Drømmen om Messi

– FARE FAKE NEWS!!!!

Jorge Messi hadde sett nok.

I flere måneder hadde rykter svirret rundt sønnen, Lionel, som er arbeidsledig når kontrakten med Paris Saint-Germain går ut i sommer. Messi blir 36 år i juni. Med VM-tittelen i Qatar sikret han i manges øyne statusen som tidenes beste. Ingen vet om han blir i PSG, eller hvor han drar.

Men fredag 17. mars hadde Jorge lest tre rapporter som han ville benekte:

1) Messi forlot en treningsøkt etter krangel med trener Christophe Galtier

2) PSG sier nei til Messis krav

3) Messi vil ha 600 millioner euro i året for å spille for Al Hilal i Saudi-Arabia.

– Hvor lenge skal de fortsette å lyve??? skrev Jorge.

Kanskje var rapportene feil. Men det fantes andre rykter som Jorge ikke avkreftet.

Alle handler om Messis neste trekk. Det er snakk om at Barcelona vil ha ham tilbake etter den tårevåte skilsmissen for snart to år siden. Noen har trodd at han vil hjem til Rosario og gamleklubben Newell’s Old Boys. Men Barça sliter med økonomien, og for fem uker siden angrep noen et supermarked i Rosario eid av familien til Messis kone, Antonela Roccuzzo. De pepret butikken med 14 pistolskudd og la igjen en melding.

– Messi, vi venter på deg.

Hva enn motivet var, drar Messi neppe til Rosario nå. Lag i Midtøsten kan legge penger på bordet. Men det er én klubb som lenge har vært knyttet til Messi. Den er tre år gammel. Den ligger i USA. Og mannen bak den er David Beckham.

David Beckham har en fortid som klubbspiller i USA for LA Galaxy. Nå er han medeier i Inter Miami, klubben som ble stiftet i 2018. Foto: Lynne Sladky / AP

Inter Miami er åpne om hva de drømmer om. I februar ble lagets trener, Phil Neville, spurt av avisen The Times om de jakter Messi.

– Jeg kan ikke benekte det, sa Neville.

Ved første øyekast virker overgangen umulig. Messi er fortsatt blant verdens beste. Inter Miami er ikke en gang blant de beste lagene i USA. Men flere medier har skrevet om møter mellom Jorge Messi og eierne.

Nettsiden Get French Football News har sitert et intervju fra L’Équipe, den største sportsavisen i Frankrike, hvor agenten Jérôme Meary hevder at de første møtene mellom Jorge og Inter Miami fant sted allerede i juni 2021.

Lionel Messi besøker Miami ofte. Han eier en leilighet i Florida. Da Beckham annonserte i januar 2018 at han kom til å stifte en klubb i Miami, la Messi ut en video hvor han sa gratulerer.

– Hvem vet … la Messi til.

– Om noen år kan du kanskje ringe meg.

Beckham-loven

Beckham vet hva en stjerne kan gjøre for fotball i USA. I 2007 sjokkerte han alle ved å forlate Real Madrid for LA Galaxy, i Los Angeles, for å bli ambassadør for «soccer».

Han var ikke det første ikonet. I 1975 hadde Pelé signert for New York Cosmos. Laget slet, publikumsrekorden sesongen før var rundt 8.000 og banen på stadionet var så slitt at de måtte male den grønn.

Men Pelé endret alt. Da han la opp i 1977, var han seriemester og stjerne også i USA. New York Cosmos hadde et snitt på mer enn 42.000 tilskuere per kamp. I hans siste kamp dukket det opp mer enn 70.000 for å ta farvel.

Den brasilianske fotballegenden Pelé ble seriemester med New York Cosmos. Foto: Ray Stubblebine / AP

Pelé åpnet døren for navn som Franz Beckenbauer, George Best og Johan Cruyff. Men i et land besatt av baseball, basketball og amerikansk fotball overlevde ligaen bare til 1984.

Så startet Major League Soccer (MLS) opp i 1996. Da Beckham kom i 2007, hadde lagene lønnstak. Ingen hadde råd til å betale det han ville ha, så MLS innførte «Beckham-regelen»: Hvert lag kan betale tre spillere så mye de vil. Disse tre unntakene er nå kjent som «designated players».

Beckham fikk også et spesielt tilbud. I MLS finnes ikke nedrykk. Medlemmene er faste, og nye lag kan kjøpe seg inn. MLS ga ham lov, en gang i fremtiden, til å kjøpe et lag for 25 millioner dollar, en sjettedel av den originale prisen.

Beckham ble populær. Salg av drakter, billetter og sponsoravtaler økte. Spissen Alan Gordon har fortalt om hvordan det var å spille på LA Galaxy.

– Før Beckham pleide vi å fly i «Gruppe C» med Southwest Airlines. Når vi spaserte gjennom flyplassen, var det enten ingen som kjente oss igjen, eller ingen som brydde seg. Da han kom, gikk vi fra å spille foran 10.000 tilskuere til 60-70.000, sa Gordon til avisen The Guardian.

