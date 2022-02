Solen står høyt i den kinesiske hovedstaden. Gradestokken nærmer seg 30 grader i skyggen. Ingenting minner om vinter.

Den 13. juli 2015 er amerikaneren Eileen Gu, da 12, på et av sine årlige besøk til Beijing. Siden hun var to år gammel har turen alltid gått dit i ferien.

Hun er veileder på en liten, kinesisk sommerleir. Sammen med barna samler hun seg foran fjernsynet. Jubelen kan slippes løs.

Beijing blir valgt som vertsby foran kasakhstanske Almaty. For andre gang på 14 år skal Kina arrangere OL – nå på vinterstid. Og siden sist har Gu fått nytt pass.

– En markedsførers drøm

Friskikarrieren var kun i startfasen, men Gu skriver på Instagram at målene ble satt da. Hun skulle delta. Og hun ville introdusere friski som idrettsgren til Kina.

Seks år og seks måneder senere er drømmen oppfylt.

Hun har modellkontrakt, drukner i lukrative sponsoravtaler med globale merkevarer og er tatt opp på eliteuniversitetet Stanford. På toppen kommer en eventyrlig sportslig suksess.

– Hun er en markedsførers drøm. Det er det ene synet på henne, sier professor Simon Chadwick til NRK. Han forsker på sport og politikk med Europa og Asia som fokus ved Emlyon.

Amerikanskfødte Eileen Gu, eller Gu Ailing som hun heter her i Kina, er blitt storpolitikk etter at hun vraket fødelandet USA. Mens eksperter splittes rundt motivet hennes, håver hun nå inn på lukrative sponsoravtaler.

ANSIKT UTAD: Eileen Gu pryder haugevis av reklameskilt i Beijing før OL starter fredag. Her poserer hun for handelsplattformen JD.com. Foto: TINGSHU WANG / Reuters

I tillegg til Red Bull, Oakley, Faction Skis og Louis Vuitton, står kinesiske merkevarer i kø for å hanke henne inn.

– Jeg forsøker bare å fokusere på skikjøringen akkurat nå, sier Eileen Gu i en kort kommentar til NRK.

Hun har nettopp gjennomført trening før Big Air-konkurransen som starter lørdag.

– Virker litt egoistisk

Flere ganger skytes hun ut fra den gigantiske hoppkanten og spinner rundt sin egen akse. Utøverne flyr 25 til 40 meter og gjør doble, triple og kvadruple saltoer.

I noen ørsmå sekunder har utøverne oversikt over verdensmetropolen, før de lander hardt på den isete kunstsnøen.

Gu er en av gullfavorittene i øvelsen. Og en åpenbar fanfavoritt blant kineserne.

– Jeg skjønner godt at hun vil gjøre det bra når hun er i Kina. Hun er veldig fokusert på det hun gjør, virker litt egoistisk, sier Johannes Killi, Norges medaljehåp i friski.

SAMMEN MED NORSK OL-HÅP: Johanne Killi (f.v.) delte pallen med franske Tess Ledeux og Eileen Gu under The Dew Tour i Colorado i midten av desember 2021. Foto: EZRA SHAW / AFP

Når hun sluses gjennom målområdet og pressesonen står de frivillige nærmest i kø for å få et bilde sammen med Kinas store OL-håp. Hun stopper ikke opp. Fokuset er – som det ofte er i idretten – på arbeidsoppgavene.

– Hun har jobbet bra og hatt private trenere helt siden hun bytta til Kina. Hun jobber hardt og riktig, sier Killi, som understreker at hun ikke kjenner Gu veldig godt.

– Hun jobber litt mer seriøst. For min del ser det ikke så gøy ut all jobben hun legger ned.

Kinas gull-Gu

Skal Kinas OL bli en sportslig suksess, er de helt avhengig av at Gu innfrir. Vertsnasjonen er fortsatt en miniputt i OL-sammenheng på vinteren. Kina har 13 gullmedaljer totalt. Norge tok 14 i Pyeongchang for fire år siden. Kineserne tok ett.

Hele 15 nasjoner var bedre.

– Hun har mye press. Hvis hun hadde fått korona, hadde det vært krise. Hun kan ikke få korona, om du skjønner hva jeg mener. Hun er en veldig viktig utøver for dette landet her. Hun har satt seg i den posisjonen selv, sier Norges gullhåp Birk Ruud – og fortsetter:

– Hun er allerede en stor profil. Jeg er inspirert av mye av det hun får til. Hun er et supertalent, men også veldig hardtarbeidende.

