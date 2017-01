Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dette skjedde i Johaug-høringen Therese Johaug kjemper en innbitt kamp for å slippe straff i dopingsaken mot henne.

​Det er satt av to dager til høringen i dopingsaken mot Therese Johaug. Domsutvalget i Norges idrettsforbund skal vurdere om Johaug skal straffes, og hvilken straff hun i så fall skal få, etter at hun i fjor høst testet positivt på det anabole steroidet clostebol.

Det er ubestridt at hun hadde et anabolt steroid i kroppen, men striden står om hun gjorde nok for å forsikre seg om at hun kunne bruke kremen hun fikk av landslagslegen.

Dette kom frem i løpet av høringens første dag:

Dopingprøven som ble tatt av Therese Johaug 16. september i fjor, viste en konsentrasjon av clostebol på 13 nanogram per milliliter. Dopingeksperter mener det er en liten dose. Advokat Niels Kiær i Antidoping Norge understreker at det ikke er påvist at dosen hadde en prestasjonsfremmende effekt.

Therese Johaug hadde ikke gjennomført det obligatoriske «Ren Utøver»-kurset, et program for antidopingopplæring. Johaug gjennomførte det først dagen etter pressekonferansen hvor hennes positive dopingtest ble gjort kjent. Johaug forteller at hun ikke hadde hørt om programmet, og sier at alle landslagsløperne fikk en mail fra langslagsledelsen dagen etter pressekonferansen, med beskjed om å gjennomføre kurset. – Det er ingen andre utøvere som har gjennomført dette på et tidligere tidspunkt, så det er ikke et særtilfelle for Therese Johaug, sa Johaugs advokat, Christian B. Hjort.

Etterforskningen har ifølge Antidoping Norge vist at daværende landslagslege Fredrik Bendiksen var på et apotek i nærheten av utøverhotellet i Livigno den 3. september i fjor og kjøpte to kremer: Keratoplastica og Trofodermin. Kremene ble betalt med kort, og kortet er tilhørende Bendiksen.

Etterforskningen har også vist at alle eskene med kremen Trofodermin som ble solgt fra det aktuelle apoteket i Italia, var merket med en dopingadvarsel. Både Johaug og Bendiksen har sagt at de ikke la merke til en slik advarsel.

Antidoping Norge mener Therese Johaug har utvist skyld fordi hun bare spurte landslagslegen om kremen hun fikk av ham, sto på dopinglisten, og ikke gjorde egne undersøkelser. Advokat Kiær legger til at de ikke mener Johaug har utvist grov uaktsomhet, og at de derfor mener utestengelse i 14 måneder er riktig straff for henne.

Skiforbundet og Therese Johaug ble varslet om den positive dopingprøven 4. oktober. Det gikk imidlertid nesten en uke før de første avhørene av Johaug og Fredrik Bendiksen ble foretatt 11. oktober. Dommeren reagerer på at det gikk såpass lang tid, og Antidoping Norge begrunner det med Johaugs rettssikkerhet, og sier at de ikke ville gjennomføre avhør før en advokat kunne være med Johaug.

Johaugs forsvarer Christian Hjort mener hun er uten skyld og ikke skal utestenges. Han mener hun foretok en egen undersøkelse idet hun spurte landslagslegen om kremen sto på dopinglisten.

Therese Johaug beskriver det som et sjokk da hun fikk vite at hun hadde testet positivt på dopingprøven. Hun fastholder at hun spurte daværende landslagslege Bendiksen direkte om leppekremen hun fikk av ham, sto på dopinglisten, og at han svarte nei til det. – Jeg vet at det er utøverens ansvar å sjekke hva man putter i kroppen, og det ansvaret tok jeg da jeg spurte Fredrik, sier Johaug. Hun beskriver at hun hadde svært stor tillit til Bendiksen.

Yvette Dehnes, leder ved Norges laboratorium for dopinganalyse, mener konsentrasjonen av clostebol i Johaugs urinprøve er så lav at det er forenlig med at den var påsmurt, og ikke er tatt oralt eller ved injeksjon.

Jo Klaveness, professor i farmasi, konkluderer med at det er utenkelig at den mengden clostebol Johaug hadde i kroppen, skal ha hatt prestasjonsfremmende effekt.