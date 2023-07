I skyggen av Messi

Da Lionel Messi løftet VM-troféet i fjor, sendte han 45 millioner fotballgale landsmenn til himmels. Få land har en rikere fotballkultur enn Argentina.

De har tre VM-titler på herresiden, noe bare tre land kan slå.

De har storlagene Boca og River, en av de mest berømte rivaliseringene i verden.

De har produsert Messi og Diego Maradona, to av tidenes beste spillere.

Men Argentinas kvinner? Når de møter Sør-Afrika natt til fredag, jakter de lagets første seier i et VM. Vedder du på at de løfter pokalen i år, kan du få 750 i odds. Utenom Marokko har Argentina VMs største avstand på FIFA-rankingen mellom sine to landslag.

Herrene er nummer 1. Kvinnene er nummer 28, like foran Finland og Wales.

VERDENSMESTERE: Lionel Messi og Angel Di Maria med beviset på at de vant VM i Qatar i 2022. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Det er ikke bare i Argentina at kvinnelaget havner i skyggene av herrene. Brasil har kontinentets klart beste damelag, inspirert av legendariske Marta, men de har aldri vunnet VM. Både Norge og Japan har vunnet flere titler enn hele Sør-Amerika. Blant herrene er Brasil og Argentina de største utfordrerne til de europeiske landene; blant kvinnene er det USA.

Utenom Brasil har bare Colombia overlevd gruppespillet i VM for kvinner, noe de klarte i 2015. Målt opp mot herrene er Sør-Amerika det kontinentet som underpresterer mest.

På herresiden har lagene vunnet 10 av 22 VM.

På kvinnesiden har lagene vunnet 0 av 8 VM.

Hva er egentlig årsaken?

Ulovlig med kvinnefotball i Brasil

– Det handler i hvert fall ikke om mangel på talent, sier Brenda Elsey.

Hun har skrevet boken Futbolera om kvinnefotballens historie i Sør-Amerika, og sier at kvinner har spilt fotball der omtrent like lenge som herrene, altså siden slutten av 1800-tallet. Innen 1940 fantes det fotballklubber og populære turneringer for kvinner over hele kontinentet, spesielt i Brasil. Men festen skulle ikke vare.

– Så fort fotballen ble et viktig sted for menn for å utvikle maskulinitet, så dyttet de kvinner ut veldig fort, sier Elsey.

I 1941 gjorde Brasil det ulovlig for kvinner å spille fotball. Noe lignende skjedde i land i Europa – Storbritannia, Tyskland, Frankrike – men der nektet fotballforbundene å organisere kvinnefotball. I Brasil ble det skrevet inn som lov, med grønt lys fra president Getúlio Vargas.

Offisielt var en av grunnene at fotball skadet kvinners evner til å føde barn. Elsey sier at kvinnene ble ansett som en trussel for herrene, som i 1938 hadde sett Brasil nå semifinalen i VM.

– Dette skjedde akkurat idet fotballen på herresiden var i ferd med å bli den viktigste populære kulturarena i Brasil, sier hun.

TÅRER: Pelé (i midten) gråter etter VM-gullet med Brasil i 1958. Foto: AP

Innen loven ble endret i 1979, hadde Brasils herrer vunnet tre VM. Det fantes ingen lover mot kvinnefotball i Argentina; der, sier Elsey, var diskrimineringen mer uformell. Det hjalp ikke kvinnene at en rekke land på kontinentet ble tatt over av konservative militærdiktatur, blant dem Brasil (1964), Chile (1973), Uruguay (1973) og Argentina (1976). Generalene brukte ofte herrelandslaget som propaganda, og motarbeidet likestilling.

Det fantes fortsatt ingen offisielle damelandslag i Sør-Amerika. To uoffisielle VM gikk av stabelen i 1970 og 1971, og Argentina nådde semifinalen i sistnevnte. Hjemme visste nesten ingen om turneringen.

