Den indiske fotballgåten

I 2016 skrev en ung keeper indisk fotballhistorie i Kristiansand.

Gurpreet Singh Sandhu holdt nullen da Stabæk slo Start 5–0 i Eliteserien. Foran 7.273 tilskuere på Sør Arena ble han den første inderen til å spille i en toppdivisjon i Europa.

Ikke det året. Heller ikke det tiåret.

Den første noensinne.

Debuten ble en stor nyhet i India, verdens mest folkerike land med mer enn 1,4 milliarder innbyggere. En rekke indiske aviser skrev om kampen. I Mumbai trendet Sandhu på Twitter.

NRK spurte Sandhu om forskjellen mellom norsk og indisk fotball.

– Nivået er mye høyere her, sa Sandhu.

HISTORISK: Gurpreet Singh Sandhu. I dag spiller han for indiske Bengaluru FC i India. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Og med det rørte han ved en av fotballens største gåter. I november var den legendariske treneren Arsène Wenger i India for å åpne et akademi i regi av FIFA, hvor han nå jobber, og han sa noe mange har undret seg over.

– Det skal ikke være mulig at et land som India, med 1,4 milliarder innbyggere, ikke er på fotballkartet, sa Wenger.

India har aldri spilt i VM, verken for damer eller herrer. De har aldri blitt asiatiske mestere. Herrene har bare deltatt i asiamesterskapet fire ganger, og de har én seier der siden 1964.

Damene har ikke spilt i mesterskapet på 20 år.

EN SKJULT GULLGRUVE: Slik beskriver Arséne Wenger fotball i India. Her sammen med Indias fotballpresident Kalyan Chaubey. Foto: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

På FIFA-rangeringen ligger Indias herrelag her:

Plassering | Land | Innbyggertall

100 – Kasakhstan – 20 millioner

101 – Kosovo – 1,9 millioner

102 – India – 1,4 milliarder

103 – Guinea-Bissau – 2,2 millioner

104 – New Zealand – 5,2 millioner

Wenger la til at indisk fotball var en «gullgruve» som lå skjult.

Men India har leitet lenge. De har invitert Pelé og Diego Maradona for å gi dem inspirasjon. De har hentet spillere fra europeisk fotball, blant dem to nordmenn, John Arne Riise og Kristian Opseth. Gullet ligger urørt.

Nå skal Indias herrer delta på ny i asiamesterskapet, og møter Australia lørdag denne helgen. Men sjansene for suksess er små: På de siste fire kampene har India tapt mot Malaysia, Libanon og Qatar.

Hvorfor finner ikke India ut av denne sporten?

I INDIA: John Arne Riise spilte i India en stund. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

La oss feie unna et par mulige årsaker først.

«I fotball har Asia alltid ligget bak Europa»

Sant, men Indias herrer knuses av kontinentets lilleputter, og land som Japan og Sør-Korea har vært fast inventar i VM siden 90-tallet.

«Det er et stort og kaotisk land»

Det samme er Brasil, og Kina har nådd VM.

Så NRK har spurt Somnath Sengupta, en journalist som driver en konto på Twitter om indisk fotballhistorie. Han nevner et mysterium som er blitt diskutert i mer enn 70 år, og som han sier kunne snudd indisk fotball – og fotball – på hodet.

– Det var en stor mulighet som ble kastet bort, sier Sengupta.

India har nemlig kvalifisert seg til et VM.

Men så trakk de seg.

Spilte barbeint

Alt lå til rette for Indias store gjennombrudd.

I 1950 nådde de VM uten å sparke en ball. Alle rivalene i kvaliken – Burma, Filippinene, Indonesia – trakk seg. I OL i London i 1948 hadde India tapt knepent 2–1 mot selveste Frankrike. I 1947 ble India selvstendig fra Storbritannia. Nå skulle de dra til VM i Brasil for å vise verden hva de kunne.

Og så sa Indias fotballforbund nei.

Offisielt var grunnen at de hadde for lite tid til å forberede seg, men ingen historikere kjøper den forklaringen. Det finnes tre teorier om hva årsaken var.

India fikk ikke lov til å spille barbeint India ville ikke betale for reisen India syntes ikke VM var viktig nok

Den første er en populær myte. Det er sant at India spilte barbeint i London, men FIFA hadde ingen krav om sko.

Fly fra Asia til Sør-Amerika var dyrt. Flere lag sa nei takk til VM det året, blant dem Tyrkia, Frankrike og Portugal. Men Brasil ville ha med et land fra Asia, og spanderte Indias billett.

Så den mest sannsynlige grunnen, sier Sengupta, er at India ikke prioriterte VM.

