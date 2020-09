Den «gale professoren»

Kl. 18.30 sesongåpner Leeds mot Liverpool. Det er Leeds' første kamp i Premier League på 16 år, og oppgjøret kan du følge her.

Våren 2018 satt den spanske direktøren Victor Orta bak i en bil med Andrea Radrizzani, den italienske eieren av Leeds, da han kom med et sprøtt forslag.

De to hadde sparket Paul Heckingbottom, som hadde ført laget til 13. plass i Englands nest øverste divisjon. Leeds hadde nå vært 14 år utenfor Premier League.

Årene hadde vært tunge. Fansen hadde sett et nedrykk til tredjedivisjon, økonomiske kriser og gale eiere. Mer nylig hadde en rekke engelske trenere kommet og gått uten å levere opprykk.

Orta følte nå at Leeds trengte noe annerledes. Noe nytt. Noe stort.

Så da Radrizzani spurte hvem de burde ansette, svarte han:

– Hva med Marcelo Bielsa?

Forslaget var ikke bare sprøtt. Det var overraskende, farlig og urealistisk.

EL LOCO: Marcelo Bielsa blir regnet som en av fotballens mest originale og eksentriske trenere. Han har kallenavnet El Loco «Den gale» Foto: Francois Lo Presti / AFP

Bielsa anses som en av fotballens mest originale og eksentriske trenere. Visstnok fikk han kallenavnet El Loco – «Den Gale» – da han fortalte en av sine spillere at han ville kuttet av seg en finger om det garanterte ham seier.

Som taktiker har 65-åringen inspirert noen av verdens beste trenere. Pep Guardiola og Mauricio Pochettino regner seg som elever av Bielsa, og mange har sammenlignet ham med en professor.

Før Guardiola ble trener, tok han en flytur på 11 timer til Buenos Aires og en kjøretur på 300 kilometer til Rosario kun for å prate med Bielsa.

Men Bielsa har vunnet lite. Kun et OL-gull og tre ligatitler fra hjemlandet Argentina sto på CV’en, til tross for en rekke jobber med klubber og landslag. Sett bort fra en katastrofal periode i franske Lille hadde han vært arbeidsløs i tre år.

I 2016 hadde Bielsa skrevet under for italienske Lazio, for så å si opp to dager senere fordi han mente klubben ikke hadde kjøpt spillerne han ønsket.

Bielsa pleide å tjene langt mer enn det Leeds hadde betalt sine trenere. Om de fikk ham, og han ikke slo til, kunne dette bli en svært dyr tabbe.

Likevel var ikke Orta i tvil om hvem han ville ha.

– Han mente virkelig at Bielsa var den beste treneren i verden, sier Phil Hay til NRK.

Hay har dekket Leeds i 14 år for avisen Yorkshire Evening Post og nettsiden The Athletic, og har fortalt NRK om hvordan Orta og Radrizzani jaktet Bielsa. Begge de to visste at det var urealistisk å signere ham.

Men Radrizzani bestemte seg for å prøve likevel. Bielsa svarte på henvendelsen.

Snart var Orta og Radrizzani på flyet til Argentina.

TOK SJANSEN: Den italienske eieren av Leeds, Andrea Radrizzani tok sjansen på å ansette Macelo Bielsa. Foto: Craig Brough / Reuters

Jul med Bielsa

Da de møtte Bielsa i et hotell i Buenos Aires, fant de ut at han allerede hadde studert Leeds, noe som viste at han var interessert. Deretter fulgte forhandlinger om lønn og andre krav.

Etter flere uker med samtaler var Bielsa endelig klar for Leeds.

En av de mest overraskende ansettelsene i nyere britisk fotballhistorie var et faktum.

Spenningen var stor da Bielsa holdt sin første pressekonferanse. Han liker egentlig ikke pressen. Mens han elsker fotball, hater han alt rundt sporten: pengene, TV-programmene, sponsorene.

Av samme grunn gir Bielsa aldri intervjuer. I stedet lover han å svare på hvert eneste spørsmål i pressekonferansene. Dette kan ta tid: Da han var landslagstrener for Argentina, holdt han en konferanse som varte i fire timer.

Nå i Leeds snakket Bielsa tydelig og langsomt, som han alltid gjør, via en oversetter. Han sa at han var glad for å være i Leeds.

