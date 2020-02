Ble størst uten å ønske det

«Doro, Doro, Doro», publikums rop slår imot deg som en lydvegg inne på VM-arenaen. Hjemmeyndlingen går ut i sporet først på siste runde av jaktstarten, og heies frem i løypene hun har gått i siden hun var barn.

Inne på oppløpet stopper hun nesten opp, vinker, smiler og bukker for å motta hyllesten.

– Det var et stort øyeblikk, forteller hun, rolig og behersket kort tid etter målgang.

Hun har akkurat oppnådd det mange utøvere omtaler som det største de kan få oppleve, å ta VM-gull i et mesterskap i eget hjemland. Men for Wierer – sportens største kvinnelige stjerne – har dette egentlig aldri vært drømmen.

HYLLEST: Dorothea Wierer går først i mål på Südtirol arena på jaktstarten. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Startet fordi det var tradisjon

30-åringen er virkelig på hjemmebane i Anterselva. Hun vokste opp i et stort tyrolerhus bygget av bestefaren litt lenger ned i den vakre dalen. Med en søskenflokk på fem var det aldri stille i huset. Ungene ble ofte sendt ut for å få brukt opp energien, men uten å ødelegge mors kjøkkenhage eller tråkke på kalkunene, som senere skulle bli til staselige måltider for storfamilien.

BLID: Det er sjelden man ser eller møter en sur Dorothea Wierer. Her på huska i hagen utenfor barndomshjemmet før VM. Foto: Lill Christin Ludvigsen / NRK

– Alle barna drev med skiskyting da, for det var liksom tradisjon her, forteller Wierer når hun gir NRK en omvisning i barndomshjemmet i forkant av VM.

Faren var jeger, noe også interiøret i huset bærer preg av, men Wierer hverken var eller er veldig opptatt av jakt. Likevel oppdaget hun tidlig at hun hadde et talent for skyting. Dessuten ga skiskyting henne mer puls enn alpint, forklarer hun.

Hun hadde egentlig tenkt til å gi seg da både storesøster og storebror sluttet med idretten i tenårene, men etter og ha tatt en måneds pause i januar som 14-åring, var Wierer tilbake selv om vennene hennes sluttet. Hun satset ikke veldig hardt, men fremgangen var der likevel, og i en alder av 19 vant hun junior-VM. Det ga billett til landslaget og verdenscupen.

HJEMMEBANE: I dette huset vokste Dorothea Wierer opp i en stor familie. På balkongen står bestemoren på 87 år. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

Fest og motgang

I starten gikk ikke Wierer så mange renn, og debutsesongen i 2010/11 endte med en 54.-plass på sammenlagtlista. Året etter var enda svakere og hun ble nummer 91, før det tredje forsøket ga en 38.-plass. Hun beskriver det som noen utfordrende år.

– Nivået opp fra junior var ikke noe morsomt, for jeg var ikke god, og ingen liker å gjøre det dårlig. Men jeg trente ikke så mye, og bare dro ut på fester. Det var jo gøy det også.

SATSET: Dorothea Wierers seier på Sjusjøen i 2014 var på mange måter starten på suksessen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Hun ler høyt med en smittende latter. Det er ikke lenger sigaretter og vin i VIP-teltet etter renn.

– Jeg ville jo aldri bli skiskytter. Jeg kom bare dit fordi jeg var der. Planen var aldri å havne på pallen eller noe, erkjenner hun.

Men før Sotsji-OL skjønte hun at om så mye av livet skulle vies til skiskyting, var det på tide å trene litt mer. Resultatene kom nesten umiddelbart, og har siden bare blitt bedre og bedre.

TO POKALER: Dorothea Wierer poserer med trofeet som viser at hun vant verdenscupen i fellesstart forrige sesong. Hun ble også sammenlagtvinner. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Bevisene på suksessen står oppstilt i foreldrenes premieskap i stua, alt fra små medaljer, til verdenscuptrofeet og den gjeve pokalen for Årets idrettskvinne - en pris ingen skiskytter tidligere har fått i Italia.

– Men jeg har ingenting som minner meg om skiskyting i mitt eget hus, røper hun.

Deler luksuslivet

Hun har ikke behovet for å se hva hun har oppnådd. Det hun trenger for å holde på motivasjonen er venner, ferieturer, fornøyelser og familieliv. Forbildet hennes er en italiensk påvirker, og Wierer selv deler mye av livet utenfor til sine flere hundre tusen følgere i sosiale medier.