MALERI: I forbindelse med VM i Qatar i 2022 ble det malt flere portretter av ikoniske fotballspillere på gaten i Mumbai. Foto: Rajanish Kakade / AP

VM hadde bare funnet sted tre ganger før 1950. England, spillets oppfinnere, hadde ennå ikke tatt seg bryet med å bli med. Sailen Manna, Indias kaptein det året, har fortalt magasinet Sports Illustrated at Indias spillere faktisk ikke visste om VM.

India ville heller spille OL, som hele verden hadde kjent i mer enn 50 år.

– OL betydde alt for oss. Det fantes ingenting som var større, sa Manna til Sports Illustrated, ifølge avisen LA Times.

Men OL var bare for amatører. VM var full av proffer, og ifølge Sengupta var Indias fotballforbund redde for at spill i VM ville sette amatørstatusen i fare. Så Indias forbund holdt laget hjemme.

India har aldri nådd VM igjen.

– Hadde de tatt den reisen, hadde indisk fotball vært på et annet nivå, sa Manna.

Sengupta er enig.

– Det hadde gjort indisk fotball kjent med resten av verden, sier han.

De neste årene havnet indisk fotball i ødemarken.

Kamper på 70 minutter

India har aldri hentet seg inn igjen etter den hendelsen.

I OL i 1952 tapte de 10–1 mot Jugoslavia i Helsinki, den siste gangen de spilte barbeint. To år senere nektet FIFA å ha dem med i VM-kvaliken. Det startet en lang periode hvor India ikke engang ønsket å stille opp.

India skulle ikke prøve å nå VM igjen før på 80-tallet.

Flere tror at de kunne kvalifisert seg. India kom på fjerdeplass i OL (1956), andreplass i asiamesterskapet (1964) og vant de asiatiske lekene (1962). Sengupta sier at India deretter ble isolert fra resten av internasjonal fotball.

Og den hjemlige fotballen var et salig rot.

Det fantes ingen nasjonal liga, kun et kaos av lokale mesterskap. Historikeren David Goldblatt har skrevet at det indiske fotballforbundet var kjent for «legendarisk ineffektivitet». Forbundet ble latterliggjort, skriver han, for å være «konservativt, amatørmessig, ineffektivt og treigt».

Forbundet bestemte at kamper skulle vare i 70 minutter. Når landslaget møtte sine rivaler i «normale» kamper, ble de utslitt.

– Bare det å spille 90 minutter hadde vært stor fremgang, sier Sengupta.

Innen starten av 80-tallet lå de asiatiske rivalene langt foran. Japan og Sør-Korea hadde gjort fotballen profesjonell, mens India fortsatt var amatører.

Så, i 1983, skjedde det noe som skulle endre sport i landet for alltid.

India vant VM i cricket.

Guden

– Det er der problemene begynner, sier Manasi Pathak.

Hun er en indisk journalist som har dekket fotball i hjemlandet for en rekke internasjonale medier. Pathak sier at cricket i India er det fotball er i Brasil.

– Cricket er en religion her, sier hun.

FOLKESPORT: Cricket er den desidert mest populære idretten i India. Foto: SANJAY KANOJIA / AFP

Ingen i India hadde forventet tittelen i 1983. Sengupta sier at India er et stort land med mange ulike regioner, språk og kulturer. Kun en nasjonal triumf kan binde alle delene sammen og gjøre en idrett populær. Det kunne skjedd med fotball. Det skjedde med cricket.

– Tittelen skapte et inntrykk blant folket av at cricket var idretten hvor vi virkelig kunne gjøre det bra, sier Sengupta.

India fikk nye helter. På starten av 90-tallet kom Sachin Tendulkar, en av de beste cricketspillerne i historien.

– Han blir nesten ansett som en gud, sier Sengupta.

I 1996 var India med på å arrangere VM i cricket.

– Deretter hadde ikke fotballen en sjanse til å konkurrere, sier Sengupta.

FOLKEKJÆR: Indiske studenter holder oppe en stor plakat av crickethelten Sachin Tendulkar. Foto: AP

I dag lever fotballen i skyggen av cricket. Avisene skriver om cricket, og i indiske hjem har familier bilder på veggen av cricketstjerner.

– Cricket er mer et kulturelt tema enn en idrett. Du må ikke nødvendigvis elske sport for å kunne prate om cricket i India, sier Pathak.

Dette påvirker unge. Pathak sier at indiske familier helst vil at barna skal bli gode akademisk. Om de skal drive med en sport, så bør det være cricket, hvor indere er blant de best betalte i verden.

India gjorde comeback i VM-kvaliken i 1985. De har snublet hver eneste gang. Heller ikke damelaget har nådd det gjeveste selskap siden VM for kvinner startet opp i 1991.

I 2006 sa daværende FIFA-president Sepp Blatter at India var en «sovende kjempe».

– Vi lurer på når kjempen skal våkne, sier Sengupta.

