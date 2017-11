Michael Karlsen har puttet fire av fire straffespark for Ranheim i år – men vil alltid bli husket for straffesparket han ikke scoret. Foto: Mattis Holt / NRK

Straffesparket som kunne kostet ham karrieren Han er seriemester og norgesmester, men huskes best for en dramatisk kveld i 2015. Denne uka kan Ranheim-spiss Michael Karlsen endelig få sin revansje.

Det er straffe nummer fem.

Det gløder avansement ut av lyskasterne på Høddvoll, og det er 25 år gamle Michael Karlsen som skritter frem til krittmerket. Scorer han – så er det Hødd som skal få kjempe videre om en plass i eliteserien.

Han tar et kort tilløp, og …

– Nei, men i alle dager, hva er det han gjør?! Han kipper! Han skal være altfor kul, og driter seg rett og slett ut. Har du sett noe så dumt? Få det bort! Det er tull!

FotballExtra-panelet på TV 2 er ikke nådig.

Jervs keeper Øyvind Knutsen plukker «Panenka»-forsøket enkelt. Christoffer Aasbak blåser ballen over to straffer senere. Jerv scorer. Hødd er ute.

– Jeg skulle gjerne vært foruten det. Det ødela både for meg, og alle i bygda egentlig. Jeg angrer på det, og etter det sparket var Hødd-karrieren over, dessverre, sier Michael Karlsen.

Drittunger i Ranheim

Men eliteserie er ikke noe nytt for Karlsen.

Champagnen spruter, og gullkonfettien fyker i været over en feststemt gjeng på Lerkendal. Året er 2009, Rosenborg har nettopp sikret sitt 21. seriegull, og i bakre rekke hopper en glad 19-åring opp og ned.

– Det var stort. Jeg spilte tre kamper, så jeg var ikke veldig involvert, men det er den største opplevelsen jeg har hatt på en fotballbane, sier en stolt Karlsen.

Michael Karlsen ble seriemester med Rosenborg i 2009. Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

Gullmedaljen med Rosenborg vil alltid henge høyt for trønderen, men siden har det ikke vært tett mellom oppturene. Etter seriemesterskapet med RBK endte han opp på lån i samarbeidsklubben Ranheim – sammen med bestekompisen Pål André Helland.

– Uff, det var vel rimelig svart. Det er ikke noe jeg ser tilbake på med stolthet, akkurat.

Helland har så vidt rukket å komme seg av flyet på Værnes etter årets siste seriekamp med Rosenborg, men er ikke vanskelig å be når han får spørsmål om å stille opp på intervju med kompisen på Ranheim.

De to trønderne gikk sammen på videregående skole, var juniorer sammen i Rosenborg, og ble lånt ut sammen til Ranheim. Og Helland er ærlig på at hans tid i «den andre Trondheims-klubben» ikke var den beste.

– Vi var ikke veldig voksne i det vi gjorde, og følte vi fortjente mer spilletid. Vi håndterte den motgangen veldig dårlig. Vi var litt sånn drittunger rett og slett, det må jeg innrømme, sier Rosenborg-vingen.

Han fikk totalt 37 minutter for Ranheim i 1. divisjon. Karlsen fikk seks kamper – og scoret tre mål. Så gikk turen til Ulsteinvik.

– Det største fotballtalentet jeg har spilt med

På Høddvoll fikk Karlsen en etterlengtet opptur. Han ble en umiddelbar suksess på vestlandet, og ble toppscorer i 1. divisjon med 16 nettkjenninger – blant annet foran spissmakker, og nåværende Premier League-spiller, Adama Diomandé.

Men det var noe som manglet.

– Jeg tipsa Hødd om at Pål kunne være et potensielt gullkjøp, og det var han jo. Han utvikla seg veldig i Hødd-perioden, og du ser hvor han står nå.

Karlsen titter bort på kompisen, som smiler brydd. Pål André Helland slo gjennom for alvor for Hødd i 2012, men selv om begge sensasjonelt nok ble norgesmestere på papiret den høsten, var Karlsen på flyet tilbake til Trondheim etter halvspilt sesong.

Ranheim trengte ny spiss. Å hente tilbake en tidligere lånesoldat var et naturlig valg, og i 2013 tok Ranheim seg til kvalikfinalen for første gang. Det ble tap mot Sarpsborg 08, dog uten at Karlsen spilte ett eneste minutt. Igjen slet han med å slå gjennom i Trondheim. Etter to år, tre nettkjenninger, og et utlån til Tiller i 2. divisjon, var spissen tilbake i Ulsteinvik.

I mellomtiden rakk Helland å returnere til Rosenborg, der han siden har herjet med motstanderne i eliteserien.

– Det har vært litt frustrerende egentlig, for jeg vet hva som bor i han.

Rosenborg-stjerna får spørsmål om hvordan det har vært å følge den turbulente karrieren til kompisen, mens han har klasket inn mål etter mål for RBK.

– Mikke er kanskje det største naturlige fotballtalentet jeg har spilt med. Han har egentlig egenskapene til å være en eliteseriespiller, og hadde han hatt litt mer galskapen i hodet hadde han spilt spiss på Rosenborg. Det er jeg sikker på, sier Helland.

