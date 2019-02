Bygdegutten som får norsk langrenn til å skjelve

– Jeg er som alle andre mennesker, sier han beskjedent på russisk – og smiler bredt.

Han gjør sjeldent, eller aldri, intervjuer med ikke-russiske medier. Engelsk verken snakker eller forstår han. Derfor går praten alltid gjennom en tolk når NRK en sjelden gang får møte det som er russisk langrenns største stjerneskudd.

Med ski på bena forstår likevel alle Bolsjunovs intensjoner. Han stiller på start for å vinne, og i VM er den litt mystiske 22-åringen en av dem som de norske langrennsløperne frykter aller mest.

I Seefeld har det så langt blitt to sølvmedaljer til russeren. Én på lagsprinten sammen med Gleb Retivykh, og én på 30 kilometer med skibytte. Før onsdagens 15 kilometer er Bolsjunov den aller største favoritten.

I VM har «Sasja», som han kalles av sine landsmenn, også vist seg fra en ny side utenfor sporet.

Bolsjunov ble spurtslått av Sjur Røthe på VM-tremila Du trenger javascript for å se video.

Der han tidligere nærmest kun har vist et «jernansikt», uten noen særlig mine, har russeren fleipet og sendt stikk til de norske løperne etter konkurransene. Via sin tolk har det blitt flere morsomme scener.

– Når skal du begynne å ta engelsktimer?

– Når jeg endelig tar gullet, sier Bolsjunov, smiler bredt, og vet veldig godt at hans største sjanse til å ta et seniorgull i mesterskap kommer onsdag.

For i det siste rennet før VM smadret Bolsjunov resten av feltet på spesialdistansen 15 kilometer klassisk intervallstart, og slo OL-vinner Iivo Niskanen med smått utrolige 43 sekunder.

– Du er favoritten på onsdag...?

– Nei, det er Iivo Niskanen og Martin Johnsrud Sundby, sier han, og sier «kanskje» om sine egne gullsjanser.

– Med Bolsjunov håper vi på medalje, sier russernes trener, Markus Cramer, også han noe forsiktig.

I skisporet har Bolsjunov vært alt annet enn forsiktig. Til tider har han nærmest vist utenomjordiske prestasjoner. Så overlegen var han på stafetten på Beitostølen at Martin Johnsrud Sundby knapt forstod hva som traff ham.

– Dette var et historisk renn, jeg har aldri sett maken. Hva skal vi finne på før Seefeld, spurte en lettere forfjamset Sundby.

Se Bolsjunov fyke fra Sundby på stafetten på Beitostølen. Du trenger javascript for å se video. Se Bolsjunov fyke fra Sundby på stafetten på Beitostølen.

Fra en landsby i «ingenmannsland»

Som alle andre historier har også Aleksandr Bolsjunovs en begynnelse.

For å finne den må vi dra langt sørvest i Russland. Kun fem kilometer fra grensen til Ukraina ligger den lille landsbyen Podyvotje, hvor Bolsjunov vokste opp med sine to foreldre og en eldre søster.

Bolsjunov selv anslår at det kun bor rundt 150 til 200 mennesker i området. Faktisk er hjemplassen så øde at det knapt finnes bilder eller informasjon om den på internett.

På skolen gikk han i klasse med fem andre elever, og skiløyper fantes ikke. Derfor laget han sammen med sin far og søster en egen løype i den lille landsbyen.

Fremst gikk Aleksandr Bolsjunov senior med en øks for å hugge ned trær, så fulgte søsteren Anastasia og bakerst gikk Aleksandr Bolsjunov junior. Alle med ski på bena.

– I dag har vi en runde på én kilometer som vi har laget sammen. Min far prepper den fortsatt, slik at den er klar hver gang jeg kommer hjem, sier han.

For det er Podyvotje som er hjemme for Bolsjunov. Selv om vinteren nå for det meste består av å reise rundt i verden for å jakte pallplasser, er han fortsatt bosatt i den lille landsbyen med den egenlagde løypa.

– Da jeg var der i høst klarte vi faktisk å få fatt i kunstsnø, og nå blir den bare bedre og bedre. Vi har også en motbakke der. Hvert år forbedrer vi denne løypa, forteller Bolsjunov entusiastisk.

I sommer laget han og kjæresten Anna Zjerebjateva, som også er skiløper på det russiske landslaget, like godt en provisorisk rundløype på et jorde i landsbyen.

Kanskje er det den bestandige iveren etter å gjøre alt for å gå på ski som har gjort at Bolsjunov er blant de største konkurrentene til våre VM-håp i 2019.

Men det var langt ifra alt som talte for at Bolsjunov skulle bli en av verdens beste skiløpere i barndommen. Det å gå på ski var bare for å «ha noe å gjøre», forteller han. Andre idretter som volleyball, fotball og basket fylte også fritiden frem til niendeklasse.

– Etter niendeklasse innså jeg at jeg måtte ta et valg. Enten måtte jeg fortsette på skolen, eller så måtte jeg velge idrett og gi alt. Jeg valgte idretten.

Bolsjunov pakket skiene, flyttet fra landsbyen og sa farvel til familien. Ferden gikk nordover til Brjansk, en by på størrelse med Oslo. Der startet han på et sportsakademi, og alt ble tilrettelagt for at han nå skulle bli en best mulig skiløper.

Resten er, som de sier, historie.

Nå er Bolsjunov tilbake fra storbyen, og igjen bosatt på landsbygda. I 2019 er det mannen fra Podyvotje hele Russland forventer skal lede langrennslaget til edelt metall i VM i Seefeld.