Eileen Gu ankommer OL full av selvtillit. I november ble hun første kvinne som utførte trikset «double cork 1440».

Hvis man legger til pallplasser i verdenscupen fra denne siden av nyttår, samt de to X Games- og VM-gullene fra sist sesong, sier det seg nesten selv at hun skal kjempe om medaljer i Beijing.

Eileen Gu Ekspandér faktaboks Navn: Eileen Feng Gu / Gu Ailing Født: 3. september 2003 i San Francisco, California, USA Nasjonalitet: Kina (representerte USA inntil juni 2019) Yrke: Friski-utøver og modell Sponsorer og samarbeidspartnere: Red Bull, Faction Skis, Oakley, Anta Sports, Cadillac, Bank of China, China Mobile, Therabody, Tiffany & Co., Luckin' Coffee, m.fl. Utvalgte meritter: VM-gull i halfpipe og slopestyle i 2021. Bronse i big air.

X Games-gull i superpipe og slopestyle i 2021. Bronse i big air.

Åtte verdenscupseirer (5 halfpipe, to slopestyle og én big air). Aktuell: Representerer Kina som en av vertsnasjonens største favoritter til å ta OL-gull i Beijing i 2022.

Friski-esset er gullkandidat i tre av tre øvelser hun stiller opp i. Slopestyle, halfpipe og big air.

«Snøprinsessen» pryder OL-byen

18. januar landet hun i Beijing etter å ha kjørt konkurranser i Nord-Amerika. Ankomsten vakte oppsikt. Med et innlegg på det sosiale mediet Weibo sjarmerte hun hjemmepublikummet. .

FORNØYD MED MATEN: Eileen Gu tok for seg av denne samlingen med dumplings da hun landet i Beijing for snaut to uker siden. Foto: Weibo/Gu Ailing

Bildet av hennes første måltid ble raskt snappet opp av mediene. Oppskriften var ikke verre enn dette:

«Beijing-dumplings. Alt ble spist opp».

Nå vokser følgerskaren på Weibo i en forrykende fart. Hun bikker straks 1,4 millioner. Det er kanskje ikke oppsiktsvekkende i et land med 1,4 milliarder innbyggere, men det er først det siste året de virkelig har fått øynene opp for henne.

Når man skrur på den statlige kanalen CCTV dukker hun hyppig opp i ruten. Gu er over alt. På busstopp, togstasjoner og reklameskilt – og ganske snart med ski på beina.

«SNØPRINSESSEN»: Eileen Gu har fått et nytt kallenavn i Kina. Her er hun avbildet på en av hovedstadens togstasjoner i en reklame for OL-sponsoren Visa. Foto: TINGSHU WANG / Reuters

Men historien om Gu starter ikke i Beijing eller Kina. Hun er født og oppvokst i San Francisco – på USAs vestkyst.

Kontroversielt nasjonsbytte

Frem til 2019 representerte stjerneskuddet farens hjemland USA. Da hun var 15 år, byttet hun til morens fødeland Kina.

Overgangen er uvanlig. Når noen er gode nok til å konkurrere for USA blir de som regel værende. NRK vet at nasjonsbytte er et tema det snakkes om i friski-miljøet. Tidligere X Games-vinner Jen Hudak kaller det «opportunistisk» i New York Post. Selv begrunnet Gu det slik da nyheten sprakk:

– Muligheten til å inspirere millioner av unge mennesker i min mors hjemland, gjennom OL i Beijing 2022, er en unik mulighet til å fremme sporten som jeg elsker.

Mark Dreyer, som driver nettstedet China Sports Insider, mener at gir valget mening.

– Hun har snakket om at hun var den eneste jenten på laget sitt og den eneste med asiatisk opphav. Dersom det var flere som henne, ville det trolig senket terskelen for å starte med idretten, sier Dreyer i podcasten China Sports Insider.

HØYTFLYVENDE: Eileen Gu viste OL-form i Aspen for en snau måned siden. Hun endte på 2.-plass bak estiske Kelly Sildaru og USAs Maggie Voisin. Foto: Maddie Meyer / AFP

Han benekter ikke at hun kommer godt ut av det kommersielt, noe mengden reklameskilt i storbyene indikerer.

«Snøprinsessen», som hun tidvis kalles i Kina, vokser i popularitet. Og hun trives godt med å være OLs ansikt.