Han sa også at han allerede hadde sett Leeds sine 51 kamper fra sesongen før, pluss to treningskamper de hadde spilt i Myanmar.

Bielsas dedikasjon til analyse er legendarisk. Da han trente et lag ved et universitet i Buenos Aires, speidet han 3000 spillere før han tok ut en tropp på 20 mann. Da han jobbet i argentinske Newell’s, kjørte han 8 000 kilometer i en Fiat 147 på leting etter talenter.

Som landslagstrener for Argentina tok han med seg 2000 videokassetter til VM i Japan og Sør-Korea i 2002. En gang ble han spurt hva han skulle gjøre i juleferien. Svaret var en daglig rutine med to timer trening og 14 timer videoanalyse.

LANDLAGTRENER: Bielsa trente Argentina fra 1998 til 2004. Foto: Antonio Scorza / AFP

I Leeds satte Bielsa opp et stort team av analytikere og speidere. Før den første vennskapskampen, borte mot Forest Green Rovers, ba han om videoer av tre kamper Forest Green hadde spilt mot lag som ikke en gang var i ligasystemet.

Senere skulle det komme frem at en av Bielsas speiderrapporter inkluderte åtte sider om motstanderens tredjekeeper.

Murderball

Før sesongen fikk Bielsa lite hjelp på overgangsmarkedet. Leeds hentet spissen Patrick Bamford og venstrebacken Barry Douglas, og senere keeperen Kiko Casilla. Ellers måtte Bielsa jobbe med de spillerne han hadde.

En stall som hadde kommet på 13. plass, skulle nå forvandles til et topplag.

Bielsa innførte umiddelbart høye krav. Han krevde en løpebane og flere parkeringsplasser på treningsfeltet Thorp Arch. Han snakket med staben om hvordan gresset burde dyrkes. Av og til sjekket han overflatene for støv.

Han sørget også for at det ble satt inn senger på Thorp Arch, slik at han og spillerne kunne overnatte der om nødvendig.

Spillerne måtte jobbe hardere enn noen gang. Hver morgen ble de veid. De som var for tunge eller ikke løp nok, ble vraket. De kom dit klokken ni på morgenen og dro av og til klokken syv på kvelden.

– Vi hørte litt fra Pontus Jansson, som spilte for Leeds i Bielsas første sesong. Han sa at det var et sjokk i starten. Spillerne ble utslitt både fysisk og psykisk, sier Anders Palm til NRK.

Palm er leder i Leeds sin skandinaviske supporterklubb (LUSCOS) og har fulgt laget tett under Bielsa. Han sier at en av Bielsas mest beryktede øvelser er «Murderball».

I Murderball spiller to lag kamp på full bane uten at spillet stoppes. Hver gang det blir kast eller utspark, sendes en ny ball rett i spill.

Tempoet er brutalt. Men høy intensitet er avgjørende for at Bielsas spillestil skal fungere.

INTENSITET: Høy intensitet preger lagene til Marcelo Bielsa. Foto: John Sibley / Reuters

Som ung ble Bielsa inspirert av Totalfotballen til Ajax på 70-tallet. Da han fikk sjansen som hovedtrener for Newell’s i 1990, innførte han en stil hvor spillerne angrep og presset hele tiden.

Denne stilen kombineres vanligvis med at balltempoet roes ned. Siden spillerne jager ballen konstant, må de hvile når de først har vunnet den.

Men Bielsa krevde at de opprettholdt et skyhøyt tempo med ball. Det var klampen i bånn hele tiden.

Denne intensiteten kombinerte Bielsa med sine grundige analyser og teorier. Han er overbevist om at det finnes 29 spillesystemer i fotballen – ikke mer, ikke mindre. Det finnes 11 måter å angripe på. Det finnes 36 typer pasninger.

– Jeg er overbevist om dette, har Bielsa sagt.

Når Bielsas metoder fungerer, kan de forvandle et lag over natta, og dette skjedde med Leeds. De ledet tabellen til jul. Bielsa brukte nesten alltid de samme spillerne. Om laget slet, nektet han å endre sine prinsipper.

– Det er ikke noe Plan B med ham. Det er alltid Plan A, sier Palm.

