza Ghoochannejhad, ifølge The Guardian.

Selv ikke med Queiroz sin defensive slagplan nådde Iran utslagsrundene. Men de ga seg ikke uten kamp. Mot Argentina, som senere nådde finalen, sto det 0–0 idet fjerdedommeren holdt opp skiltet med tilleggstiden. Så dukket Messi opp utenfor feltet og skrudde ballen i hjørnet.

Your browser does not support the video tag.

– Han burde ikke fått lov av FIFA til å spille, før det blir bevist at han faktisk er menneskelig, sa Queiroz senere, ifølge Fifa.com.

Innen den tid var Queiroz blitt en folkehelt i Iran for å ha nådd VM.

Så hvorfor sa han opp like etterpå?

Umulig oppdrag

Queiroz var lei flere aspekter ved jobben. Han irriterte seg over kaotisk planlegging og finansielle restriksjoner. Internasjonale sanksjoner mot Iran har svekket forbundets evne til å organisere treningsleirer og vennskapskamper. Dessuten nektet enkelte iranske klubber å gi spillerne tid til å trene med landslaget.

Så Queiroz truet med å si opp både etter VM og i mars året etter. Begge gangene ble han imidlertid værende. Grunnene, sa han, var støtten fra spillerne og entusiasmen til folket.

Men ingenting av dette endret det faktum at Iran hadde et finansielt handikapp mot kvalikrivaler som Australia, Japan og Sør-Korea.

– Jeg kaller VM i Russland «mission impossible». Vi vil trenge hjelp fra Tom Cruise for å komme oss gjennom kvaliken, sa Queiroz i 2015, ifølge The Guardian.

Så hva skjedde? Iran nådde VM igjen.

Aldri før hadde de klart to på rad.

De spilte 16 kvalikkamper på rad, altså 24 timer med fotball, uten å slippe inn mål.

Iran har nå vært det beste asiatiske laget på FIFA-rankingen de siste fire årene. Queiroz har nå sagt at han vil gi seg som Iran-trener etter VM. Denne gangen er årsaken uenigheter med forbundet om kontrakten.

Av og til kan man lure på hvorfor Queiroz i det hele tatt har giddet å jobbe under så vanskelige forhold. Men så ser man hva landslaget betyr for folk i Iran. I kvaliken trakk de rundt 70 000 tilskuere i snitt per kamp. Queiroz sier han har sett tilfeller hvor 30 000 har stått utenfor stadion og lyttet til kampen på radio.

– Plikten min er å gi glede og lykke til folket, sa Queiroz i fjor, ifølge Reuters.

Vinner Iran en kamp i Russland, vil han ha oppnådd det med glans.