Mens Skandinavia fikk sine første damelandslag på 70-tallet, holdt de søramerikanske generalene på makten langt inn på 80-tallet. I USA sa en lovendring i 1972 at om institusjoner som drev med utdannelse skulle få økonomisk støtte fra staten, måtte de gi kvinner og menn like rettigheter til å drive med idrett. Dette la grunnlaget for USAs suksess. Elsey legger til at kvinnefotball i USA heller ikke truet de tradisjonelle sportene der, som baseball, basketball og amerikansk fotball.

– Den utfordret ikke de samme hierarkiene som i Sør-Amerika, sier hun.

– Hvor er dukkene dine?

Disse faktorene la grunnlaget for tidenes første offisielle VM i 1991. Skandinavia hadde fått en tjuvstart, USA hadde et hav av unge spillere som var fostret opp ved skoler og universiteter, men i Sør-Amerika hadde bare Brasil stablet et lag på beina. USA slo Norge i finalen. Brasil røk ut i gruppespillet.

Argentinas offisielle kvinnelandslag ble opprettet to år senere. De drev med en idrett som mange i landet mente bare var for menn.

MOTSTAND: Gabriela Garton møtte mye motstand da hun flyttet til Argentina og ville spille fotball. Hun endte likevel opp med å bli landslagskeeper. Her fra en kamp mot Australia i 2019. Foto: Epa

Det merket Gabriela Garton, en amerikanskfødt keeper som spilte for Argentina. I 1999 så hun USA vinne VM på hjemmebane og inspirere jenter over hele landet. Noen år senere dro hun til Argentina som 12-åring, og siden fotball var den mest populære sporten for menn i Argentina, trodde hun at det var likt på kvinnesiden.

– Da jeg dro ned dit for å trene, så folk rart på meg, sa hun til Yahoo.

– Jeg visste ikke bedre. Folk så nesten ned på meg. De spurte meg, «Hvor er dukkene dine?»

Garton sa at jenter ofte måtte spille på guttelag frem til de var 13 år, og så sto de uten tilbud.

– Det er veldig vanlig at spillere bare gir opp, sa hun.

AVGJØRELSE: Brandi Chastain fra USA setter det siste målet i straffesparkkonkurransen i VM-finalen mot Kina i 1999. Foto: Mark J. Terrill / AP

Argentina nådde sine første VM i 2003 og 2007. Totalt spilte de seks kamper, tapte alle og dro hjem med en målforskjell på minus 31. Fortsatt hadde bare de og Brasil kvalifisert seg av de søramerikanske lagene.

Elsey legger mye av skylden på Det søramerikanske fotballforbundet, kjent som CONMEBOL, som hun mener ikke har prioritert kvinnefotballen.

VM for kvinner er blitt arrangert ni ganger, men aldri i Sør-Amerika. Elsey spør retorisk om det noen gang har vært et kvinnelig medlem med stemmerett i CONMEBOL.

– Aldri. Aldri. Ikke ett eneste medlem. I løpet av 107 år, sier hun.

Stort sett er det eldre herrer som har makten, ofte på tvers av forbundene. Elsey har skrevet om da Colombia nådde utslagsrundene av VM i 2015, før spillerne gikk flere måneder uten å få betaling fra sitt eget forbund. En av stjernene, Daniela Montoya, klaget til pressen. I OL i 2016 ble hun på mystisk vis vraket fra troppen.

VRAKET: Daniela Montoya ble vraket til OL i 2016. Nå er hun tilbake på det colombianske landslaget. Hun scoret blant annet lagets første VM-mål i 2023. Foto: LUISA GONZALEZ / Reuters

Hvem kunne hun klage til? Presidenten i Colombias fotballforbund var Ramón Jesurún. Montoya kunne gått til CONMEBOL, men der var visepresidenten Ramón Jesurún. Det etterlot FIFA, men også i det mektige FIFA Council satt Ramón Jesurún.

Heller ikke søramerikanske aviser gjorde stort for å dekke kvinnefotball. Kvinner anses mer som koner og kjærester enn spillere. Da Maradona sa at dårlige trenere burde blitt satt til å trene kvinnelag, var det ingen som kritiserte ham.