David Beckham er naturligvis en populær mann blant amerikanske fotballsupportere. Foto: ROBYN BECK / AFP

– Jeg gir aldri opp

Da Beckham la opp i 2013, tok han opp tilbudet. Han ønsket en klubb i Miami. Den glamorøse byen på sørøst-kysten i Florida er stappet med kjente lag i viktige sporter. Den har en ATP Masters 1000-turnering i tennis og et Formel 1-løp. Den er også hjem til et hav av latinamerikanere som elsker fotball, og et ferieparadis for fotballspillere.

Likevel hadde ikke byen hatt et fotballag siden 2001, da Miami Fusion kollapset etter fire år.

Så det har vært vanskelig å skape interesse for et lag i byen. Dette er spesielt utfordrende med latinamerikanske fans, sier Felipe Cárdenas, en reporter som dekker MLS for nettsiden The Athletic.

– De kommer fra land hvor fotball er religion. De har støttet lag der som har tilhørt familien i generasjoner. De er vant til en viss standard, historie og kultur, sier Cárdenas til NRK.

– Jeg tror det har vært vanskelig for søramerikanere å bli skikkelige fans av MLS. Det er fortsatt en ung liga som vokser og får nye lag. Mangelen på historie er en av de største utfordringene til MLS for å bli populær blant latinamerikanerne i USA, spesielt i Florida.

Søknaden om å kjøpe et lag var vanskelig for Beckham. Han slet med å finne lokale investorer, leitet lenge etter et stadion og møtte motstand blant lokale politikere. Først i januar 2018 kunne han annonsere at han kom til å stifte en klubb i Miami.

– Det var noen ganger vi tenkte, «Dette kommer ikke til å skje». Det er for vanskelig. Det er for mange hindre i veien. Men jeg gir aldri opp, sa Beckham ifølge The Guardian.

Den engelske fotballegenden David Beckham er medeier i Inter Miami. Foto: Lynne Sladky / AP

Det nye laget skulle inn i MLS i 2020-sesongen. Det manglet navn, drakt og spillere. Men Beckham hadde øynene rettet mot noe annet.

– Jeg tror Miami trenger en stjerne, sa Beckham.

MLS på pause

Snart kom detaljene på plass. Navn: Club Internacional de Fútbol Miami, eller bare Inter Miami. Drakter: Rosa. Logo: To hegrer som krysser beina i en «M». På eiersiden hadde Beckham fått med seg Jorge og José Mas, to lokale rikinger innen byggevirksomhet. Men verken Jorge eller José hadde jobbet med fotball før.

Og snart begynte problemene.

Eierne ønsket en hjemmebane ved kysten i sentrum. De endte opp i Fort Lauderdale, en halvtimes kjøretur nord for Miami. Treneren ble Diego Alonso, en tidligere spiss fra Uruguay. Han var ikke førstevalget, sier Cárdenas.

– De gikk etter Marcelo Gallardo. De ble lenket til Zinédine Zidane. Alle de store navnene skulle liksom til Inter Miami. Og så endte de opp med Alonso, som hadde hatt stor suksess i Mexico, men som ikke var noen «home run»-signering.

De fikk heller ingen superstjerne. Med Beckhams kontakter ble de knyttet til mange navn – Edinson Cavani, Luka Modrić, David Silva – uten at noen dukket opp.

Men Beckham fikk stablet et lag på beina. Da Inter Miami debuterte i MLS i mars 2020, hadde de stort sett hentet navn fra andre lag i USA. De spilte to kamper. De tapte begge.

Så kom pandemien.

Tomme tribuner preget fotballen rundt om i verden i 2020 og 2021. Foto: Jasen Vinlove / Reuters

MLS ble satt på pause i fire måneder. Inter Miami tapte de neste tre kampene også. To av få lyspunkt var at de fikk hentet noen stjerner. I august kom midtbanespilleren Blaise Matuidi, en VM-vinner med Frankrike, og i september landet Gonzalo Higuaín, en med en gyllen fortid i Real Madrid, Napoli og Juventus.

Men duoen løftet ikke laget noe særlig. I debuten mot Philadelphia Union brente Higuaín et straffespark og Miami tapte 3–0.

Divisjonene i MLS deles i øst og vest. Inter Miami havnet på 10. plass blant 14 lag i øst. I kvaliken til sluttspillet tapte de 3–0 mot Nashville. Dette var ikke noe lag for en superstjerne.

Men om Beckham var nedbrutt, må han ha kviknet til da Messi, noen dager før nyttår, pratet med den spanske TV-kanalen La Sexta.

– Jeg har lyst til å spille i USA en dag, sa Messi.

Regelbruddet

Beckham visste han måtte endre noe før 2021-sesongen. Han byttet ut Alonso med Phil Neville, hans tidligere lagkamerat i Manchester United, som hadde vært trener i United og Valencia samt hovedtrener for Englands kvinnelandslag.

