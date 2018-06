Barbesøket som la grunnlaget for Islands fotballmirakel

Denne saken er en del av et samarbeid mellom Danmarks Radio og NRK.

De synes det er ganske rart og de aner ikke hva som vil skje. Det eneste den lille skaren med fotballfans vet, er at de har en avtale med den nyansatte assistenttreneren for det islandske landslaget - Heimir Hallgrimsson. Han har meldt sin ankomst på baren Ölver, der den mest hardbarka landslagsfansen, de såkalte Tolfans, alltid samles for å se kampene.

I kveld er det treningskamp mot Færøyene, og gruppa forstår ikke hva han vil med dem bare noen timer før kampstart.

Forundringen bare øker idet Heimir Hallgrimsson ankommer baren og trekker med seg den lille gruppen inn i et mindre lokale uten vinduer.

Han plugger i en bærbar PC og kobler den til en storskjerm. Med et klikk dukker 11 spillere plutselig opp på storskjermen. Det er den islandske startoppstillingen mot Færøyene Tolfans ser på.

Tolfans Ekspandér faktaboks Tolfans er Islands mest ihuga fans.

Oversatt betyr tolfans «den tolvte mann», en henvisning til at lagets 11 spillere på banen har ekstra støtte på tribunen.

Tolfans ble stiftet i 2007 og har nå over 700 medlemmer.

Fem år uten kvalifiseringstap

På Island bor det drøyt 330 000 mennesker. Halvparten så mange innbyggere som i Oslo.

Inntil for få år siden var Island nummer 112 på verdensrankingen bak nasjoner som Haiti og Liechtenstein. Det var i 2011, da svenske Lars Lagerbäck overtok jobben som landslagstrener for det islandske landslaget, som ikke hadde noe som helst å rope «Huh!» for.

Men sammen med assistenttrener og senere likestilt landslagstrener Heimir Hallgrimsson har de klart å skape et unikt bånd til den islandske fansen. Det båndet har helt endret islandsk fotball – og gjort islendingenes hjemmebane i Reykjavík til et fort, der de ikke har tapt en kvalifiseringskamp siden 2013.

Det båndet skyldes i høy grad Heimir Hallgrimssons besøk på den dunkle baren Ölver i 2013. Og det som hendte etterpå.

Siden Heimir Hallgrimsson i 2011 besøkte Tolfansen på baren i utkanten av Reykjavík for første gang, har Islands fotballandslag gjort voldsomme fremskritt.

I 2014 klarte nasjonen fra vulkanøya nesten å kvalifisere seg til VM.

To år senere, under EM i Frankrike, spilte de tidlig i turneringen uavgjort mot de senere mestrene fra Portugal. Senere sjokkerte Island 54 millioner engelskmenn, som fikk se sine fotballhelter ryke ut mot Heimir Hallgrimssons og Lars Lagerbäcks tropp i åttededelsfinalen. I dag er Island nummer 22 på verdensrankingen, og for første gang i sin fotballhistorie er de klare for deltakelse i fotball-VM. Som den minste nasjonen noensinne.

– Tidligere hadde vi jo ikke så stor suksess i fotball. Jeg husker den tiden hvor det største håpet var å slippe ydmykende tap med tre - fire mål, sier den islandske presidenten Gudni Johanesson til Danmarks Radio (DR) og legger til:

– Suksessen betyr at hele verden følger oss nå. Jeg har vært mange steder i verden der den islandske suksessen er blitt lagt merke til.

Mørkt sted Utenfra ser ikke baren Ölver så spennende ut. Det eneste vinduet som vender direkte ut mot veien, er sotet. Betongsfasaden er rødmalt, og persiennene i vinduene, som for det meste vender mot undersiden av en rampe til en parkeringsplass, slipper nesten ikke inn noe lys.

Innenfor er baren solid og mørk. Noen firkantede, avlange bord står midt i rommet. De er omringet av svarte skinnstoler. En motorsykkel er innrammet i et monter som dekker det meste av den ene kortveggen. Det er bare den brede baren med skinnende tappekraner, speil på veggen bak og spritflasker hengende på hodet, som lyser opp rommet.

Det er vanskelig å forestille seg hvor sydende stemningen kan være i de mørke omgivelsene. Eller at folk blir avvist i døra på dager fotballandslaget spiller, fordi det er for mange mennesker der inne. Eller at det var nettopp her Islands landslagstrener Heimir Hallgrimsson sådde kimen til landslagets suksess de senere år.

«Seriøst? Så kult!»