For at noe skulle endre seg, måtte søramerikansk kvinnefotball falle helt til bunns.

Status: Inaktive

Det skjedde i 2016, da seks av ti landslag var «inaktive» på FIFA-rankingen. Før hadde de tapt kamper. Nå fikk de ikke engang spille.

For kvinnene arrangerer CONMEBOL én turnering hvert fjerde år: Det søramerikanske mesterskapet, kalt Copa América Feminina. Dette er også kvalik til OL og VM. Med så få kamper på kalenderen må lagene spille vennskapskamper for å holde seg i gang. Brasil gjorde det, men i mange andre land ble landslagene i praksis lagt ned.

Argentina var et av de inaktive lagene. Da de ikke kvalifiserte seg til VM i 2015, ble treneren Carlos Borrello sparket og ingen andre ansatt. Fotballforbundet arrangerte ingenting. Mellom juli 2015 og oktober 2017 spilte ikke Argentina en eneste kamp.

Da de så skulle i aksjon, nektet forbundet å betale for hotell. Spillerne tok bussen klokken fire på natten, sov i setene, spilte kampen og tok bussen hjem samme dag. Alt dette måtte de betale for selv.

Så spillerne satte foten ned. De streiket.

De skrev et brev til forbundet hvor de krevde ca. 70 kroner per dag for å dekke utgifter, samt regelmessige kamper og et skikkelig støtteapparat.

Forbundet sa nei.

Men Argentina var med igjen i april 2018, da det var Copa América i Chile. Da spillerne tok lagbilde før kamp, holdt hver av dem en hånd ved øret, som om de prøvde å lytte.

– Meldingen vår var at vi ville bli hørt av forbundet vårt, sa Garton.

Om dette satte argentinske fotballsjefer i et dårlig lys, så ble ikke ting bedre én måned senere, da fotballforbundet publiserte en guide til herrenes VM i Russland. Der sto det et eget kapittel med tips om hvordan argentinske menn skulle sjekke opp russiske kvinner. Saken gikk verden rundt, og forbundet måtte beklage.

For noen var det bare en morsom sak. For andre sa det mye om kulturen i forbundet som styrer argentinsk fotball.

Saksøkte sin egen klubb

Men landslagets protest ble ikke bare ignorert. På samme tidspunkt hadde en stor feministisk bevegelse spredd seg gjennom Argentina, kalt #NiUnaMenos – ikke én (kvinne) mindre. Flere hundre tusen hadde protestert i gatene mot diskriminering, lønnsforskjeller og vold mot kvinner.

– Det skjedde på grunn av en patriarkalsk og maskulin kultur. Den feministiske bevegelsen var veldig sterk, og mange av oss kvinner gikk ut i gatene for å kjempe for våre rettigheter, sier Leila Grayani, en argentinsk fotballjournalist, til NRK.

PROTESTER: En stor folkemengde samlet seg utenfor Argentinas kongress for å demonstrere for kvinners rettigheter 8. mars 2017. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Da landslaget protesterte, våknet sportspressen opp. Protesten ble et nytt kapittel i en nasjonal debatt om likestilling. Elsey kaller streiken og protesten de viktigste hendelsene i hele historien til argentinsk kvinnefotball, fordi de ga spillerne viktige allierte.

– Hele den kampanjen fikk oppmerksomheten til mange feminister som ikke hadde sett fotballen som en del av bevegelsen. Det var veldig viktig, sier Elsey.

I februar 2019 fikk debatten en ny dimensjon, da den 27-årige spilleren Macarena Sánchez saksøkte fotballforbundet og sin egen klubb, UAI Urquiza. Urquiza hadde vunnet den kvinnelige ligaen, men ingen av spillerne fikk betalt. Så lenge fotball ikke var en jobb, kunne heller ikke spillerne danne fagforeninger. Stjernene til Urquiza fikk rundt 90 kroner per måned til å dekke reiseutgifter. Andre lag krevde penger av spillerne.

Den sesongen hadde Sánchez blitt dumpet av Urquiza midt i sesongen. Siden klubber ikke kunne registrere spillere før etter sesongen, sto hun uten klubb i seks måneder.