– Jeg elsker å konkurrere. Jeg elsker å stå på ski. Hvis det er en mulighet for meg å bruke stemmen min og spre idretten, så tror jeg det er det mitt største mål, sa hun til Washington Post i desember.

Kina har satt som mål at 300 millioner mennesker skal fenges av vinteridrett nok til å starte med det selv. Gu hevder at målet er nådd i et ferskt Instagram-innlegg.

– Det føles genuint at hun ønsker å utgjøre en forskjell. Hun har en større mulighet til å gjøre det i Kina enn i USA, mener Dreyer.

Betent politisk strid

Men valget har ikke falt i god jord hos alle. Gu blir beskyldt for å tenke på egen profitt, og for å overse moderlandets utfordringer.

USA-president Joe Bidens administrasjon gjennomfører en diplomatisk boikott av lekene. Grunnen ble oppgitt å være «Kinas pågående folkemord og forbrytelser mot menneskeheten i Xinjiang og andre menneskerettighetsbrudd».

I praksis vil det si at de ikke sender en politisk delegasjon til OLs åpningsseremoni fredag.

Storbritannia, Canada og Australia er blant landene som har fulgt USAs eksempel. Norge har ikke det. Kina beskylder USA for å «politisere idrett, skape splittelser og fremprovosere konfrontasjon».

Risikerer mye ved å kritisere Kina

I en tid der USA og Kina kommer særdeles dårlig overens, står Gu med en fot i begge leirene. Hun har uttalt at hun vil bygge broer. Utfordringen er formidabel, advarer Emlyon-professor Simon Chadwick.

På den ene siden er hun en individualist. Hun er ikke redd for å bruke stemmen sin i enkeltsaker – og skiller seg gjerne ut. Slik man gjerne blir beundret for i USA.

På den andre siden mener Chadwick at hun risikerer å miste det kinesiske regimets gunst, dersom hun er for høylydt om kinesiske anliggender.

– President Xi Jinping har en egen tolkning av hvordan det er å være kinesisk. Den er ganske homogen og handler i liten grad om å fremheve ulikhet, sier Chadwick – og trekker frem et nylig forbud om å rekruttere nye spillere med tatoveringer og farget hår til landslagene i fotball.

OL-PRESIDENTER: FNs generalsekretær Antonio Guterres (f.v.), IOC-president Thomas Bach og Kina-preisdent Xi Jinping vinker til forsamlingen under OLs åpningsseremoni. 4. februar 2022 erklæres OL for åpnet. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

– Det er et typisk sett å være kinesisk på i Kina, som regjeringen forsøker å opprettholde og kommunisere. Det understrekes av et ganske stort nasjonalistisk samfunn.

Snakker høyt om USA – tier om Kina

Foreløpig har Gu mestret kunsten som en drevet diplomat. Ingen tær er tråkket på. Hun er fortsatt i nåde hos det kinesiske regimet. Og hun har beholdt appellen hos amerikanerne.

Men samtidig som hun har vært en tydelig stemme rundt Black Lives Matter og diskriminering mot asiatere i USA, har hun tiet om Kinas forhold til menneskerettigheter.

– Hun er kompromisset mellom polariserte ideologier, ulike etnisiteter og en som sier det som kineserne ønsker å høre og en som sier det de ønsker å høre i USA, mener Chadwick.

Gu har levert essay til New York Times, stilt opp til intervjuer med sponsorene og enkelte kinesiske medier i forkant av lekene. Spørsmål knyttet til menneskerettigheter i Kina er enten ikke blitt stilt eller ikke blitt besvart.

KJØRER SITT EGET SHOW: Teamet rundt Eileen Gu er svært restriktive når det kommer til hvem hun snakker med og hva hun uttaler seg om. Foto: Evan Buhler / AP

Chadwick mener hun er helt avhengig av rådgivere som kan jobben sin og perfeksjonerer balansegangen.

– Hun risikerer at de kinesiske nasjonalistene ikke vil se på henne som helt kinesisk, mens folk i USA vil se henne og tenke «hun konkurrerer for Kina, hun er ikke en av oss, hun er ikke amerikaner», sier Chadwick – som peker på verst tenkelig scenario:

– Hun kan ende opp med å bety ingenting.

Når det kommer til spørsmålet om hvem Gu identifiserer seg, har hun gjentatte ganger svart:

– Når jeg er i USA, er jeg amerikaner. Når jeg er i Kina, er jeg kineser.