– Men jeg var veldig flink på skolen altså, og hadde bare toppkarakterer. Så jeg hadde faktisk et realt valg å ta. Min far sier at hvis jeg ikke hadde valgt ski hadde jeg blitt en leder, sier han. Nok en gang ler Bolsjunov hjertelig.

Krisene som satte OL på spill

Lederegenskapene fikk det da litt uskrevne bladet fra Podyvotje virkelig bruk for i OL-sesongen. Allerede i den svenske sesongåpningen i Gällivare viste Bolsjunov skumle hensikter ved å vinne 15 kilometer klassisk.

Men så rammet den første krisen russisk langrenn i OL-sesongen.

5. desember 2017 ble Russland som nasjon utestengt fra Pyeongchang-OL, og kun utøvere som Den internasjonale olympiske komité (IOC) anså som rene fikk invitasjon til å delta i lekene som gikk av stabelen to måneder senere.

To dager før IOC-president Thomas Bach kunngjorde utestengelsen var det duket for sprint på Lillehammer. Det hele Norge snakket om etterpå var Johannes Høsflot Klæbos fjerde strake verdenscupseier.

Men i korridorene i OL-byen ble det også hvisket om mannen som kom på tredjeplass; Aleksandr Bolsjunov.

Halvannen måned etter sprinten på Lillehammer kom nok en sjokkbeskjed for det russiske langrennspublikummet. Sergej Ustjugov, russisk langrenns største stjerne, var ikke å finne på listen over russiske utøvere som fikk invitasjon til OL.

Etter Ustjugovs utestengelse var det plutselig en andreårs seniorutøver som fikk det tunge ansvaret med å forsvare det som var igjen av Russlands ære under nøytralt flagg i Pyeongchang.

MAKTSKIFTE: I OL-sesongen var Johannes Høsflot Klæbo fullstendig overlegen i sprint, og vant også verdenscupen sammenlagt. På Lillehammer i desember 2017 vant Klæbo foran Sergej Ustjugov (t.v.) og Aleksandr Bolsjunov (t.h). Under ett år senere slo Bolsjunov Klæbo for første gang i en sprintfinale i finske Ruka. – I fjor slo han jo meg ofte. Så jeg må si han er en tøff konkurrent, sier Bolsjunov om Klæbo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Så ble Bolsjunov syk. Den tredje krisen på kort tid var et faktum for de med et hjerte i russisk langrenn.

– Feberen var opp mot 40, og jeg følte meg helt forferdelig. Jeg mener at så langt som til 27. januar lå jeg inne på sykehuset.

OL sto nå virkelig i fare for den unge gutten som hadde fått ekstra ballast på sine skuldre etter Ustjugovs utestengelse. Mindre enn to uker før OL var han altså på bena igjen og klar for oppkjøring i VM-byen Seefeld.

– Vi klarte å gjennomføre en grei oppkjøring, sier han.

I sitt første OL ble beholdningen tre sølv og én bronse. To av dem i individuelle renn.

– Det kunne gått verre, sier han og ler godt.

Nok en gang bruker han ikke de største ordene om sine egne prestasjoner. For i hodet til Bolsjunov kunne det også gått så mye bedre.

Ved målgang på den store manndomsprøven, femmila, slo han misfornøyd staven i bakken etter at han gikk i mål til sølvmedalje.

SKUFFET: I sin første femmil på internasjonalt toppnivå tok Aleksandr Bolsjunov sølv i OL. Men i Bolsjunovs verden er ikke sølv godt nok. – Det er veldig vanskelig å vinne alt, men jeg ønsker så klart det, sier han. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

– For å være helt ærlig så tenker jeg ikke så mye på det. Det er allerede historie, og dette kan man se tilbake på når karrieren er over, sier han om OL-suksessen.

Dopingspekulasjonene

Og han ser seg sjelden bakover, Bolsjunov. I den første verdenscuphelgen etter OL ga han sammen med Aleksej Poltoranin og Iivo Niskanen de norske løperne en real leksjon på 15 kilometer klassisk.

– Vi blir litt «pissa på», konkluderte Sundby etter at han havnet tretti sekunder bak Bolsjunov den gang.

22-åringen har denne sesongen vist at han kan bli skummel både i sprint og fri, men det er på denne distansen han virkelig har vist sitt store potensial. I verdenscupåpningen i Ruka var han nok en gang suveren. Nærmest var Emil Iversen, hele tjue sekunder bak.

– 20 sekunder opp til ham er et bra skirenn, konkluderte likevel Iversen etter rennet.

Med plutselig suksess for en ung russisk langrennsløper samtidig som beskyldningene, og bevisene, om statsstyrt juksing i fedrelandet rulles opp, kommer også spekulasjonene om doping for deres nye stjerneskudd.

Det hjelper heller ikke på spekulasjonene at Bolsjunovs trener, Jurij Borodavko, i 2010 ble utestengt i to år etter at flere av hans daværende elever på det russiske landslaget ble tatt for nettopp doping.

– Jeg prøver å ikke bry meg om det, sier Bolsjunov.

– Jeg går videre.

Og Bolsjunov går videre. Ofte fremst i feltet med flere nordmenn halsende bak.

– Han er en maskin egentlig, og det er artig å ha med en sånn en. Da har du noe å strekke deg etter, sier sist sesongs suverene ener Johannes Høsflot Klæbo.

Noe dopingspekulasjoner vil verken han, eller de andre norske langrennstjernene bidra til.

– Jeg opplever ham som en mer smilende russer enn jeg kanskje har vært borti tidligere, og det er jo interessant i seg selv, roser Martin Johnsrud Sundby konkurrenten.

Og etter onsdagens 15 kilometer kan bygdegutten fra Podyvotje få noe nytt å smile for. For enda mangler det et seniorgull i samlingen.