Hennes søksmål krevde at fotballforbundet anså kvinnefotball som en jobb, med rettigheter deretter.

– Vi er i et miljø som misliker oss og ekskluderer oss hver dag. En stor del av samfunnet tror at kvinner ikke kan spille fotball og at vi ikke har rett til å spille, sa Sánchez til The Guardian.

Også dette ble en stor sak. Grayani sier at den startet en kampanje i pressen på vegne av kvinnene, hvor politikere, journalister og stjerner på herresiden ga sin støtte. Det samme gjorde Cristina Fernández de Kirchner, landets president så nylig som i 2015.

– Jeg tror politikere som Kirchner, og de lokale kvinnene som var knyttet til #NiUnaMenos, endelig så fotball som et sted hvor større temaer som diskriminering og ulikheter kunne bli forstått og diskutert, sier Elsey.

Presset ble så stort at fotballforbundet ga etter. I mars 2019 satte de opp en profesjonell liga og lovet lagene rund 25.000 kroner per måned som skulle gå til kontrakter. Hver klubb måtte dele ut minst åtte av dem. Samtidig sa CONMEBOL at alle herrelag som skulle være med i deres turneringer, også måtte ha kvinnelag.

Disse grepene bygget opp under optimismen før VM samme år. Da Argentina åpnet turneringen med 0–0 mot Japan, mesterne fra 2011, falt spillerne ned på gresset i ekstase. Jubelscenene gikk verden rundt.

For første gang hadde Argentinas kvinner tatt poeng i VM.

Støtte fra Messi

Siden det har argentinsk kvinnefotball vokst, sier Grayani, med ligakamper direkte på TV og flere kontrakter til spillerne. Fortsatt må de fleste av dem ha vanlige jobber på siden, men flere kvinner kan nå sees på tribuner og lokale baner over hele landet.

– Veksten i løpet av disse siste fire årene har vært veldig stor, sier Grayani.

Også landslaget tas mer seriøst.

– Vi har hatt fire år med vennskapskamper og treningsleirer, pluss Copa América. Vi er mye bedre forberedt nå enn før, sa forsvareren Aldana Cometti til FIFPRO før VM.

TAP: Aldana Comettis Argentina tapte sin første kamp i årets VM mot Italia. Foto: SAEED KHAN / AFP

Så langt har Brasil og Colombia vunnet sine første kamper i VM. Brasil har mål om å vinne VM, Argentina må først vinne en kamp. Selv om de tapte 0–1 mot Italia, sier Grayani at fremgangen er klar.

– Om du ser på kampene fra VM i 2019, så ser du at Argentina nå spiller på et helt annet nivå, sier hun.

Både Grayani og Elsey sier at veksten har lite å gjøre med fotballforbundet. Ifølge Grayani er det sponsorene som har bygget opp under den hjemlige ligaen, blant dem Adidas og energiselskapet YPF. Messi har også bidratt. Før VM la Adidas ut et bilde hvor Messi har på seg kvinnenes landslagsdrakt.

BIDRO: Lionel Messi slo et slag for kvinnene før VM i 2022. Foto: Jorge Saenz / AP

– Det har vært et enormt skifte med hensyn til populærkultur. Jeg tror fotballforbundet er i ferd med å bli dratt inn i kvinnefotballen mot sin vilje, sier Elsey.

Er dette starten på en tid hvor søramerikanske lag dominerer? Elsey sier at landene har nok av talent, og at spørsmålet handler om hvor store ressurser kvinnene får fra forbundene. Hun er optimistisk på vegne av Brasil, som nå ledes av Pia Sundhage, svensken som før har trent Sverige og USA.

– De har endelig en kjempeflink trener. Jeg er så glad på deres vegne, selv om de ikke skulle vinne VM, fordi de behandles og trenes på den måten de fortjener, sier Elsey.

Hva tror hun om Argentina?

– Der handler det om når forbundet velger å ta ligaen seriøst, hjelpe akademiene og generelt investere. Den dagen de ønsker det, så er spillerne klare.