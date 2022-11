Beskjeden fra legene gjorde at VM-stjernen skrev testament

Når Nederland spiller nasjonens første VM-kamp mot Senegal mandag klokken 17, er det én mann hollenderne stoler på.

Virgil van Dijk er for lengst en av de beste og mest respekterte spillerne i internasjonal fotball, og det med god grunn.

Og skal Nederland lykkes i mesterskapet, må den 1.93 høye og 92 kilo tunge stopperkolossen levere som alle vet han kan.

Historien om Virgil van Dijk kunne imidlertid sett helt annerledes ut.

I 2012, bare ett år etter at han hadde fått A-lagsdebuten for Groningen i den nederlandske toppdivisjonen, begynte den da 20 år gamle fotballspilleren å føle seg dårlig.

Klubbens medisinske team så at han var syk, men de skjønte ikke hvor alvorlig det var. Først trodde de han hadde pådratt seg influensa.

– Situasjonen var alvorlig

Men van Dijk ble ikke bedre. Han dro derfor til det lokale sykehuset for en sjekk, men heller ikke der fant de noe spesielt som fikk varsellampene til å lyse.

Smertene hans ble likevel bare verre og verre.

Først da moren hans Hellen kom på besøk, ble det fart i sakene.

– Hun skjønte hun med én gang at situasjonen var alvorlig. Hun dro ham med til et annet sykehus, og det var helt avgjørende, forteller Groningens reservelagstrener Dick Lukkien.

Det var ikke alle som hadde tro på Virgil van Dijk, her fra perioden i Groningen. Foto: JANE WESSELS / ProShots

På sykehusbesøk nummer to viste undersøkelsene at han ikke bare hadde én, men tre sykdommer.

Van Dijk fikk påvist både nyreinfeksjon, blindtarmsbetennelse og bukhinnebetennelse. Han ble lagt inn på flekken.

Plutselig var det alvor. Han fryktet at livet var i fare.

– Jeg skal ikke lyve, jeg var ganske redd. Jeg kunne ha dødd, sier han om den skremmende situasjonen.

Skrev testament

Han husker fortsatt hvor vondt han hadde det der han lå i sykehussengen.

– Det eneste jeg kunne se var rør og slanger som dinglet ut av meg. Kroppen min var ødelagt, det var ikke noe jeg kunne gjøre. I et slikt øyeblikk flyr de verste scenarioene rundt hodet ditt, forteller van Dijk selv.

Sammen med moren begynte de begge å be til gud.

Situasjonen var så dramatisk at 20-åringen skrev et testamente.

– Hvis jeg døde, skulle en del av pengene mine gå til mamma. Selvfølgelig ville ingen snakke om det, men vi måtte. Det kunne være over, sier han.

Virgil van Dijk står foran sin kanskje største test som Nederland-spiller, fotball-VM i Qatar. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Slik gikk det heldigvis ikke.

Operasjonen var vellykket, men van Dijk var ute av spill resten av sesongen.

Han klarte ikke å gå de første ti dagene etterpå.

– Jeg var sjokkert

Det tok flere måneder før han var tilbake på treningsfeltet, og da han først kom tilbake var han ikke til å kjenne igjen.

– Jeg var sjokkert. Han hadde gått fra å være en stor mann til å være en innskrumpet person, sier Groningens reservelagstrener Dick Lukkien.

Van Dijk mener useriøs og kunnskapsløs livsstil sto bak helseproblemene den gangen.

– Jeg spiste så mye søppel at blindtarmen ble påvirket. Blindtarmen sprakk, og det var en veldig tøff tid. Jeg lærte mye om mat og at vi burde verdsette enhver situasjon vi er i, sier han i dag.

Det tok ikke lang tid før kroppen kom seg, og van Dijk fant tilbake til sitt gamle jeg.

– Det må være noe galt med ham?

Året etter operasjonen dro daværende Celtic-manager Neil Lennon på speideroppdrag for å se ham i en kamp mellom Groningen og Ajax.

Det var kjærlighet ved første blikk.

– Han var enestående. Da rekrutteringsteamet viste meg videoer av ham, tenkte jeg «han kommer til å bli den neste Rio Ferdinand». Men da jeg så ham i kamp selv, tenkte jeg at det må være noe galt med ham. Jeg så meg rundt og tenkte «hvorfor er det ingen speidere her?». Men jeg visste at vi måtte få avtalen gjort raskt. Vi endte opp med å få ham for to millioner euro, minnes Lennon.

Virgil van Dijk spilte seg etter hvert inn i Groningen-laget som 21-åring. Det ble starten på en stor karriere. Foto: FRANK RENIA / ProShots

Den nederlandske fotballegenden Jaap Stam, som i mange år spilte for Manchester United, mener van Dijk lenge ble undervurdert i hjemlandet.

– Da han spilte for Groningen, var det ingen som trodde på ham eller så på ham som en toppforsvarer. De store lagene i Holland ønsket ikke å kjøpe ham, forteller Stam.

«Kos deg, du kommer ikke være her lenge»

Van Dijk skal ha blitt tilbudt til Ajax, men daværende sportsdirektør Marc Overmars valgte heller å signere Mike van der Hoorn.

Midtstopperen dro dermed til Celtic, og Skottland-perioden satte for alvor navnet hans på fotballkartet.

Neil Lennon mener forsvarskjempen var ustoppelig allerede fra første treningsøkt.

Van Dijk var faktisk så god at Lennon gikk bort til ham på den første treningen og ga klar beskjed:

«Kos deg, du kommer ikke være her lenge».