Jobber for folket

Som sine spillere hadde Bielsa etablert sine rutiner, som ikke har endret seg frem til nå. Han går alltid i treningsdress. På sidelinjen sitter han ofte på huk, eller på en blå plastbøtte.

I lange perioder kan han kun observere, før han brøler ut instrukser på enkel engelsk. Når han først blir oppgitt, trenger man ikke vært ekspert i kroppsspråk for å se det.

KJENT STILLING: Bielsa står ofte på huk på sidelinjen. Foto: Lee Smith / Reuters

Han bor i en liten leilighet over en butikk i Wetherby, en landsby ved Thorp Arch. Nettet er fullt av Leeds-fans som har fått ta bilde med Bielsa i Wetherby.

De har for eksempel oppdaget at han handler mat på vanlige dagligvarekjeder.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Og at han ofte jobber på lokale kaféer.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bielsa går gjerne de tre kvarterene fra Wetherby til Thorp Arch til fots, selv når det styrtregner. Om journalister spør om han vil sitte på, sier han høflig nei.

Denne enkle livsstilen har gjort Bielsa populær nesten hvor enn han har jobbet. Han har ingen interesser utenom klubben. Alt arbeidet han legger ned, er for fansen.

Da han trente Athletic Bilbao, ble han spurt av en gruppe unge fans om han kunne signere et fotoalbum av spillerne. Bielsa nektet. I stedet tok han det med seg og ba dem møte ham neste dag. Da han ga dem tilbake albumet, var det signert av hele stallen.

Nå som han var i Leeds, spurte han spillerne hvor lenge en supporter måtte jobbe for å få råd til en billett. Da han fikk svaret, ba han dem plukke søppel på Thorp Arch i tre timer.

Leksen var at spillerne skulle vite hvor mye fansen måtte slite for å se dem spille.

Hvordan kunne spillerne gi noe mindre enn 100 prosent etter en slik tankevekker?

Spioner

I januar havnet Bielsa i sin første kontroversielle episode i England. I forkant av en kamp mot Derby kom det frem at han hadde sendt noen for å spionere på treningene til Derby.

Slik spionasje er vanlig i Sør-Amerika, men i England blir det ansett som juks. Bielsa bekreftet hendelsen og tok fullt ansvar.

Så innrømmet han at han hadde spionert på alle lagene i divisjonen.

Alle var sjokkerte. Bielsa hadde ikke trengt å si dette. Men han inviterte deretter til en pressekonferanse hvor han viste alle dokumentene han brukte til å analysere motstanderne, med formasjoner, grafer og tabeller.

– All informasjonen jeg trenger, får jeg uten å spionere. Men vi i staben gjør dette likevel, fordi vi får dårlig samvittighet om vi ikke jobber nok, sa Bielsa ifølge The Guardian.

Hay var på presskonferansen og kunne ikke tro at Bielsa viste frem alle disse dokumentene.

– Jeg forventer ikke å se noe slikt igjen på 40 år, sier Hay.

Nye vansker ventet for Bielsa de neste månedene. En av grunnene til at han har vunnet så lite, er at metodene hans sliter spillerne ut. Ofte starter de sterkt, for så å gå tom for krefter.

Etter syv strake seiere inn mot slutten av desember, vant Leeds kun to av de neste syv ligakampene. Snart falt de utenfor de to øverste plassene, som gir direkte opprykk.

I slutten av april møtte de Aston Villa i nest siste kamp. Mens Villa hadde en mann nede med skade, scoret Leeds åpningsmålet. Dette førte til kraftige protester fra Villa.

Da beordret Bielsa sine spillere om å la Villa utligne, selv om flere av dem ikke hadde lyst.

Bielsa fikk senere en pris fra FIFA for fair play, men måtte nå ta Leeds inn i playoffen med tre andre lag.

PROTESTER: Da Leeds scoret mot Aston Villa da laget hadde en mann nede ble det krangling. Foto: Ed Sykes / Reuters

Der tapte de mot Derby. Heller ikke dette året klarte de opprykket.

I etterkant mente mange at Bielsa hadde kjørt spillerne for hardt. Selv mente Bielsa at laget kun hadde vært uheldige, og at den fysiske formen var fin.

Uansett hadde ikke Bielsa klart sitt store mål. Kom han til å bli ett år til?