Dette var Nevilles første jobb som hovedtrener for et klubblag.

Phil Neville instruerer sitt Intter Miami. Foto: Sam Navarro / Reuters

Inter Miami ble ikke stort bedre, men resultatene var ikke det største problemet. I mai erklærte MLS at klubben hadde brutt finansielle regler. Hvert lag i MLS får «Target Allocation Money», en sum de kan bruke på lønninger utenom tre «designated players». De siste årene har summen ligget på rundt fem millioner dollar.

Men nå hevdet MLS blant annet at Inter Miami hadde hentet fire «designated players». Ligaen bøtela klubben og ga dem rundt 2,2 millioner dollar mindre i lønnsbudsjett for 2022 og 2023.

Straffen var en katastrofe for Inter Miami. De måtte selge og låne bort en rekke spillere. Den sesongen kom de på 11. plass i øst. Neville fikk en nesten umulig oppgave, ifølge Than Harrington, som driver Inter Miami Podcast.

– Alle lag med så store endringer i stallen og økonomiske sanksjoner er dømt til å lide av svake prestasjoner, sier Harrington til NRK.

– Det rammet virkelig klubben hardt. De måtte begynne helt på nytt, sier Cárdenas.

Drømmen om Messi virket fjernere enn noen gang.

– Tidenes største signering

Heldigvis for Beckham har han aldri vært alene om å ønske seg Messi. Sjefen for MLS, Don Garber, gnir seg i hendene bare over ryktene rundt Messi og Inter Miami. Da Messi spilte tre vennskapskamper for Barcelona i USA i 2017, ble to av dem sett av mer enn 80.000 fans. Den tredje var i Miami og ble sett av 66.000.

Nylig har MLS inngått en avtale med Apple om strømming av kamper på nett. Den går over ti år og er verdt 2,5 milliarder dollar. Så MLS kunne trengt Messi, sier Cárdenas.

– Det hadde vært enormt for MLS. Jeg tror at ligaen trenger den typen slagkraft. Nå som de har avtalen med Apple på plass, hvem skal være frontfiguren for ligaen og interessere publikum globalt? Med Messi vil du dominere forsidene så lenge han spiller der.

Lionel Messi tilbringer klubbhverdagen i franske Paris Saint-Germain, men det er foreløpig usikkert hvor den ferske argentinske verdensmesteren befinner seg i august. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

I 2022 fikk Neville endelig sving på sakene. Inter Miami kom på 6. plass, og selv om de igjen snublet i kvaliken til sluttspillet, med 3–0 mot New York City, så virker fremtiden lysere. I fjor fikk Inter Miami i tillegg lov til å bygge ny stadion i Miami Freedom Park etter en lang politisk kamp. Storstuen skal stå klar i 2025.

Men de trenger en superstjerne. Inter Miami hadde det laveste snittet for tilskuere blant alle de 28 lagene i MLS i fjor, med 12.637. Med Messi vil det tallet endre seg. Ifølge Harrington er fansen i ekstase over at Messi kan komme til klubben.

– Når det er sagt, er det en forsiktig optimisme, fordi fansen vet at lag som PSG og Barça ønsker ham. Vi vet at vi er outsidere, men bare det at vi er et alternativ for ham, er fantastisk, sier Harrington.

Lønn kan bli et problem, men Garber har sagt at MLS må tenke «utenfor boksen» med Messi. Noen tror at Messi kan bli medeier i Inter Miami, eller få eiendom rundt den nye arenaen.

Og Inter Miami gjør ingen forsøk på å dempe forventningene. Higuaín og Matuidi har lagt opp, noe som gir plass til en ny «Designated Player». Lokalavisen Miami Herald har notert at trøye 10 – Messis nummer – er ledig. Tidligere i mars pratet Neville med The Athletic om muligheten for at de kan hente argentineren.

– Jeg tror det sannsynligvis ville vært den største signeringen i historien, sa Neville.

Cárdenas er enig så lenge det er snakk om USA.

– Pelé tror jeg er den største signeringen USA har sett. Han var tidenes beste spiller på den tiden. Messi tror jeg ville vært enda større. Vi er inne i en annen tid nå. Vi forstår alle hva Messi har oppnådd. Det virker ikke som at noen spiller vil slå tallene hans. Og han har nettopp tatt en VM-tittel som har hevet ham til et nivå ingen andre kan røre, sier Cárdenas.

Om noen måneder må Messi bestemme sin fremtid. Fansen i Miami venter spent. Garber holder nok pusten. Beckham har sikkert ringt Messi for lenge siden.

Nå må bare Messi ringe ham tilbake.

- - - -

Kilder:

Buenos Aires Times, CNN, CBS, Front Office Sports, Get French Football News, MLS, Soccer Stadium Digest, The Athletic, The Guardian, The Times.