– På trening har jeg ikke tid til å poste, men når jeg har fri og tar et glass vin har jeg jo det. Jeg trenger det for hodet mitt, men kroppen min har ikke godt av å slappe av for mye.

Hun ler igjen. Selv om sporten hun driver med fortsatt er liten i Italia, er personen Dorothea Wierer blitt ganske stor. Hun har sponsorer som RedBull og sitt eget klesmerke «Doro Style». Med det følger også et ekstra press.

– Alle forventer mye. Sponsorer, de som kjenner deg, TV. Det er mange konkurranser og du må alltid være på toppen, ellers blir det lagt merke til, mener hun.

For det meste blir lagt merke til, og Wierer er blant annet ofte et tema i podkasten til Tiril Eckhoff og Ingrid Tandrevold.

– På Instagram ser livet hennes ganske annerledes ut enn vårt, men jeg er usikker på hvor mye glamour det er i virkeligheten. Jeg tror det er et spill for galleriet, mener Tandrevold.

– Jeg tror hun har ti ganger mer sponsoroppdrag og styr. Det ser ut som hun har mer ferie enn meg også, flirer Eckhoff, som i januar tok over verdenscupledelsen fra Wierer, men mistet den igjen etter VM-sprinten.

Drama og overskrifter

KONKURRENTER: Tiril Eckhoff og Dorothea Wierer har konkurrert mot hverandre i mange år. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Som følge av popularitet havner Wierer ofte i sentrum av overskriftene. Like før VM fortalte Lisa Vittozzi om et anstrengt forhold til lagkameraten, og at de ikke var venner. Spesielt irriterte hun seg over at Wierer ikke ville gå fjorårets VM-stafett. Wierer på sin side har et ikke-forhold til Norges trener, Patrick Oberegger. Hun følte seg dolket i ryggen da han gikk fra Italia til det norske landslaget, og i dag snakker de ikke sammen.

– Han var ikke ærlig mot meg, så for meg er det bedre å kutte all kontakt. Jeg har nye trenere og nye ting å tenke på, forklarer Wierer.

Stjernefaktoren er definitivt på plass, og det får hun føle ekstra på under VM. Derfor bruker Wierer minst mulig tid på media, og gir kun korte intervjuer etter løp. Medierådgiveren er aldri mer enn en halvmeter unna. Men det føles som en nødvendighet profilen, for å klare og holde på fokuset under mesterskapet.

I tillegg kommer oppstyret fra kjente og kjære på plass på stadion der hun startet karrieren. Der hun har lagt ned utallige treningstimer både som barn, ungdom og voksen.

– Jeg er blitt veldig profesjonell de siste årene, og har mye press på meg for å vinne. Det er ikke lett, så at jeg klarer det i dag føles nå som en drøm likevel, forteller den ferske verdensmesteren.

LETT PÅ FOT: Dorothea Wierer vant foran tyske Denise Herrmann og Marte Olsbu Røiseland. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Gråter ikke

Selv nå klarer hun å kontrollere følelsene. Tårer ser man sjelden, eller aldri. For selv om hun synes store prestasjoner er gøy, så hevder hun at skiskyting langt ifra er det viktigste i livet hennes.

– Jeg bryr meg jo om idretten, og jeg er mye mer proff nå enn for noen år siden, men jeg ser utøver som gråter i målområdet etter å ha blitt nummer fire-fem-seks eller noe, og det forstår jeg ikke. Jeg har aldri grått. Og jeg skriker ikke når jeg vinner heller. Jeg er fornøyd innvendig, men jeg trenger ikke å vise det til alle.

– Kommer det noen tårer? spør NRK etter gullet.

– Nei. Men det var følelsesladet da jeg gikk i mål og hele laget og mannen min var der, sier Wierer.

– Hvis man ikke gråter for et VM-gull på hjemmebane, hva skal man gråte VM-tårer for da liksom, sier Tandrevold.

– Hun er jo steinhard, mener Eckhoff.

På pallen under seremonien i det lille bysenteret foran venner og kjente er gullmedaljevinneren tydelig rørt. Det kan også være fordi dette kan være en del av avslutningen på karrieren. For flere ganger har hun hintet om at det er over etter denne sesongen.

Livet har tross alt mer å by på for Dorothea Wierer.