Den gangen i 2011 spredte ryktet om Heimir Hallgrimssons besøk på Ölver seg raskt.

– Vi trodde han bare ville komme den ene gangen. Før neste kamp ringte Heimir og sa at han gjerne ville komme tilbake. Vi tenkte bare: «Seriøst? Så kult!» forteller Sveinn Asgeirsson, som er nestleder i Tolfan-gruppen, til DR.

Nå er Ölver stappfull på kampdager når opp mot 700 Tolfans presser seg sammen for å høre på Heimir Hallgrimsson.

– Hvis noen går ut for å ta seg en røyk, får de ikke tilbake plassen sin etterpå. Flere ganger har det vært så fullt at folk har måttet stå utenfor og se inn gjennom vinduet, sier Tolfan-leder Benjamin Hallbjörnsson.

Tolfan-gruppen ble stiftet i 2007 etter en kamp som endte uavgjort mot Spania, men som ble feiret som en seier i stua til Benjamin Hallbjörnsson.

De første årene var vanskelige for islandske Tolfans.

På Islands hjemmekamper ble den vesle gruppen plassert oppe i et hjørne på tribunen, langt fra banen, og når Benjamin Hallbjörnsson med kallenavnet «Bongo» forsøkte å slå an rytmen på trommen sin og starte allsang, så hysjet publikum på ham.

– Men da Lars Lagerbäck og Heimir Hallgrimsson ble ansatt og hørte oss på stadion, ville de ha oss gærninger tettere på spillerne midt på tribunen, så fotballforbundet fikk oss lenger ned, forteller Benjamin Hallbjörnsson. – Kulturen har endret seg. Før ville ikke islendingene komme før kampene begynte. Noen ganger kom de først når kampene allerede var i gang. Nå er de ute i god tid, med trøyer, hatter og flagg, har Heimir Hallgrimsson fortalt til ESPN.

Møter fortsatt fansen før kamp

Heimir Hallgrimsson ble i 2014 forfremmet fra assisterende landslagstrener til å dele ansvaret likt med Lars Lagerbäck. Og etter EM i 2016, da Lars Lagerbäck ga seg som landslagstrener for å overta det norske landslaget, har Heimir Hallgrimsson hatt ansvaret på egen hånd.

Men selv som hovedtrener alene har Heimir Hallgrimsson fortsatt å komme på Ölver noen timer før hver hjemmekamp.

– Jeg vil gjerne beholde det som er unikt ved fellesskapet vårt, og selv om jeg nå er landslagstrener, ville det vært respektløst hvis jeg ikke var innom før hver kamp, har Heimir Hallgrimsson sagt ifølge Reuters.

– Alle kjenner noen på banen

Grunnen til at forholdet til landslaget er så spesielt, sier Tolfan-lederen, er at landet er så lite.

– Vi er en liten nasjon med så få mennesker at alle kjenner noen på banen. Enten har man gått på samme skole sammen med en spiller, eller så kjenner sidemannen spilleren. Vi har ikke samme avstand til landslaget som man har i andre land, forteller Benjamin Hallbjörnsson.

– Det føles som vi kjemper for Island alle sammen, sier president Gudni Johanesson.

Nå er Island klare for VM i Russland, hvor det lille landet igjen må nedkjempe tradisjonsrike fotballnasjoner hvis de vil gå videre fra gruppespillet.

Argentina og Lionel Messi venter i lagets første VM-kamp noensinne.

Deretter møter Island det afrikanske landet som har kvalifisert seg nest oftest til VM, nemlig Nigeria. I sin siste kamp i gruppespillet skal Island forsøke å gjenta triumfen fra VM-kvalifiseringen og slå Kroatia.

En tiendedel av Islands befolkning reiste til Frankrike for to år siden for å følge landet i EM. Like mange venter man ikke at drar til Russland, særlig fordi islendingene ikke fikk tildelt mer enn 4000 billetter til hver kamp.

Tror Island kan vinne VM

Selv om det islandske landslagets viktigste støttespillere, nemlig fansen, ikke kan være så fulltallige i VM, får ikke det Tolfan-lederen til å tvile på resultatene.

– Vi kan gå hele veien, sier Benjamin Halbjörnsson.

– Tror du virkelig på det?

– Det gjør jeg virkelig. Og det bør du også! Danmark vant jo EM etter at hele laget hadde vært på ferie på Tenerife og drukket. Plutselig var de med, og så vant de. Hvorfor skulle ikke vi kunne gjøre det samme?

Island spiller sin første VM-kamp 16. juni.