Møtte veggen

Ingen kunne si noe med sikkerhet. Bielsas opphold pleier å være korte og intensive. Spesielt når han har gått på en smell, kan han være uforutsigbar.

Tidlig på 90-tallet med Newell’s røk han på et 6-0-tap mot San Lorenzo i gruppespillet av Copa Libertadores, den sør-amerikanske versjonen av mesterligaen. Visstnok var han så fortvilet at han låste seg inn på et hotellrom, trakk for gardinene og begynte å gråte.

Kort tid etter dukket det opp en gruppe sinte fans utenfor hjemmet hans. Bielsa kom ut døren med en granat i hånden og truet med å dra ut pinnen om de ikke kom seg bort.

Selv om Bielsa ble værende i Leeds, ville det ikke gi noen garantier. I Marseille trente han laget i én sesong, før han sa opp etter å ha tapt den første ligakampen etter sommeren.

Omsider ble Bielsa enig med Orta og Radrizzani om å ta ett år til. Palm sier at han var optimistisk om at argentineren kom til å bli værende.

– Jeg hadde følelsen av at han hadde litt «unfinished business», sier Palm.

Det gjenspeilet seg i resultatene. Igjen hang Leeds med i toppen fra starten. Innen årsskiftet lå de på førsteplass, med en luke på ni poeng ned til tredjeplassen. Fansen luktet opprykket.

FORNØYD: Leeds-fansen er tilbake i Premier League og elsker sin manager. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Så kom en ny smell. Fra og med midten av desember vant de to av 11 ligakamper og sølte bort hele forspranget ned til tredjeplassen. Fansen fryktet en ny kollaps. Dette var akkurat det kritikerne hadde advart mot.

Men så viste Bielsa at han hadde hatt rett hele tiden. Spillerne var slett ikke slitne. De vant de neste fem ligakampene uten å slippe inn mål. Plutselig var de på stø kurs mot Premier League.

Så ble ligaen stoppet av koronaviruset.

Plutselig visste ingen noe som helst. Etter en lang pause må Leeds ha vært lettet da sesongen kom i gang igjen. Men de første de gjorde da, var å tape 2–0 borte mot Cardiff.

Skulle opprykket gå i vasken nok en gang?

Radrizzanis plan

Svaret ble nei. Leeds vant syv av de neste åtte kampene. I den fjerde siste kampen vant de borte mot Swansea med et mål ett minutt før slutt.

– Da tenkte jeg: «Nå. Dette tar vi», sier Palm.

Leeds vant ligaen med 10 poengs margin. Ortas sjansespill hadde betalt seg.

Bielsa hadde ført Leeds tilbake til Premier League.

OPPRYKK: Leeds vant liagen med 10 poeng forrige sesong. Foto: Lee Smith / Reuters

For fansen er det vanskelig å sette ord på hvor mye returen til Premier League betyr, og hvor stor takknemligheten er til Bielsa. Han har nå fått et eget veggmaleri i byen.

– Han er den mest populære treneren jeg kan huske så lenge jeg har dekket klubben, sier Hay, som legger til at han syntes kallenavnet El Loco er misvisende.

– Noen bruker det navnet som om han var mentalt ustabil, sier Hay.

– Jeg mener han er en av de mest kalkulerte personene du noen gang vil se, med hensyn til hvordan han jobber og trener laget. Han vet akkurat hva han vil og hvordan han skal få det til.

Leeds har nå kjøpt den spanske spissen Rodrigo for 350 millioner kroner, som er rekord for klubben. Håpet er at Rodrigos mål og Bielsas geni skal holde Leeds oppe i to år.

Deretter planlegger Radrizzani å etablere Leeds på øvre halvdel av tabellen.

Første del av den planen er å ta poeng borte mot Liverpool på lørdag. Men hva enn som skjer denne sesongen, skal det mye til for at Bielsas status i byen blir svekket.

Palm forteller om en episode fra oktober i fjor som oppsummerer hvorfor Bielsa er så godt likt.

– Det var hundreårsjubileum for Leeds i oktober i fjor, med stor fest på Elland Road. Alle kom i smoking. Bielsa kom innom en veldig kort stund, da i treningsdressen, sier Palm.

Han legger til:

– Man kan ikke la være å like Bielsa. Alle bare elsker ham. Han er alltid seg selv.