PRESIDENT: Tidligere Fifa-president Sepp Blatter tar på seg et tradisjonelt indisk hodeplagg i forbindelse med Det indiske fotballforbundets 70-årsjubileum. Foto: Manish Swarup / AP

Superligaen

I 2013 prøvde det indiske forbundet å revolusjonere fotball i landet.

De startet opp Den Indiske Superligaen.

India fikk en nasjonal liga først i 1996, uten at den ble særlig populær. Nå laget forbundet en turnering basert på den populære ligaen i cricket. I stedet for å sende invitasjoner til de store lagene laget de plasser til åtte nye lag, eller franchiser, som kunne kjøpes. Ingen kunne rykke ned.

Dette skapte ny blest rundt indisk fotball. Investorer, kjendiser og idrettsstjerner pøste penger inn i franchisene. De hentet stjerner fra europeisk fotball, som Alessandro Del Piero, Robert Pires og Fredrik Ljungberg.

Den første sesongen hadde Superligaen et tilskuersnitt på rundt 25.000 per kamp. Den var der for å bli.

LEGENDER: Alessandro Del Piero og Luis Garcia dro til India for å væe med og skape blest rundt fotballen. Foto: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

Siden har Superligaen erstattet den gamle toppligaen. John Arne Riise har spilt for Dehli Dynamos og Chennaiyin FC, mens Kristian Opseth har spilt for Bengaluru FC. City Football Group, som eier Manchester City, kjøpte opp Mumbai City i 2019, et trekk som viser at indisk fotball interesserer vestlige lag.

Men tilskuersnittet har nå falt til rundt 12.000 per kamp. Sengupta sier at ingen av lagene tjener penger.

– For eierne er det mer som veldedighet, sier han.

Han lurer på hvor lenge eierne vil finansiere lagene om de ikke snart får fortjeneste. Dessverre for indisk fotball har ikke Superligaen løftet landslaget. Pathak sier at de lokale spillerne har lært lite av de utenlandske stjernene. Og selv om indere ser mye europeisk fotball, varierer interessen for den indiske ligaen stort.

STJERNE: Også brasilianske Ronaldinho har vært i India for å inspirere. Her på et akademi i Kolkata i 2023. Foto: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

Dette er et problem, sier Sengupta. Fotball er bare populært i deler av India, og i noen delstater finnes det knapt ligaer i det hele tatt.

– India er stort. Om du ikke har fanbaser spredd utover landet, får du aldri bred støtte til spillet, og da heller ikke landslaget, sier Sengupta.

Han gjentar at hele India må bindes sammen av én felles ting.

– Med mindre landslaget lykkes, er det vanskelig å gjøre idretten populær.

– Alle har tabbet seg ut

Så kanskje er en opptur i asiamesterskapet det indisk fotball trenger.

India var sist med i 2011, da de tapte alle sine kamper. I asiamesterskapet de neste ukene trenger de magi fra sin store stjerne, den 39-årige spissen Sunil Chhetri. Han er en legende i hjemlandet, men utenfor grensene er hans største bragd én kamp for Kansas City Wizards i USA, og en håndfull kamper for Sportings B-lag i Portugal.

– I syv år har vi spurt hvem som skal ta over for Chaitri. Vi har fortsatt ikke svaret, sier Pathak.

LANGT NEDE: Det indiske fotballandslaget er på 102. plass på den internasjonale Fifa-rankingen. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

Én positiv utvikling er at India har arrangert turneringer, som U17-VM i 2017 og asiamesterskapet for kvinner i 2022. Dessverre ble damelandslaget smittet av covid like før den sistnevnte turneringen og kunne ikke spille.

En verre nyhet kom også i 2022, da India ble suspendert av FIFA i 11 dager. Den indiske regjeringen hadde kastet ut ledelsen i forbundet og ansatt sin egen komité, noe FIFA anså som politisk innflytelse.

– Alle har tabbet seg ut på alle nivåer, sa den indiske sportsjournalisten Mihir Vasavda til nettsiden The Athletic.

Pathak savner en klar visjon fra toppen, og tror ikke kjempen våkner med det første.

– Jeg er ikke særlig optimistisk, sier hun.

Sengupta er enig med Wenger i at India har stort potensial. Han mener indiske fotballspillere nå er bedre trent enn før, og at fotball er blitt mer populært. Men han tror flere ting må skje. I Superligaen må klubbene holde seg i live. På lavere nivåer må lag bli bedre på å utvikle unge spillere.

Dessuten nevner han at mange «unge» spillere lyver på alderen, og hevder at de er yngre enn de er. Dette skaper problemer for ungdomslagene.

Om disse tingene fikses, sier Sengupta, kan India nå asiamesterskapet regelmessig, noe han mener bør være første steg.

Hva med VM?

– Det finnes en mulighet ... sier Sengupta.

– Men ikke før om 20 år.

I så fall vil gullet ligge urørt en stund til.