Perioden i Celtic forvandlet både selvtilliten og ryktet til Virgil van Dijk. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Likevel ble det tre sesonger i Celtic før Southampton kjøpte ham i 2015.

– Southampton var smarte som hentet ham, men det overrasket meg at ingen av de andre store klubbene kom på banen. Han kunne ha spilt for Real Madrid eller Barcelona, mener Lennon.

Etter overgangen til Southampton tok det imidlertid ikke lang tid før de største klubbene skjønte at noe spesielt var i gjære.

Southampton var lenge motvillige til å selge, og de likte dårlig Liverpools oppførsel i saken da Anfield-klubbens interesse for alvor begynte å stige i 2017. Liverpool beklaget til slutt at de hadde vært i kontakt med midtstopperen uten Southamptons tillatelse.

Men i august samme år leverte han selv inn en overgangssøknad, og rett før nyttårsaften bekreftet klubbene overgangen.

– Fra første sekund var han strålende

Van Dijk ble hentet til Liverpool for hele 75 millioner pund (rundt 835 millioner kroner den gangen), og ble dermed den dyreste forsvarsspilleren i verden.

Hans første sesong viste at prislappen lett kunne forsvares. Den sesongen spilte faktisk van Dijk 64 strake kamper uten å bli forbipassert eller driblet av en motspiller.

Det er en statistikk som sier litt om kvaliteten hans.

– Fra første sekund var han strålende. Jeg visste lenge før han signerte at han ville bli enestående. Hans blanding av både spill-ferdigheter og lederevner gjør ham enestående, mener Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp og Virgil van Dijk har et tett forhold og gjensidig beundring for hverandre. Foto: VALERIAWITTERS / WITTERS

Karrieren er etter hvert blitt et eventyr for mannen som skrev et testamente som 20-åring og ble veid og funnet for lett av de hjemlige storklubbene.

Sakte, men sikkert har han motbevist de mange trenerne i ungdomsårene som ikke trodde på ham.

Da Nederland-kapteinen var i tenårene var det nemlig lite som skulle tilsi at man hadde en stjerne i emning.

Som høyreback for Willem IIs juniorlag måtte han ta vakter som kjøkkenhjelp og ta oppvasken for å få penger nok til at hverdagens skulle gå opp.

Til slutt fikk han den tunge beskjeden fra Willem IIs reservelagsmanager Edwin Hermans om at han ikke hadde noen fremtid i klubben. Hermans mente van Dijk hadde for mange svakheter til at han kunne bli noe.

Virgil van Dijk er blitt en av Nederlands viktigste spillere. Her fra en trening med Nederland. Foto: AMIR BEGANOVIC / GEPA PICTURES

Han fikk en ny sjanse i Groningen og av manager Dick Lukkien. Da Lukkien plasserte ham på benken i en U23-kamp, krevde van Dijk en alvorsprat.

– Visste jeg kunne være lat

Men Lukkien sto på sitt og krevde mer fra den unge forsvarsspilleren. Til slutt knakk han koden og utviklet seg plutselig i stor fart.

– Det var første gang jeg måtte klare meg alene, og jeg måtte lære å takle å ikke få viljen min hele tiden. Heldigvis fortsatte jeg å jobbe hardt, fortsatte å forbedre meg, og jeg er fortsatt i kontakt med Dick som er hovedtrener for FC Emmen nå. Han er en fantastisk trener og fikk det beste ut av meg. Han presset meg fordi han visste at jeg kunne være litt lat, sier van Dijk.

– Jeg er så takknemlig for det Dick gjorde. Jeg lærte så mye av den perioden og vokste som menneske, legger han til.

Mot slutten av den første sesongen fikk han debuten for Groningen i Æresdivisjonen, og resten er historie.

Virgil van Dijk har lært seg selv til å aldri bli nervøs. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Det er langt mellom den unge og usikre van Dijk som slet med å få spilletid i Nederland til den enorme forsvarslederen han er blitt i dag.

Van Dijk er en av de første navnene på listen når eksperter verden over skal sette opp klodens beste forsvarsspillere.

– Jeg overrasket meg selv den dagen

Nå har han fått så stor selvtillit at han hevder han aldri mer blir nervøs. Han sier han har utviklet en måte å tenke på som tar vekk nervene.

Det er viktigere ting enn fotball, er holdningen, og 31-åringen mener man legger et lokk på egne ferdigheter hvis man tillater seg å bli nervøs.

– Da jeg debuterte for Liverpool mot Everton (januar 2018) var jeg mer gira enn nervøs. Jeg overrasket meg selv den dagen med roen jeg hadde, sier han selv.

Virgil van Dijk og kona Rike Nooitgedagt har vært sammen siden før han dro til Celtic. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Han takker kona Rike Nooitgedagt for at hun har vært en klippe for ham i hele hans profesjonelle karriere. Hun hadde selv en lovende jobb innen mote, men den valgte hun å ofre da han signerte for Celtic.

– Jeg setter pris på alt vi har. Jeg vet at livet er mye mer enn fotball. Vi har familie og det handler om å være glad og sunn, sier van Dijk.

I Liverpool, selv om han denne sesongen har levert dårligere prestasjoner enn vi er vant til, har han opplevd det meste.

Både Premier League, FA-cupen, Mesterligaen, Ligacupen, Supercupen og klubb-VM er blitt vunnet med Virgil van Dijk på laget.

Han mangler den store triumfen med Nederland.

Kanskje kommer den i Qatar?

Van Dijk tok uansett sin største triumf i 2012.

Da vant han over døden.

Kilder: FourFourTwo, ESPN, Liverpool Echo, Daily e-post, Soccer AM, Opta, The Guardian.