Om Ranheim tar steget opp i eliteserien kan endelig Ranheim-spiller Michael Karlsen og Rosenborg-spiller Pål André Helland få spille på samme fotballbane igjen. Foto: Mattis Holt / NRK

Fra Panenka til 2. divisjon-nedrykk

Den andre perioden i Hødd startet som den første. Et strålende førsteår, etterfulgt av et ikke så bra andreår. Men det han huskes best for er det som skjedde mellom de to sesongene.

Straffesparket.

– Jeg synes han har fått ufortjent mye pepper for det. Vi hadde snakka om det på forhånd, at det siste keeperen egentlig forventer er en kipp. Kippen i seg selv er jo strålende teknisk utført, en liten halvmeter under tverrliggeren. Den sitter jo ni av ti ganger, sier Helland.

Dessverre for Michael Karlsen var det nok den tiende gangen mot Jerv i 2015.

– Det er vanskelig å si hvor jeg hadde vært hvis jeg hadde scoret der. Vi hadde hvert fall spilt neste runde i kvalik, så alt hadde vært mulig, legger Karlsen til.

Og selv om han overdriver litt når han sier at Hødd-karrieren var over etter det sparket, så er det ikke veldig langt fra sannheten. Spissen fikk bare sju kamper for Ulsteinvik-laget i 2016, før turen bar ned i 2. divisjon med Brattvåg.

Det endte med nedrykk.

– Jeg var langt nede etter det nedrykket. Jeg var veldig usikker på hvilken vei jeg skulle ta, sier han.

– Tenkte du at karrieren var over?

– Ja, det gjorde jeg. Det var et vanskelig valg å ta, men jeg måtte bare bestemme meg. Jeg har fått litt hjelp, pusha meg selv veldig mye, og det har belønt seg i år.

27-åringen er nettopp ferdig med en treningsøkt i Abrahallen – med Ranheim. Panenka-syndebukken har fått en sjanse til, og den har han grepet med begge hender.

– Når Ranheim mangla spiss så bretta jeg opp ermene, og tok meg skikkelig sammen. Det var ingen som hadde troa på at jeg skulle komme tilbake dit jeg er i dag. Jeg trodde det ikke selv egentlig, sier han.

«Mikke» bestemte seg før sesongen for å ta en tredje periode i Ranheim. Det har resultert i toppscorertittelen på laget, og opprykksfinale til eliteserien. Foto: Mattis Holt / NRK

«Ranheims Nicklas Bendtner»

Denne sesongen er han delt toppscorer på laget – et lag som står foran en av sine viktigste kamper i klubbens historie. Hvis Sogndal beseires med mer enn ett mål på lørdag skal Ranheim spille i eliteserie i 2018. Ranheim-trener Svein Maalen beskriver Karlsens sesong godt.

– Han har hatt en gjenfødelse som fotballspiller, og har vært veldig viktig for oss denne sesongen.

27-åringen har funnet nettet 11 ganger i år, og spissen er en stor grunn til at Ranheim nå skal spille opprykksfinale.

Kampen Hødd aldri nådde i 2015, nettopp på grunn av Karlsens straffemiss.

– Jeg vet ikke om jeg skal kalle det revansje, men et opprykk hadde vært ubeskrivelig stort. Det kommer til å være det største jeg har opplevd i karrieren min, sier den tidligere serie- og norgesmesteren.

Ranheim tapte 0-1 på bortebane, men det er ikke et håpløst utgangspunkt før returkampen på Ranheim l – kanskje den viktigste kampen i klubbens historie. Foto: Mattis Holt / NRK

Det er fem år siden sist Michael Karlsen og Pål André Helland spilte på samme fotballbane. Om Ranheim rykker opp vil de kunne møtes som rivaler. Det vil si, hvis Ranheims toppscorer får fortsette i klubben.

– Jeg håper jo selvfølgelig at jeg er i eliteserien med Ranheim neste år, men jeg har kontrakt ut året. Jeg får bare ta de to neste kampene, så får vi se, sier han.

Rosenborg-kompisen er hvert fall ikke i tvil om at han burde få sjansen i eliteserien igjen.

– Jeg har sett alle kampene jeg har hatt muligheten til å se, og ...

Helland tar en kunstpause, og smiler bort til Ranheim-spissen.

– Han har jo mange av de samme kvalitetene som Nicklas har for oss.

– Ranheims Nicklas Bendtner?

– Ja, svarer han, og gliset går nesten rundt ansiktet.

– Jeg håper virkelig Ranheim rykker opp. De er i denne posisjonen fordi de fortjener det. Det kommer til å være jevnt i to ganger 90 minutter, og forhåpentligvis avgjør Mikke så Ranheim rykker opp, sier Helland.

Det alle lurer på er derimot hva som går gjennom hodet til Ranheims toppscorer om kampen må avgjøres på straffer, og Karlsen atter en gang skritter frem til krittmerket for det avgjørende sparket. Hva gjør han da?

– Setter den i mål. Jeg har slutta med det tullet, og da går den som oftest i mål, sier han med et smil.

– Ikke Panenka?

– Det tror jeg ikke, men man skal aldri si aldri ...

Svaret får vi på lørdag.